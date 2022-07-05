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Bloomberg узнал о плане UniCredit уйти из России с возможностью вернуться

Банк рассматривает варианты ухода с рынка как минимум с середины марта. В России банк входит в список системно значимых и занимает 13-е место по активам
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Итальянский UniCredit рассматривает несколько вариантов продажи своей российской «дочки» с возможностью последующего выкупа в случае стабилизации геополитической ситуации, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, банковская группа ищет сценарий, который позволит минимизировать потери при любом исходе конфликта на Украине. Предложением заинтересовались несколько российских финансовых учреждений и компаний, которые хотели бы получить банковскую лицензию в стране, отмечают собеседники Bloomberg. Интерес выразили и несколько кандидатов из Китая, Турции и Индии.

UniCredit сообщил, что рассматривает вариант прекращения работы в России из-за возросших рисков, в середине марта. В первом квартале банк зарезервировал €1,23 млрд на покрытие возможных убытков в стране.

В мае Bloomberg сообщало, что UniCredit находится на начальном этапе переговоров с некоторыми из потенциальных покупателей. Тогда агентство отмечало, что итальянская банковская группа не исключает и других сценариев, помимо продажи ЮниКредит Банка. Financial Times писала, что UniCredit изучает обмен активами с российскими финансовыми учреждениями как способ ухода из страны. По данным издания, одно из предложений поступило от компании «Интеррос» Владимира Потанина, которая впоследствии выкупила у ушедшей из России Societe Generale Росбанк и приобрела 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова.

В России ЮниКредит Банк входит в список системно значимых. Он занимает 13-е место по активам (1,22 трлн руб. на 1 февраля) и десятое место по капиталу (210,4 млрд руб.). С марта банк не раскрывает отчетность по РСБУ из-за временного запрета Банка России. Из отчетности UniCredit следует, что российская «дочка» в первом квартале понесла убытки в €915 млн.

По данным Bloomberg, в России у UniCredit 1,5 тыс. корпоративных клиентов и 4 тыс. сотрудников.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
UniCredit ЮниКредит уход с рынка продажа
ЮНИКРЕДИТ БАНК
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