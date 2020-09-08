Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

Курс евро к рублю 7 сентября обновил максимум за четыре года, а курс доллара вновь превысил 76 руб. Без новостей об отравлении Навального и угрозе новых санкций курс российской валюты был бы крепче на 3–5 руб., оценили аналитики

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Ситуация в Белоруссии и отравление оппозиционного политика Алексея Навального оказывают ключевое влияние на курс рубля в последнее время, без них курс валюты был бы крепче, чем сейчас, сходятся во мнении опрошенные РБК аналитики. В понедельник, 7 сентября, курс доллара на торгах Московской биржи дорожал до 76,24 руб., достигнув максимумов с апреля, а евро преодолел отметку 90 руб. впервые с февраля 2016 года. По состоянию на 21:15 мск национальная валюта немного отыграла падение, укрепившись до уровня 75,8 руб. за доллар и 89,5 руб. за евро.

В последние месяцы евро значительно укрепился по отношению к доллару: если в середине мая курс европейской валюты составлял $1,08, то 7 сентября торговался около отметки $1,18.

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

«Если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, курс был бы в районе 70 руб. за доллар. Санкции не первый раз возникают в повестке и, например, в 2018 году санкционная премия была существенно больше — речь шла об отклонении курса на 10-15 руб., а сейчас премия, которая образовалась на рынке, небольшая, это 3-5 руб. Мне кажется, рынок сейчас обсуждает санкционные риски, но мало верит в какие-то серьезные сценарии их реализации», — рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Текущее ослабление курса практически полностью обусловлено геополитическими аспектами, считает главный экономист Bank of America по России Владимир Осаковский. «Наш прогноз по доллару на конец 2020 года — 68 руб. с учетом динамики цен на нефть, ожиданий по ставкам американской ФРС (Федеральной резервной системы) и ЕЦБ (Европейского центробанка). Это прогноз, который включает оценку фундаментальных показателей. Но в третьем квартале с июля мы с осторожностью смотрим на российские активы, в том числе из-за геополитической напряженности», — говорит он.

Уход доллара выше уровня 73,5 руб. вызван в том числе санкционной риторикой и ситуацией в Белоруссии, отмечает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Она при этом не исключает влияния и других факторов на динамику курса.

«Если убрать негативные изменения, вызванные новостным фоном, то курс должен быть в диапазоне 69–71 руб. за доллар, — полагает главный экономист управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. — Мы закладывали в прогноз, что на конец года курс будет на уровне 65 руб.». Получается, что новостной фон и макроэкономические показатели оказывают диаметрально противоположное влияние на рубль, говорит он. Рублю не дают укрепляться очень негативный новостной фон и усиление спекулятивного фактора из-за снижения объема торгов на валютном рынке.