Силуанов назвал долю расчетов между Россией и Китаем в нацвалютах

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Большинство расчетов между Россией и Китаем проходит в национальных валютах государств, заявил министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит «РИА Новости».

«Более 90% расчетов проходят в рублях и юанях», — сказал Силуанов.

Силуанов вместе с министром финансов КНР Лань Фоанем участвует в X Российско-китайском финансовом диалоге, который в этом году проходит в Москве.

В июне Банк России сообщил, что биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар. Там отметили, что за последние два года роль доллара США и евро на российском рынке снизилась, так как Россия перенаправила торговые потоки на Восток и изменила «валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран».

В ЦБ отметили, что в мае 2024 года доля китайской нацвалюты на торгах Мосбиржи составила 54% и «основной валютой на биржевых торгах стал юань».