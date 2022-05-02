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Военная операция на Украине ,  
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Тиньков заявил, что его заставили продать банк

«Интеррос» Владимира Потанина купил 35% в TCS Group у семьи Тинькова в конце апреля. До этого Тиньков выступил с критикой спецоперации на Украине. По словам бизнесмена, из-за этого его заставили продать долю в банке «за копейки»
Тинькофф Банк TCS $36,4 -3,42% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после того, как он публично выступил с заявлением о событиях на Украине. Об этом бизнесмен рассказал в интервью газете The New York Times.

По его словам, 20 апреля, через день после того, как он опубликовал пост против военной операции на Украине, представители Кремля связались с руководством Тинькофф Банка и пригрозили национализацией, если Тиньков не продаст свою долю.

«Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — описал Тиньков продажу акций. Бизнесмен считает, что Владимир Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости этой доли.

Тиньков также заявил, что многие российские бизнесмены солидарны с его позицией по Украине, о чем говорили ему в частном порядке, однако «все боятся».

«Интеррос» купит 35% в TCS Group у семьи Тинькова
Бизнес
Олег Тиньков

28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. По состоянию на закрытие торгов 27 апреля рыночную капитализацию TCS Group на Мосбирже можно было оценить в $6,9 млрд (при цене акций 2520 руб.). Соответственно, 35% компании могли стоить порядка $2,4 млрд. «Коммерсантъ» писал, что 35% TCS Group могли продать гораздо дешевле, за $300 млн. Знакомый Тинькова сказал РБК, что обсуждалась сумма в $350 млн.

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Перед продажей банка, 19 апреля, Тиньков опубликовал пост в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), в котором заявил, что «на Украине погибают невинные люди», а у текущих военных действий нет «ни одного бенефициара». Бизнесмен также обратился к «коллективному Западу» и попросил дать президенту России Владимиру Путину «ясную возможность спасти лицо и остановить это побоище».

Через несколько дней после этого группа «Тинькофф» сообщила, что переросла смысл «именного» бренда и откажется от него: «Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным». «Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 млн своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд «Тинькофф» для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», — добавили в Тинькофф банке. Новое название банка и группы пока не раскрываются.

Тиньков решил уйти на пенсию после продажи доли в TCS Group
Бизнес
Олег Тиньков

Российская военная операция с целью «демилитаризации и денацификации» Украины продолжается с 24 февраля. В Киеве действия России сочли войной, президент Владимир Зеленский решил разорвать с Москвой дипломатические отношения и объявил всеобщую мобилизацию.

Тиньков и ранее высказывался против российской операции на Украине. В конце февраля он заявил, что «сейчас в Украине погибают невинные люди», а государствам лучше бы «тратить деньги на лечение людей, на исследования для победы над раком, а не на войну».

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Компании
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Олег Тиньков Тинькофф Банк Военная операция на Украине Владимир Потанин
ТИНЬКОФФ БАНК
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