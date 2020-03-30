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Пандемия коронавируса ,  
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Банки закрыли часть отделений из-за коронавируса

Несколько крупных банков закрыли свои отделения в Москве и регионах на время нерабочей недели. Большинство офисов продолжат работать. Ранее ЦБ рекомендовал банкам работать в том же режиме, что и в новогодние праздничные дни
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Несколько крупнейших банков закрыли часть своих отделений в Москве и регионах в нерабочую неделю, следует из сообщений банков и их ответов на запросы РБК.

  • Как сообщили РБК в пресс-службе Московского кредитного банка, «ряд отделений в Москве и области, которые находятся в непосредственной шаговой доступности от дублирующего офиса МКБ, будут закрыты», при этом большинство офисов будут работать в полном объеме.
  • Альфа-банк на своем сайте сообщил, что в нерабочую неделю в Москве будут работать 83 офиса, десять будут закрыты (решение анонсировалось еще до объявления всеобщего режима самоизоляции).
  • В связи с усложнением эпидемиологической обстановки с 30 марта заморожена работа 14 отделений Райффайзенбанка в Москве с наименьшим клиентским трафиком, говорится в его сообщении от 27 марта. В оставшихся 47 отделениях сотрудники переводятся на посменный график. Временно остановлена работа отделения в Омске и мини-офиса в Миассе.
  • Промсвязьбанк сообщил на своем сайте, что большинство отделений и все ипотечные центры банка будут работать в обычном режиме, но ряд офисов будет переведен на ограниченный режим работы.
  • Отделения банка «ЮниКредит» будут работать по 2 апреля в сокращенном режиме, а с четверга объявляются нерабочие дни для всех дополнительных операционных офисов и филиалов.
  • «Открытие» и Россельхозбанк сообщили, что на этой неделе будут работать 213 и 363 офиса по всей России (у них более 700 и 1200 офисов соответственно).
  • Росбанк сообщил, что его офисы будут работать в режиме сокращенного рабочего дня.
  • Крупнейшие банки Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк пока не закрывали офисы. В пресс-службе ГПБ сообщили, что «в случае значительного снижения числа клиентов в отделениях готовы рассмотреть возможность временного закрытия их части с целью оптимизации работы сети».
  • Текущая ситуация может потребовать временного закрытия отдельных офисов для проведения дезинфекционных мероприятий, говорил ранее зампред правления Сбербанка Олег Ганеев: «Если все же какой-либо офис временно закроется, мы оперативно организуем в этом регионе мобильные передвижные банковские офисы».
  • На прошлой неделе в пресс-службах крупнейших банков рассказывали, что не наблюдают сокращения числа посетителей в отделениях, но зато фиксируют рост среднедневного объема онлайн-операций на 10–15%.

Инструкция для москвичей: что делать жителям в условиях новых ограничений
Бизнес

Самоизоляция для всех

Президент Владимир Путин объявил неделю, с 30 марта по 5 апреля, нерабочей из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Кремль рекомендовал работать удаленно тем, кто может это делать. Ограничения не распространяются на структуры жизнеобеспечения, в том числе банки. ЦБ в связи с этим указал, что кредитным организациям следует работать в том же режиме, что и в новогодние праздничные дни.

В воскресенье, 29 марта, на фоне роста числа заболевших мэр Москвы Сергей Собянин объявил о распространении режима самоизоляции, который раньше действовал в отношении пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, на всех москвичей. Теперь жителям столицы разрешается покидать квартиры только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, покупки продуктов или лекарств в аптеке в пределах 100 м от дома. Посещать можно и отделения банков, их работа не ограничена указом. Похожие меры действуют и в Подмосковье, Мурманской области и ряде других регионов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: отделения, коронавирус, Банки
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