Россия и Китай договорились обеспечить бесперебойные расчеты в торговле
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Цян договорились обеспечивать бесперебойную работу расчетов в торговле, следует из совместного коммюнике.
«Главы правительств <...> будут продолжать укреплять взаимопонимание и диалог между финансово-банковскими организациями, обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем», — говорится в документе.
В этих целях они, в частности, договорились:
- поддерживать уровень доли расчетов в торгово-экономических операциях;
- укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру;
- расширять сотрудничество в сфере банковской и страховой деятельности;
- поддерживать страховые компании;
- создавать необходимые условия и поддерживать взаимные инвестиции.
Ли Цян прибыл с официальным визитом в Москву 20 августа. Он прилетел в Россию по приглашению своего коллеги Мишустина. Глава Госсовета провел переговоры с ним, а также с президентом России Владимиром Путиным.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а особое внимание уделили расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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