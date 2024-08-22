Россия и Китай договорились обеспечить бесперебойные расчеты в торговле

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Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Цян договорились обеспечивать бесперебойную работу расчетов в торговле, следует из совместного коммюнике.

«Главы правительств <...> будут продолжать укреплять взаимопонимание и диалог между финансово-банковскими организациями, обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем», — говорится в документе.

В этих целях они, в частности, договорились:

поддерживать уровень доли расчетов в торгово-экономических операциях;

укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру;

расширять сотрудничество в сфере банковской и страховой деятельности;

поддерживать страховые компании;

создавать необходимые условия и поддерживать взаимные инвестиции.

Ли Цян прибыл с официальным визитом в Москву 20 августа. Он прилетел в Россию по приглашению своего коллеги Мишустина. Глава Госсовета провел переговоры с ним, а также с президентом России Владимиром Путиным.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а особое внимание уделили расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.