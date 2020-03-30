Банки закрыли часть отделений из-за коронавируса

Несколько крупных банков закрыли свои отделения в Москве и регионах на время нерабочей недели. Большинство офисов продолжат работать. Ранее ЦБ рекомендовал банкам работать в том же режиме, что и в новогодние праздничные дни

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Несколько крупнейших банков закрыли часть своих отделений в Москве и регионах в нерабочую неделю, следует из сообщений банков и их ответов на запросы РБК.

Как сообщили РБК в пресс-службе Московского кредитного банка, «ряд отделений в Москве и области, которые находятся в непосредственной шаговой доступности от дублирующего офиса МКБ, будут закрыты», при этом большинство офисов будут работать в полном объеме.

Альфа-банк на своем сайте сообщил, что в нерабочую неделю в Москве будут работать 83 офиса, десять будут закрыты (решение анонсировалось еще до объявления всеобщего режима самоизоляции).

В связи с усложнением эпидемиологической обстановки с 30 марта заморожена работа 14 отделений Райффайзенбанка в Москве с наименьшим клиентским трафиком, говорится в его сообщении от 27 марта. В оставшихся 47 отделениях сотрудники переводятся на посменный график. Временно остановлена работа отделения в Омске и мини-офиса в Миассе.

Промсвязьбанк сообщил на своем сайте, что большинство отделений и все ипотечные центры банка будут работать в обычном режиме, но ряд офисов будет переведен на ограниченный режим работы.

Отделения банка «ЮниКредит» будут работать по 2 апреля в сокращенном режиме, а с четверга объявляются нерабочие дни для всех дополнительных операционных офисов и филиалов.

«Открытие» и Россельхозбанк сообщили, что на этой неделе будут работать 213 и 363 офиса по всей России (у них более 700 и 1200 офисов соответственно).

Росбанк сообщил, что его офисы будут работать в режиме сокращенного рабочего дня.

Крупнейшие банки Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк пока не закрывали офисы. В пресс-службе ГПБ сообщили, что «в случае значительного снижения числа клиентов в отделениях готовы рассмотреть возможность временного закрытия их части с целью оптимизации работы сети».

Текущая ситуация может потребовать временного закрытия отдельных офисов для проведения дезинфекционных мероприятий, говорил ранее зампред правления Сбербанка Олег Ганеев: «Если все же какой-либо офис временно закроется, мы оперативно организуем в этом регионе мобильные передвижные банковские офисы».

На прошлой неделе в пресс-службах крупнейших банков рассказывали, что не наблюдают сокращения числа посетителей в отделениях, но зато фиксируют рост среднедневного объема онлайн-операций на 10–15%.

Самоизоляция для всех

Президент Владимир Путин объявил неделю, с 30 марта по 5 апреля, нерабочей из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Кремль рекомендовал работать удаленно тем, кто может это делать. Ограничения не распространяются на структуры жизнеобеспечения, в том числе банки. ЦБ в связи с этим указал, что кредитным организациям следует работать в том же режиме, что и в новогодние праздничные дни.