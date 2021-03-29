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Экс-владелец «Эльдорадо» погиб при крушении вертолета на Аляске

Состояние 56-летний Петра Келлнера Forbes оценивает в $17,9 млрд, он владелец компании PPF Group, бывший собственник российской сети магазинов «Эльдорадо»
Петр Келлнер
Петр Келлнер (Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press)

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, основатель и владелец компании PPF Group, погиб в авиакатастрофе на Аляске.

Как сообщает Alaskasnewssource, вертолет разбился в районе ледника «Кник». Спасатели обнаружили одного выжившего пассажира и пятерых погибших, среди которых Келлнер.

О причинах авиакатастрофы информации пока не поступала, расследование продолжается. 

Forbes оценивает состояние Келлнера в $17,5  млрд.

Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
миллиардер Чехия
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