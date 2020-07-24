ЦБ пересмотрел диапазон нейтральной ключевой ставки

Банк России по-новому рассматривает диапазон нейтральной ключевой ставки для России, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Он понижен с 6–7% до 5–6%

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Нейтральную ключевую ставку в России следует оценивать как уровень инфляции плюс 1–2 п.п. Об этом заявила на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«На текущем этапе мы пересмотрели вниз нашу оценку диапазона нейтральной ключевой ставки в нейтральном выражении до 1–2% с 2–3%. Это означает снижение номинальной нейтральной ключевой ставки до 5–6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%», — сообщила глава регулятора.

«Уточнение оценки нейтральной ставки связано, прежде всего, с изменением внешних факторов, в том числе с формированием процентных ставок в мировой экономике на более низком уровне. Также мы учли снижение страновой премии за риски», — пояснила председатель ЦБ. Она напомнила, что нейтральная ставка «является условным ненаблюдаемым напрямую показателем, зависящим от очень широкого круга факторов».

24 июля Банк России в третий раз с начала кризиса снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до нового исторического минимума в 4,25 п.п. Курс на смягчение политики стал причиной споров о новом нейтральном диапазоне ключевой ставки (сейчас это она плюс 2–3 п.п., то есть при таргете 4% нейтральный диапазон составляет 6–7%).