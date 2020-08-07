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В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае

Российская экономика в мае перешла к восстановлению, рассказал телеканалу РБК департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Но пока оно обеспечено в основном президентскими выплатами и закрытыми границами
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.

«Экономика достигла дна где-то, наверное, в мае. Уже с июня мы видим процесс восстановления экономики. При этом он носит очень неоднородный характер. Мы видим восстановление в первую очередь потребительского спроса. Здесь сыграли роль несколько факторов. Это, во-первых, отложенный спрос, который накопился за период карантина. Во-вторых, все-таки меры бюджетной поддержки оказались достаточно существенными. По нашим оценкам, те выплаты, которые произошли из бюджета в адрес домохозяйств, компенсировали во втором квартале чуть более половины снизившихся доходов», — сказал Тремасов.

ЦБ резко ухудшил прогноз по динамике потребления россиян в 2020 году
Экономика
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«И, конечно, играет роль такой фактор, как сохранение ограничений по международному туризму. В прошлом году в третьем квартале россияне потратили на зарубежные поездки порядка 800 млрд руб. Сейчас значительная часть этих денег остается внутри страны, что, в общем-то, тоже поддерживает потребительский спрос», — добавил директор департамента ЦБ.

Но эти факторы носят временный характер, сказал Тремасов, они будут исчерпаны в ближайшие месяцы, зато оказывать поддержку экономике в 2021 году начнет смягчение денежно-кредитной политики. Он отметил, что «пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняется».

24 июля Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — до нового исторического минимума 4,25 п.п. По прогнозу регулятора, инфляция вернется к его цели, вблизи 4%, к концу 2021 года. ВВП по итогам 2020 года снизится на 4,5–5,5%, ожидают в ЦБ, в 2021 году произойдет восстановительный рост на 3,5–4,5%, в 2022 году — на 2,5–3,5%. При этом ЦБ резко ухудшил оценку падения расходов домохозяйств на конечное потребление — до 6,2–7,2% по итогам 2020 года (против сокращения на 1,6–3,6% согласно апрельскому прогнозу).

Автор: Кирилл Токарев
При участии: Антон Фейнберг
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