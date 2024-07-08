Газпромбанк запланировал открытие офиса в Китае

У ГПБ есть план до конца года открыть офис в Китае, сообщили в банке. В отличие от других крупных игроков ГПБ не находится под санкциями США и ЕС

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Газпромбанк (ГПБ) планирует до конца 2024 года открыть офис в Китае, сообщил первый вице-президент кредитной организации Олег Мельников на форуме «Иннопром-2024», передает корреспондент РБК. Деталей топ-менеджер не раскрыл.

РБК направил запрос в Газпромбанк.

Газпромбанк — один из немногих крупных российских игроков, кто пока не находится под блокирующими санкциями США и Евросоюза. В то же время он все равно сталкивался с ограничениями на международные переводы — как минимум в долларах. Согласно информации на его сайте, в Пекине у ГПБ есть только представительство. В отличие от филиала это не самостоятельное юрлицо, имеющее местную банковскую лицензию.

ГПБ — не первый российский банк, решивший расширить присутствие в КНР. О планах открыть филиалы в Китае заявляли Сбербанк и Альфа-банк. В июне этого года первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин заявлял, что процесс «идет по установленному графику и регламенту». Альфа-банк ориентируется на открытие отделений в Пекине и Шанхае в третьем квартале 2025 года, говорила в апреле бизнес-партнер по ВЭД Альфа-банка Зоя Родионова.

Единственный российский банк с действующей «дочкой» в КНР — ВТБ. Его дочерний «ВТБ Шанхай» работает в полностью закрытом контуре и «в состоянии взять на себя функции основного расчетного банка в юанях для обслуживания российско-китайской двусторонней торговли», говорил этой весной глава ВТБ Андрей Костин. Он при этом признавал, что нагрузка на филиал возросла примерно в 25 раз, особенно после ухудшения ситуации с переводами между Россией и КНР.

В декабре 2023 года вышел указ президента США, позволяющий вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. Из-за риска вторичных санкций банки Китая, Турции, ОАЭ и других дружественных стран стали строже подходить к проведению расчетов с российскими компаниями. 12 июня США расширили действие указа: под определение российской «военно-промышленной базы» теперь попадают все подсанкционные организации и физлица. Кроме того, американский Минфин отдельно перечислил иностранные дочерние структуры российских подсанкционных банков.

Сейчас филиал «ВТБ Шанхай» «находится в периоде адаптации к новым реалиям», комментировал ситуацию первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, не раскрывая деталей.