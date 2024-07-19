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Финансы ,  
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В Думу внесли проект, разрешающий филиалы иностранных банков в России

В Думу внесли проект, разрешающий иностранным банкам отрывать филиалы в России
В России с 2013 года действует запрет на открытие филиалов иностранных банков. Законопроект разрешает открывать их в стране, но с ограничениями

Правительство внесло в Госдуму законопроект об открытии филиалов иностранных банков в России, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас в России могут работать либо дочерние банки иностранных кредитных организаций, либо представительства. Законопроект разрешает кредитным организациям открыть в стране не более чем один филиал. Он должен иметь полное название на русском языке. Не более половины сотрудников филиала могут быть иностранными гражданами.

Для открытия филиала банк должен будет запустить официальный сайт в российской доменной зоне. В своей стране он должен не менее трех лет иметь разрешение на банковскую деятельность, а также кредитный рейтинг «не ниже уровня, установленного российским Центробанком».

Проект содержит норму о том, что иностранный банк не вправе осуществлять банковские операции и сделки с физическими лицами, в том числе зарегистрированными как индивидуальные предприниматели, через свой филиал. Исключение сделано для переводов средств без открытия банковских счетов и купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах. В последнем случае купля-продажа иностранной валюты допускается только для совершения переводов средств без открытия банковских счетов.

ЦБ поддержал законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Документ также запрещает филиалам привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); открывать их и счета в драгоценных металлах. Запрещаются доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами.

Филиалы не смогут открывать и вести банковские счета юридических лиц, а также переводить средства по их поручению, проводить инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц; выступать гарантом и поручителем за третьих лиц; предоставлять в аренду юридическим лицам специальные помещения, сейфы для хранения документов и ценностей; проводить лизинговые операции; оказывать консультационные и информационные услуги.

Кроме того, филиалам будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью за исключением ряда случаев.

Иностранный банк сможет заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг через созданный в России филиал в соответствии с российскими законами. Исключение составит управление ценными бумагами и денежными средствами для совершения сделок с производными финансовыми инструментами.

Возможность открывать филиалы иностранных банков в России «будет способствовать, в первую очередь, созданию условий для развития системы международных расчетов, а также привлечению иностранных инвестиций для финансирования экономики», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

С 2013 года в стране действует запрет на открытие филиалов иностранных банков. Сейчас они не имеют филиалов в России, но могут открывать представительства, что случается довольно редко. В основном иностранные участники работают через полноценные кредитные организации. Например, по такой схеме ведут деятельность Райффайзенбанк (с головной структурой в Австрии), Юникредит Банк (Италия), ОТП Банк (Венгрия) и др.

В отличие от «полноценных» банков, которым необходимо соблюдать все регуляторные требования, работа представительств устроена значительно проще. Такие представительства не являются юридическими лицами, не имеют права осуществлять банковские операции, ведут деятельность на основании положений, утверждаемых создавшей их кредитной организацией.

В России всего 24 таких представительства. По данным ЦБ на 19 июля, их имеют банки из Германии, Вьетнама, Италии, Кипра, Китая, Южной Кореи.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Банки иностранные банки филиалы
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