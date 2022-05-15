FT узнала о желании UniCredit обменять активы как способе ухода из России

Итальянская группа ведет переговоры об этом с российскими банками, не попавшими под санкции, пишет газета

UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами с российскими финансовыми учреждениями, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, итальянская группа UniCredit получила несколько предложений от российских финансовых учреждений о покупке ее российского бизнеса, после того как генеральный директор UniCredit Андреа Орчел в марте не исключил, что банк уйдет из страны.

Одно из предложений поступило от компании «Интеррос» Владимира Потанина (не попал под санкции США, Великобритании и ЕС). Однако UniCredit сразу его отклонил, сообщает газета со ссылкой на источники. В апреле стало известно, что «Интеррос» выкупит Росбанк у французской группы Societe Generale. Помимо того, компания приобрела 35-процентную долю в TCS Group у семьи Олега Тинькова.

Societe Generale может потерять €3,1 млрд на продаже Росбанка, пишет Financial Times. «Зачем нам отдавать бизнес всего за один рубль?» — объяснил отказ от предложения «Интерроса» один из собеседников.

UniCredit ведет переговоры с банками, не попавшими под санкции, об обмене своего российского кредитного портфеля на иностранный кредитный портфель контрагента, рассказал один из источников.

Группа компаний Citigroup, в свою очередь, предпочла бы продажу бизнеса российскому банку, не находящемуся под санкциями, а не обмен активами. Она сейчас ведет «многочисленные переговоры» об этом, сообщает газета.

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В Citigroup отказались от комментариев. Гендиректор группы компаний Джейн Фрейзер заявляла, что Citigroup ведет «активный диалог» с потенциальными покупателями российского бизнеса. В UniCredit и «Интерросе» также отказались от комментариев.

В начале мая стало известно, что группа UniCredit создала резервы на случай полной потери российского бизнеса. В первом квартале она направила на эти цели €1,3 млрд, большая часть этой суммы приходится на российские активы. «Если бы мы потеряли банк [в России] из-за национализации или другого вида вмешательства, никакого дополнительного воздействия на капитал не было бы. Если бы мы продали, объединили или сделали что-то еще с местным филиалом, то получили бы все, что возможно, от этой сделки. Если бы мы продолжили работу, то это не повлекло бы никаких новых капитальных обязательств», — пояснил Орчел.

В России ЮниКредит Банк входит в список системно значимых, занимая 13-е место по активам (1,22 трлн руб. на 1 февраля) и десятое место по капиталу (210,4 млрд руб.).