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Чешская PPF Group нашла покупателя на российские активы и Home Credit

Российский бизнес будет продан «группе частных инвесторов» во главе с главой совета директоров СПБ Биржи Иваном Тырышкиным
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Чешская инвестиционная группа PPF и входящий в ее состав банк Home Credit продадут банковские активы в России и дочерние компании группе частных инвесторов, возглавляемой главой совета директоров СПБ Биржи Иваном Тырышкиным. Об этом говорится в сообщении инвестгруппы, в котором также указывается о подписании соглашения о продаже.

«В рамках сделки казахстанский банк Home Credit, дочерняя компания ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФБ) будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit. Сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане», — также говорится в сообщении.

Тарышкин был гендиректором биржи РТС, является одним из основателей, одним из крупнейших акционеров и членом совета директоров СПБ Биржи. Менеджер известен также как инвестор в ряд российских финтех-компаний.

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Финансовая компания ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» предоставляет розничные банковские услуги в России и Казахстане, она оценивает свою клиентскую базу в более чем 36 млн человек. Банк располагает более чем 100 тыс. точек продаж.

Home Credit Group была основана в 1997 году и в настоящее время является одной из крупнейших ан рынке потребительского кредитования в Центральной и Восточной Европе, на пространстве СНГ, в Юго-Восточной Азии, Индии и Китае. Головной офис Home Credit Group находится в Праге.

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PPF Group работает в 25 странах, инвестируя, в том числе в сектор финансовых услуг, телекоммуникации, медиа, биотехнологии, недвижимость и инжиниринг. Группа владеет активами на сумму 40,3 млрд евро и насчитывает, по данным на лето 2021 года, 80 тыс. сотрудников по всему миру.

В конце февраля и весной 2022 года многие иностранные компании заявили об уходе из России или продажит российского бизнеса и активов. Об уходе, в частности, объявили германские Deutsche Bank, Commerzbank, международные Goldman Sachs и JPMorgan.

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