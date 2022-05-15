FT узнала о желании UniCredit обменять активы как способе ухода из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок С-300 под Сумами Политика, 11:06
Дрозд назвал Ковалева теневым фаворитом на пояс после победы в новом весе Спорт, 10:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:55
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 10:55
Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО Политика, 10:48
Создатель сервиса доставки DoorDash: Cначала мы опросили 200 рестораторов Pro, 10:29
Володин анонсировал законопроекты по противодействию санкциям Политика, 10:14
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 10:10
Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии Pro, 10:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:55
Неудачи Amazon и Ford, неуязвимый Microsoft: главное из отчетов компаний Pro, 09:45
FT узнала о желании UniCredit обменять активы как способе ухода из России Бизнес, 09:43
За последние три месяца в магазинах увеличилось число краж Бизнес, 09:30
Минфин Украины предупредил о болезненных мерах по спасению экономики Экономика, 09:25
Бизнес ,  
0 

FT узнала о желании UniCredit обменять активы как способе ухода из России

Итальянская группа ведет переговоры об этом с российскими банками, не попавшими под санкции, пишет газета

UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами с российскими финансовыми учреждениями, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, итальянская группа UniCredit получила несколько предложений от российских финансовых учреждений о покупке ее российского бизнеса, после того как генеральный директор UniCredit Андреа Орчел в марте не исключил, что банк уйдет из страны.

Одно из предложений поступило от компании «Интеррос» Владимира Потанина (не попал под санкции США, Великобритании и ЕС). Однако UniCredit сразу его отклонил, сообщает газета со ссылкой на источники. В апреле стало известно, что «Интеррос» выкупит Росбанк у французской группы Societe Generale. Помимо того, компания приобрела 35-процентную долю в TCS Group у семьи Олега Тинькова.

Societe Generale может потерять €3,1 млрд на продаже Росбанка, пишет Financial Times. «Зачем нам отдавать бизнес всего за один рубль?» — объяснил отказ от предложения «Интерроса» один из собеседников.

Bloomberg подсчитал потери иностранных банков после начала спецоперации
Финансы
Фото:Eddie Keogh / Reuters

UniCredit ведет переговоры с банками, не попавшими под санкции, об обмене своего российского кредитного портфеля на иностранный кредитный портфель контрагента, рассказал один из источников.

Группа компаний Citigroup, в свою очередь, предпочла бы продажу бизнеса российскому банку, не находящемуся под санкциями, а не обмен активами. Она сейчас ведет «многочисленные переговоры» об этом, сообщает газета.

Читайте на РБК Pro
Pro
Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов
Статьи
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды
Статьи
Pro
Неудачи Amazon и Ford, неуязвимый Microsoft: главное из отчетов компаний
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар

В Citigroup отказались от комментариев. Гендиректор группы компаний Джейн Фрейзер заявляла, что Citigroup ведет «активный диалог» с потенциальными покупателями российского бизнеса. В UniCredit и «Интерросе» также отказались от комментариев.

В начале мая стало известно, что группа UniCredit создала резервы на случай полной потери российского бизнеса. В первом квартале она направила на эти цели €1,3 млрд, большая часть этой суммы приходится на российские активы. «Если бы мы потеряли банк [в России] из-за национализации или другого вида вмешательства, никакого дополнительного воздействия на капитал не было бы. Если бы мы продали, объединили или сделали что-то еще с местным филиалом, то получили бы все, что возможно, от этой сделки. Если бы мы продолжили работу, то это не повлекло бы никаких новых капитальных обязательств», — пояснил Орчел.

В России ЮниКредит Банк входит в список системно значимых, занимая 13-е место по активам (1,22 трлн руб. на 1 февраля) и десятое место по капиталу (210,4 млрд руб.).

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
UniCredit Россия
Материалы по теме
Минфин США предостерег зарубежные банки от помощи России в обходе санкций
Политика
ЦБ ввел дополнительные послабления для банков по валюте
Финансы
Тиньков рассказал о продаже активов помимо Тинькофф Банка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter