ЦБ пересмотрел диапазон нейтральной ключевой ставки
Нейтральную ключевую ставку в России следует оценивать как уровень инфляции плюс 1–2 п.п. Об этом заявила на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«На текущем этапе мы пересмотрели вниз нашу оценку диапазона нейтральной ключевой ставки в нейтральном выражении до 1–2% с 2–3%. Это означает снижение номинальной нейтральной ключевой ставки до 5–6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%», — сообщила глава регулятора.
«Уточнение оценки нейтральной ставки связано, прежде всего, с изменением внешних факторов, в том числе с формированием процентных ставок в мировой экономике на более низком уровне. Также мы учли снижение страновой премии за риски», — пояснила председатель ЦБ. Она напомнила, что нейтральная ставка «является условным ненаблюдаемым напрямую показателем, зависящим от очень широкого круга факторов».
24 июля Банк России в третий раз с начала кризиса снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до нового исторического минимума в 4,25 п.п. Курс на смягчение политики стал причиной споров о новом нейтральном диапазоне ключевой ставки (сейчас это она плюс 2–3 п.п., то есть при таргете 4% нейтральный диапазон составляет 6–7%).
Набиуллина признавала, что аргументов за коррекцию диапазона за последний год прибавилось. «Более низкий диапазон нейтральной ставки может создать больше пространства для монетарного смягчения в ближайший месяц из-за очевидного провала экономической активности», — писали экономисты Bank of America.
Совет директоров проведет детальное обсуждение оценок нейтральной ставки на предстоящем заседании, анонсировал на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью Reuters: «Мы поделимся итогами этого обсуждения. Уточненные оценки будут использованы при подготовке обновленного прогноза». Впрочем, намеки, что нейтральный диапазон ключевой ставки может быть пересмотрен, добавляют «неуверенности в том, где находится дно текущего цикла [смягчения ДКП] и как будет меняться ключевая ставка после восстановления экономики», отмечал главный экономист Citibank по России и СНГ Иван Чакаров.