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Бизнес ,  
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«Интеррос» купит 35% в TCS Group у семьи Тинькова

Ранее источники РБК сообщали, что Тиньков ведет переговоры о продаже доли в группе «Тинькофф». Сделка готовилась на фоне санкций Великобритании в отношении бизнесмена и его высказываний против спецоперации
Тинькофф Банк TCS $37,09 +7,98% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

«Интеррос» объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, говорится в сообщении компании.

Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл.

«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — заявил Тиньков.

О том, что он ведет переговоры о продаже доли в группе «Тинькофф», ранее сообщали источники РБК. Сделка готовилась на фоне санкций Великобритании в отношении бизнесмена, его высказываний против спецоперации и смены названия Тинькофф Банка.

В свою очередь для компании Владимира Потанина это уже вторая M&A-сделка на российском финансовом рынке в этом месяце. В начале апреля «Интеррос» купил долю во французской банковской группе Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Детали сделки тогда также не уточнялись. Продажа Росбанка была связана с решением Societe Generale приостановить деятельность в России.

По словам президента «Интерроса» Потанина, компания как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа «Тинькофф» «и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России». «Мы рассчитываем, что участие «Интерроса» как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды Группы «Тинькофф» станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов», — отметил он.

В свою очередь предправления «Тинькофф» Станислав Близнюк подчеркнул, что менеджмент группы «остается привержен ценностям «Тинькофф» и мотивирован на долгосрочное развитие бизнеса группы, дальнейший рост ее капитализации». «Новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, ее талантливой управленческой команде и уникальной ДНК «Тинькофф», во главе которой всегда стоял подход client first», — сказал он.

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Тинькофф Банк Олег Тиньков «Интеррос»
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

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