Венгерский OTP Bank предупредил о возможном уходе из России

В отчетности банка появилась формулировка о продаже российского бизнеса «по приемлемой цене». Еще три месяца назад OTP такую возможность не прописывал

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Венгерский OTP Bank, контролирующий российский ОТП Банк из топ-50, сообщил о возможной продаже дочерней структуры — такая формулировка появилась в отчетности кредитной организации по МСФО за первое полугодие.

«Менеджмент OTP руководствуется принципом «непрерывности деятельности», однако в России менеджмент рассматривает все возможные варианты, которые существенно не снизят акционерную стоимость [актива] и могут иметь положительные эффекты для акционеров, включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене», — говорится в отчете. В первом квартале банк упоминал только приверженность руководства OTP продолжать вести бизнес в России и на Украине.

В мае Reuters сообщал, что на OTP Bank оказывается давление с целью продажи бизнеса в России — из-за украинского законопроекта о повышении налогов для предприятий, имеющих российские «дочки», украинское подразделение OTP может столкнуться с повышенной нагрузкой. Однако глава набсовета украинского OTP Bank Андрас Кухарски заявлял, что даже если законопроект будет одобрен, сам по себе он не приведет к уходу группы из России.

5 августа президент Владимир Путин подписал указ, который серьезно ограничивает возможности продажи «дочек» иностранных кредитных организаций. Такие сделки теперь невозможны без специального разрешения президента. С марта для их проведения требовалось разрешение профильной комиссии в правительстве, но еще в середине июля замминистра финансов Алексей Моисеев предупредил, что Минфин одобрять продажи на банковском рынке больше не намерен.

После начала российской военной операции на Украине многие глобальные банки объявили о планах свернуть бизнес в России или продать свои дочерние структуры. Это удалось сделать французской Societe Generale, которая передала контроль над Росбанком «Интерросу» Владимира Потанина, а также чешской PPF Group, продавшей 49,5% акций банка «Хоум Кредит» группе частных инвесторов во главе с финансистом Иваном Тырышкиным.

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Как следует из отчетности OTP Bank, во втором квартале он столкнулся с повышением группового риска по российским и украинским активам. Доля этих двух «дочек» достигла 8% консолидированных активов группы против 6% на 31 марта. Объем внутригруппового финансирования в отношении украинской структуры увеличился на 9,2%, до 83 млрд форинтов (€207,2 млн), а в отношении российской — на 54,5%, до 85 млрд форинтов (€212,2 млн). При неожиданном, «крайне негативном» сценарии деконсолидации, то есть потери актива в России и его списания с баланса давление на капитал первого уровня группы составит 128 базисных пунктов, говорится в отчетности. В конце первого квартала эффект на достаточность капитала от потерь бизнеса в России оценивался в 30 базисных пунктов. Такой пересмотр во многом связан с укреплением рубля к венгерскому форинту, указывается в отчетности.

Какие результаты показывает российский бизнес OTP Bank

По итогам шести месяцев российский ОТП Банк получил убыток в 14,8 млрд форинтов (5 млрд руб., согласно отчетности) против прибыли в 17,4 млрд форинтов (2,8 млрд руб. за аналогичный период 2021 года). Тем не менее во втором квартале «дочка» оказалась прибыльной (12,5 млрд форинтов, или 1,9 млрд руб.), тогда как в первом зафиксировала убытки.

На финансовые показатели дочернего банка сильно повлияла динамика курса рубля — за квартал венгерский форинт ослаб к российской валюте на 46%, говорится в отчете.

Чистый процентный доход ОТП Банка в апреле—июне составил 25,1 млрд форинтов, что на 22% превышает показатели первого квартала. Чистый комиссионный доход увеличился на 42%, до 7,2 млрд форинтов, а расходы на резервы сократились почти втрое — с 32,8 млрд форинтов в первом квартале до 11,4 млрд во втором. В рублевом выражении динамика основных статей отчета о прибыли и убытках была отрицательной — чистый процентный доход упал по сравнению с первым кварталом на 17%, а чистый комиссионный — на 3%. Кроме того, банк продемонстрировал снижение чистой процентной маржи — с 10,9% до 9,6% за квартал.

Как отмечается в отчетности, после начала российской военной операции на Украине ОТП Банк временно приостановил кредитование во всех клиентских сегментах, но потом вернулся к выдаче кредитов наличными и POS-кредитов в небольших объемах. Новые ссуды корпоративным заемщикам банк больше не предоставляет, а уже действующие пролонгирует только в исключительных случаях ради поддержания качества портфеля. Сокращение кредитных выдач как раз стало причиной падения чистого процентного и комиссионного дохода во втором квартале в рублях, говорится в отчете.

Кредитный портфель российского ОТП с учетом курсовых разниц за апрель—июнь сократился на 9%, до 1,2 трлн форинтов. В основном это произошло за счет корпоративных ссуд (-43%), на которых ОТП Банк в России не специализируется. Розничный кредитный портфель просел лишь на 6%, до 812,5 млрд форинтов. Выдачи кредитов населению по сравнению с первым кварталом упали более чем на четверть. Депозитная база с учетом курсовых разниц за квартал увеличилась на 3%, хотя розничные вклады сократились на 1%, до 456,1 млрд форинтов.

Качество кредитного портфеля российской «дочки» OTP Bank ухудшилось: доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней за апрель—июнь выросла на 2,5 процентных пункта, до 15%, а объем таких кредитов подскочил на 93%, до 158,8 млрд форинтов.