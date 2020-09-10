Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

Центральный банк принял решение публиковать ожидаемую траекторию ключевой ставки. До этого регулятор опасался, что рынок будет воспринимать ее как обязательство, а не как прогноз

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Банк России принял решение расширить свой макроэкономический прогноз — он будет публиковать траекторию ключевой ставки, говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики», который разработал ЦБ.

«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе. Форматы такой коммуникации Банк России выработает в ближайшей перспективе.

ЦБ с 2015 года проводит политику таргетирования инфляции — удержания ее близ цели в 4%. Разъяснение принятых решений и намерений в отношении будущих действий — один из инструментов управления инфляционными ожиданиями. Но решения регулятора не всегда были понятны рынку. В среднем за период с января 2015 года по сентябрь 2018 года аналитики верно прогнозировали решения совета директоров ЦБ в 65% случаев, подсчитали аналитики «ВТБ Капитала» в статье для журнала ЦБ «Деньги и кредит». Для сравнения: в Новой Зеландии этот показатель равен 90%.