Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

Первым прогнозы по ключевой ставке еще в 1997 году стал публиковать Центральный банк Новой Зеландии. ФРС США начала представлять прогноз по ставке в 2012 году.
Теоретически такая коммуникация делится на «дельфийскую» и «одиссеанскую»: первый тип — это обычное прогнозирование центробанком своих вероятных действий, второй — взятие на себя обязательств относительно своих будущих действий. Но сейчас на практике ни один центробанк мира не принимает на себя твердых обязательств относительно будущих уровней ставки, отметил в обзоре 2015 года ЦБ Нидерландов.
Часть центробанков, например Норвегии или Швеции, подчеркивают, что их ожидаемые траектории ставки — это прогнозы, а не обещания. Это делается, чтобы рынок не вкладывал в эти цифры неверных трактовок: прогноз в отличие от обещания может измениться, если изменились обстоятельства.
Чем поможет публикация прогноза
В последние годы ЦБ неоднократно с опасением высказывался о возможности публикации траектории ставки из-за того, что участники рынка могут воспринимать ее как обязательство установить ставку на тех уровнях, которые прописываются в прогнозе. Еще в июле зампред ЦБ Алексей Заботкин, курирующий денежно-кредитную политику, в интервью Reuters подтвердил, что эти опасения сохраняются.
Инициатива ЦБ «действительно улучшит коммуникацию, и это особенно важно, когда вы находитесь вблизи равновесия, потому что именно вблизи равновесия неопределенность для рынка относительного будущих действий ЦБ максимальная», пояснил РБК экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. По его словам, в международном опыте есть три способа показать неопределенность прогноза: предоставить несколько траекторий, которые соответствуют нескольким сценариям, опубликовать интервалы вокруг прогноза, а также при первой публикации траектории показать набор архивных прогнозов.
«Так поступил Национальный банк Чехии. Они, когда в первый раз опубликовали прогноз, сопроводили его графиком фактической ключевой ставки и наложили траекторию собственных прогнозов за предыдущие пять лет. Естественно, прогнозные траектории с фактическими не совпадают, потому что события, которые влияли на решения, формировались неожиданно», — привел пример Исаков.
Опасения относительно неверной интерпретации прогноза как обязательства не находят подтверждения в международной практике, замечает экономист. «Фактически в мире невозможно найти примера, когда рынки действительно восприняли бы прогноз как обязательство. Скорее, ЦБ борется с обратной проблемой — того, что их коммуникация не воспринимается рынками в полной мере», — указывает Исаков. Например, обещание ФРС поддерживать низкие ставки хронически воспринимается рынками как очень краткосрочное обязательство.
Новая информация была бы полезной, считает и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, вряд ли она будет восприниматься как обещание. «Может быть, ЦБ будет предоставлять факторы, на которые члены совета директоров будут опираться, принимая решения», — не исключает она.
В период пандемии ЦБ уже расширил коммуникацию с рынком: глава регулятора начала проводить еженедельные пресс-конференции (позднее на фоне стабилизации ситуации в экономике они были отменены). Регулятор также стал проводить пресс-конференции председателя после каждого решения совета директоров ЦБ насчет ключевой ставки, хотя в прошлом Эльвира Набиуллина делала публичные заявления только после опорных заседаний.
ЦБ в последнее время последовательно смягчает денежно-кредитную политику — в июле опустил ставку до нового исторического минимума в 4,25%. Более того, в июне он пошел на нетипичный для себя шаг, снизив ее сразу на 1 п.п., а не на 0,25 или 0,5 п.п. Это решение было не совсем понятным, считает Орлова: при нынешней экономической ситуации ЦБ, возможно, не всегда успевает упомянуть новые факторы в ходе коммуникации с рынком.