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Аналитики предсказали паузу в снижении ключевой ставки ЦБ

На этой неделе Банк России возьмет перерыв в смягчении денежно-кредитной политики, говорят эксперты. Среди причин — усиление санкционной риторики и неожиданное ускорение инфляции в августе
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России 18 сентября во второй раз с начала кризиса возьмет паузу в снижении ключевой ставки, считают аналитики российских и иностранных банков. До этого ЦБ провел три раунда смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) после перерыва в марте. С уровня в 6% ставка опускалась трижды — на 0,5, 1 и 0,25 п.п. — до исторического минимума в 4,25%. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, в сентябре показатель останется неизменным, хотя четверо из 29 опрошенных экономистов допускают снижение ставки на 0,25 п.п.

ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума
Финансы
Эльвира Набиуллина

Почему ЦБ может взять паузу

По мере снижения ключевой ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз говорила, что у регулятора еще есть пространство для дальнейшего смягчения ДКП. «Еще на момент июльского решения было понятно, что потенциал снижения не исчерпан, но сентябрьское снижение не гарантировано», — говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. В пользу сохранения ставки, в частности, играет ухудшение настроений на финансовых рынках.

Рыночная премия за страновой риск России растет с августа на фоне оттока российского капитала и внешнеполитической ситуации, замечает эксперт. По оценкам аналитиков «ВТБ Капитала», с прошлого заседания ЦБ в конце июля кривая доходности ОФЗ в основном росла: ставки по пятилетним долговым бумагам поднялись на 0,4 п.п., по 10-летним — на 0,5 п.п. Это произошло на фоне увеличения предложения со стороны Минфина, а также роста геополитической неопределенности, указывают экономисты.

Что произошло после снижения ставки в июле

В августе в Белоруссии начались протесты несогласных с результатами президентских выборов (по данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов). На фоне политического кризиса белорусский лидер неоднократно обсуждал с Владимиром Путиным вопросы финансовой и военной поддержки. Обострению санкционных угроз также способствовали обвинения в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального ядом из группы «Новичок». Власти ФРГ и Евросоюза не исключили введения новых ограничений против России. Политические события уже оказали влияние на курс рубля, писал РБК.

Еще один фактор, который может повлиять на решение ЦБ сохранить ставку, — ускорение инфляции, считает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, в августе рост цен оказался выше ожиданий рынка.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Росстат в прошлом месяце зафиксировал нулевую месячную инфляцию, хотя в годовом выражении рост цен ускорился до 3,6 с 3,4% в июле. «Основной вклад в рост цен вносят непродовольственные товары и услуги, где инфляция за август составила 0,4 и 1%, что нехарактерно для летнего месяца. Вероятно, на общую картину цен также повлияло удорожание импортных товаров, последовавшее за ослаблением рубля», — замечает в своем обзоре экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Он указывает, что отсутствие сезонной дефляции летом может быть воспринято ЦБ как аргумент в пользу повышения инфляционных рисков в краткосрочной перспективе.

В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае
Финансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«За границы прогноза 3,7–4,2% на конец года инфляция, скорее всего, не выйдет, поэтому для ЦБ сейчас первичны внешние риски. Он будет реагировать на политику центробанков в других странах, санкционные риски, риски снижения цен на нефть, а значит, будет более осторожен», — утверждает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

На решение регулятора может повлиять и политика других стран с сопоставимыми экономиками, чьи центробанки приостанавливают цикл снижения ставок, добавляет Долгин. «Российские реальные ставки больше не выглядят повышенными по мировым меркам», — заключает он.

Затянется ли перерыв в снижении ставки

Возможность для смягчения денежно-кредитной политики может быть использована уже в октябре, считает Донец. «Несмотря на то что факторы санкционной неопределенности сохранятся вплоть до президентских выборов в США в ноябре, в октябре мы можем увидеть определенную поддержку рубля из-за восстановления операций ЦБ по продаже валюты», — поясняет она. В «ВТБ Капитале» полагают, что в октябре регулятор с вероятностью 60–70% может опустить ставку на 0,25 п.п.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова сомневается, что уже в следующем месяце у ЦБ откроется пространство для маневра. «В связи с президентскими выборами в США в ноябре ЦБ, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании в октябре из-за возможной сильной турбулентности российских рынков. В результате сейчас мы ожидаем, что в этом году ЦБ понизит ставку только один раз — на заседании 18 декабря», — отмечает она в обзоре.

ЦБ пересмотрел диапазон нейтральной ключевой ставки
Финансы
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

ЦБ снизит ставку, но уже в декабре, считает главный экономист Bank of America по России Владимир Осаковский. На рынке уже «много дестабилизирующих факторов, и ЦБ, наверное, предпочтет не добавлять своего», полагает аналитик. Не исключено, что ставка «зависнет» на нынешнем уровне, если внешняя неопределенность останется высокой, согласна Донец. Долгин из ING допускает еще одно снижение ставки на 0,25 п.п. до конца года «в случае нормализации внешнего фона и траектории инфляции в пределах 4%». У российского ЦБ будет возможность смягчить политику еще раз, если внешние риски не реализуются, считает Мурашов.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: ЦБ, ключевая ставка, денежно-кредитная политика
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