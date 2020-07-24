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ЦБ пересмотрел диапазон нейтральной ключевой ставки

Банк России по-новому рассматривает диапазон нейтральной ключевой ставки для России, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Он понижен с 6–7% до 5–6%
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Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Нейтральную ключевую ставку в России следует оценивать как уровень инфляции плюс 1–2 п.п. Об этом заявила на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«На текущем этапе мы пересмотрели вниз нашу оценку диапазона нейтральной ключевой ставки в нейтральном выражении до 1–2% с 2–3%. Это означает снижение номинальной нейтральной ключевой ставки до 5–6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%», — сообщила глава регулятора.

«Уточнение оценки нейтральной ставки связано, прежде всего, с изменением внешних факторов, в том числе с формированием процентных ставок в мировой экономике на более низком уровне. Также мы учли снижение страновой премии за риски», — пояснила председатель ЦБ. Она напомнила, что нейтральная ставка «является условным ненаблюдаемым напрямую показателем, зависящим от очень широкого круга факторов».

24 июля Банк России в третий раз с начала кризиса снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до нового исторического минимума в 4,25 п.п. Курс на смягчение политики стал причиной споров о новом нейтральном диапазоне ключевой ставки (сейчас это она плюс 2–3 п.п., то есть при таргете 4% нейтральный диапазон составляет 6–7%).

ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума
Финансы
Эльвира Набиуллина


Набиуллина признавала, что аргументов за коррекцию диапазона за последний год прибавилось. «Более низкий диапазон нейтральной ставки может создать больше пространства для монетарного смягчения в ближайший месяц из-за очевидного провала экономической активности», — писали экономисты Bank of America.

Совет директоров проведет детальное обсуждение оценок нейтральной ставки на предстоящем заседании, анонсировал на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью Reuters: «Мы поделимся итогами этого обсуждения. Уточненные оценки будут использованы при подготовке обновленного прогноза». Впрочем, намеки, что нейтральный диапазон ключевой ставки может быть пересмотрен, добавляют «неуверенности в том, где находится дно текущего цикла [смягчения ДКП] и как будет меняться ключевая ставка после восстановления экономики», отмечал главный экономист Citibank по России и СНГ Иван Чакаров.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: ключевая ставка, Банк России, Эльвира Набиуллина
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