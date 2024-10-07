Что такое денежно-кредитная (монетарная) политика и какие у нее цели

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Что такое денежно-кредитная политика

Денежно-кредитная политика (ДКП) — это совокупность действий и решений государственного регулятора (центрального банка) и министерства финансов, которые контролируют и регулируют денежные потоки для поддержания стабильности цен и сбалансированного развития экономики. Также денежно-кредитную политику называют монетарной (от англ. monetary). К инструментам регулятора относятся повышение или понижение ключевой ставки, покупка или продажа валюты и государственных облигаций, введение требований или ограничений к банкам и другие. Эти меры влияют на все области экономики: потребительские цены, уровень занятости и безработицы и экономический рост в целом.

Основные виды денежно-кредитной политики

Существует множество вариантов классификации ДКП в зависимости от целей, задач и методов финансовых властей. Их общая задача — управление совокупным спросом для достижения экономического роста и стабильности цен.

В зависимости от того, в каком состоянии находится экономика, денежно-кредитная политика государства может быть мягкой или жесткой. Регуляторы стремятся балансировать между ними, чтобы стимулировать экономический рост и исключить негативные последствия для экономики. Их решения оказывают влияние на потребительские цены, условия кредитования и вкладов, уровень безработицы, валютный курс, инвестиции и многое другое.

Мягкая денежно-кредитная политика стимулирует рост денежных средств в обороте. Ее также называют «политикой дешевых денег». Регулятор применяет ее инструменты при низкой инфляции, во время рецессий. С помощью снижения ключевой ставки увеличивается выдача кредитов бизнесу и населению, стимулируется спрос, при этом цены растут. Переизбыток находящихся в обороте денег чреват перегревом экономики, когда уровень ВВП превышает потенциал, а предложение не успевает расти за спросом.

стимулирует рост денежных средств в обороте. Ее также называют «политикой дешевых денег». Регулятор применяет ее инструменты при низкой инфляции, во время рецессий. С помощью снижения ключевой ставки увеличивается выдача кредитов бизнесу и населению, стимулируется спрос, при этом цены растут. Переизбыток находящихся в обороте денег чреват перегревом экономики, когда уровень ВВП превышает потенциал, а предложение не успевает расти за спросом. Жесткая монетарная политика проводится в период быстрого роста, высокой инфляции или при появлении «финансового пузыря». Ее также называют «политикой дорогих денег». Она направлена на сокращение совокупного спроса. Благодаря повышению ключевой ставки уменьшается число выданных займов, снижается спрос и замедляется инфляция. Это приводит к замедлению роста экономики, но при этом исключается ее перегрев.

Действуя в рамках той или иной монетарной политики, регулятор принимает комплекс решений, которые по цепочке начинают влиять на всех участников рынка. Использование инструментов мягкой и жесткой ДКП чередуется с целью развития экономики и снижения инфляционных процессов.

В настоящее время главная цель денежно-кредитной политики — это поддержание стабильности цен. Как правило, для ее достижения финансовые регуляторы ставят перед собой достижение промежуточного номинального показателя (или якоря, англ. anchor). Таким якорем может быть валютный курс, размер денежной массы или уровень инфляции. Комплекс мер по достижению этой цели называется таргетированием (от англ. target, «цель»).

Большинство развитых экономик мира (в том числе Россия) и целый ряд развивающихся стран с 2000-х годов ставят целью поддержание уровня инфляции вокруг определенного показателя. В зависимости от страны он находится в диапазоне от 2% (в развитых странах) или в районе 3-4% или выше (в развивающихся экономиках). Такой режим действует в 45 странах мира, еще несколько государств (Египет, Монголия, Мозамбик, Пакистан, Тунис) прорабатывают переход на этот режим ДКП.

Помимо инфляционного таргетирования, Международный валютный фонд выделяет еще несколько режимов ДКП. Среди них:

таргетирование валютного курса — это режим ДКП, при котором регуляторы продают и покупают иностранную валюту для поддержания стабильного курса национальной валюты. Такой политики придерживаются чуть менее половины, или 41,8% регуляторов мира, в основном из развивающихся стран. Главными «якорными» валютами при этом, по данным МВФ, выступают доллар США (19,1%) и евро (13,4%).

— это режим ДКП, при котором регуляторы продают и покупают иностранную валюту для поддержания стабильного курса национальной валюты. Такой политики придерживаются чуть менее половины, или 41,8% регуляторов мира, в основном из развивающихся стран. Главными «якорными» валютами при этом, по данным МВФ, выступают доллар США (19,1%) и евро (13,4%). таргетирование денежного предложения — это режим ДКП, при котором центральный банк устанавливает целевые ориентиры роста денежной массы или агрегатов (то есть разных категорий наличных и безналичных денег). В развитых странах он был распространен в 1970-180-х годах и в настоящее время ими не применяется. Такой режим ДКП действует в 25 странах мира.

Кто управляет денежно-кредитной политикой в государстве

Как правило, в большинстве государств, в том числе в России, за реализацию монетарной политики отвечают особые регуляторы — центральные банки, которые обладают автономией, но взаимодействуют с министерствами финансов. В США функцию регулятора выполняет Федеральная резервная система, в ЕС — Европейский центральный банк, в КНР — Народный банк Китая. Они действуют в рамках государственной экономической стратегии, основные направления которой ежегодно прорабатываются и утверждаются совместно с правительствами. Утвержденные цели ДКП на предстоящий год публикуются в открытом доступе. Они представляют собой фиксированные количественные показатели, к достижению которых будет стремиться монетарная политика с помощью комбинации ее инструментов.

Денежно-кредитная политика затрагивает все субъекты финансовых отношений: банки, бизнес, население, иностранных и внутренних инвесторов. Поддержание стабильного развития экономики позволяет защитить население от обесценивания денег, стимулировать предпринимательскую деятельность и привлекать внутренние и зарубежные инвестиции.

Инструменты и методы денежно-кредитной политики

Инструменты и методы регуляторов закреплены на законодательном уровне. Эти решения комплексные и взаимодополняющие. Дисбаланс на рынке повлечет негативные последствия для экономики, одним из которых является инфляция.

Инструменты

В России ключевые инструменты ЦБ отражены в федеральном законе № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года. Среди них:

ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Она оказывает влияние на проценты по банковским кредитам и вкладам. Мягкая ДКП предполагает низкую ставку, а, значит, привлекательные займы для бизнеса и населения. Это стимулирует наращивание денежных потоков внутри страны и экономический рост. Жесткая монетарная политика отличается высокой ключевой ставкой, которая уменьшает выдачу кредитов, увеличивает число вкладов, тем самым сокращая денежные потоки и замедляя экономический рост.

— это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Она оказывает влияние на проценты по банковским кредитам и вкладам. Мягкая ДКП предполагает низкую ставку, а, значит, привлекательные займы для бизнеса и населения. Это стимулирует наращивание денежных потоков внутри страны и экономический рост. Жесткая монетарная политика отличается высокой ключевой ставкой, которая уменьшает выдачу кредитов, увеличивает число вкладов, тем самым сокращая денежные потоки и замедляя экономический рост. резервные требования — это норма активов коммерческих финансовых организаций, подлежащих резервации на специальных счетах центробанка. Чем ниже ее определил центробанк, тем лучше возможности для кредитования.

— это норма активов коммерческих финансовых организаций, подлежащих резервации на специальных счетах центробанка. Чем ниже ее определил центробанк, тем лучше возможности для кредитования. операции с ценными бумагами — это покупка или продажа облигаций федерального займа. В первом случае объем денежных средств в обращении увеличивается, во втором — уменьшается.

Среди дополнительных инструментов регулятора можно выделить:

купля или продажа иностранной валюты или золота . Чем больше валюты приобрел центробанк, тем ниже внутренний спрос на нее и выше курс национальной валюты, и наоборот.

. Чем больше валюты приобрел центробанк, тем ниже внутренний спрос на нее и выше курс национальной валюты, и наоборот. эмиссия облигаций . Увеличение их количества позволяет снизить объем денежных средств в обороте.

. Увеличение их количества позволяет снизить объем денежных средств в обороте. введение ограничений в отношении кредитных организаций . Примером является запрет на выдачу кредитов, размер которых превышает 10% от стоимости банковских активов. Это позволит сократить количество займов и денежных масс в обращении.

. Примером является запрет на выдачу кредитов, размер которых превышает 10% от стоимости банковских активов. Это позволит сократить количество займов и денежных масс в обращении. рефинансирование кредитных организаций позволяет предоставить банковской системе дополнительную ликвидность.

позволяет предоставить банковской системе дополнительную ликвидность. определение финансовых индикаторов для отслеживания динамики объема денежной массы.

Бывают случаи, когда письмо или публичное заявление официальных представителей Центробанка с рекомендациями для коммерческих банков становятся еще одним инструментом денежно-кредитной политики. Так, например, 22 октября 2021 года российский регулятор опубликовал обращение с просьбой о реструктуризации кредитов физических и юридических лиц, которые испытывали финансовые сложности на фоне пандемии коронавируса.

Методы

Для поддержания устойчивого развития экономики регуляторы прибегают к прямым и косвенным методам ДКП. В первом случае финансовые организации получают обязательные к исполнению установки, во втором — банки проводят независимую политику, а воздействие осуществляется благодаря рыночным инструментам. Среди последних — регулирование процентов по займам и вкладам, объема выдачи кредитов, определение компаний, представляющих приоритетные отрасли, субсидирование, а также валютные ограничения.

Прямые методы ДКП зачастую используют страны с развивающейся экономикой. Они представляют собой грубое вмешательство регулятора в рыночные процессы и подавление естественной конкуренции, но позволяют достичь быстрых и значительных результатов. Среди недостатков подобных методов — появление «серых схем» в финансовых отношениях и отток денежных средств за рубеж.

зачастую используют страны с развивающейся экономикой. Они представляют собой грубое вмешательство регулятора в рыночные процессы и подавление естественной конкуренции, но позволяют достичь быстрых и значительных результатов. Среди недостатков подобных методов — появление «серых схем» в финансовых отношениях и отток денежных средств за рубеж. Развитые страны зачастую прибегают к косвенным методам монетарной политики, которые оказывают более мягкое и деликатное влияние на финансовый сектор. Это позволяет регулятору корректировать свои решения с течением времени и достигать показателей лучше ожидаемых.

Денежно-кредитная политика России

В России за денежно-кредитную политику отвечает Центральный банк. Он ежегодно готовит и публикует проект основных направлений единой государственной ДКП. В документе представлены результаты предыдущего года (рост цен, стоимость нефти и других экспортных товаров, уровень безработицы, процентных ставок, золотовалютных резервов и иные ключевые экономические показатели), краткая характеристика текущего состояния экономики и три сценария ее развития в предстоящие 12 месяцев — негативный, базовый и позитивный. В проекте также перечислены меры регулятора по совершенствованию ДКП. Срок его подготовки — 1 декабря. На основании этого документа правительство рассчитывает бюджет на следующий год и вносит его на утверждение в Госдуму.

С 2015 года российский ЦБ придерживается политики инфляционного таргетирования. Основной целью ДКП российского Центробанка является поддержание стабильно низкой инфляции на уровне 4%. В июле 2024 года этот показатель достиг 9,1% при ключевой ставке в 18%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина констатировала тогда максимальный масштаб перегрева экономики за последние 16 лет и анонсировала длительный период действия высокой ключевой ставки. В сентябре 2024 года она была повышена до 19% годовых.