Аналитики предсказали паузу в снижении ключевой ставки ЦБ

На этой неделе Банк России возьмет перерыв в смягчении денежно-кредитной политики, говорят эксперты. Среди причин — усиление санкционной риторики и неожиданное ускорение инфляции в августе

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Совет директоров Банка России 18 сентября во второй раз с начала кризиса возьмет паузу в снижении ключевой ставки, считают аналитики российских и иностранных банков. До этого ЦБ провел три раунда смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) после перерыва в марте. С уровня в 6% ставка опускалась трижды — на 0,5, 1 и 0,25 п.п. — до исторического минимума в 4,25%. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, в сентябре показатель останется неизменным, хотя четверо из 29 опрошенных экономистов допускают снижение ставки на 0,25 п.п.

Почему ЦБ может взять паузу

По мере снижения ключевой ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз говорила, что у регулятора еще есть пространство для дальнейшего смягчения ДКП. «Еще на момент июльского решения было понятно, что потенциал снижения не исчерпан, но сентябрьское снижение не гарантировано», — говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. В пользу сохранения ставки, в частности, играет ухудшение настроений на финансовых рынках.

Рыночная премия за страновой риск России растет с августа на фоне оттока российского капитала и внешнеполитической ситуации, замечает эксперт. По оценкам аналитиков «ВТБ Капитала», с прошлого заседания ЦБ в конце июля кривая доходности ОФЗ в основном росла: ставки по пятилетним долговым бумагам поднялись на 0,4 п.п., по 10-летним — на 0,5 п.п. Это произошло на фоне увеличения предложения со стороны Минфина, а также роста геополитической неопределенности, указывают экономисты.