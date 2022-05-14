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Минфин США предостерег зарубежные банки от помощи России в обходе санкций

Заместитель министра финансов Адевале (Уолли) Адейемо пригрозил иностранным банкам лишением доступа к финансовой системе как США, так и ЕС в случае оказания помощи Москве в уклонении от ограничений
Фото: Pool / Getty Images
Фото: Pool / Getty Images

Администрация Джо Байдена призвала зарубежные банки не помогать России уклоняться от санкций, в противном случае они рискуют потерять доступ к финансовым системам США и Европы. Как пишет газета The New York Times, заместитель министра финансов США Адевале (Уолли) Адейемо на закрытых встречах с представителями международных банков в Нью-Йорке, в том числе из Китая, Бразилии, Ирландии, Японии и Канады, предупредил, что даже если финансовое учреждение находится в стране, которая не вводила ограничения против России, оно все равно может столкнуться с последствиями за нарушение санкций США или ЕС.

«Если вы оказываете материальную поддержку попавшим под санкции лицам или организациям, мы можем распространить на вас действие санкционного режима и использовать наши инструменты, чтобы оказать на вас давление», — заявил он. Чтобы обойти санкции, россияне и компании пытались создать трасты и действовать через доверенных лиц. Замглавы Минфина также указал на компании, которые могут оказывать помощь находящимся под санкциями бизнесменам, которые пытаются спрятать свои яхты. Большинство юрисдикций соблюдают ограничительные меры, но некоторые, например ОАЭ, продолжают прятать российские активы. В Дубае пришвартованы яхты нескольких россиян, указывает здание.

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Экономика
Фото:Reuters

13 мая Минфин США обнародовал национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она предусматривает меры против обхода Россией санкций. Власти намерены приложить усилия, что ликвидировать лазейки, которые позволяли попавшим под санкции россиянам скрывать свои имена, а также банковские счета и другие активы через подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные.

Евросоюз и США решили заблокировать активы Банка России, заморозив его транзакции с целью ограничить «использование собственных международных резервов для ослабления воздействия западных санкций». Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в результате Россия лишилась доступа почти к половине своих золотовалютных резервов — $300 млрд.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Россия совместно с Ираном и Китаем намерена искать пути обхода ограничений. Министр торговли США Джина Раймондо, в свою очередь, пригрозила лишить китайские компании, которые игнорируют ограничения США на экспорт в Россию, американского оборудования и программного обеспечения, необходимого им для производства собственной продукции.

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Елена Чернышова
США санкции против России обход санкций
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