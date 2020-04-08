Финансы , 08 апр, 17:01
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Сбербанк решил с 9 апреля перевести все отделения в обычный режим работы
С 9 апреля все отделения Сбербанка начнут работать в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в распоряжение РБК.
«Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — заявил первый зампредправления банка Александр Ведяхин.
Обслуживание юридических лиц также будет проводиться в обычном режиме.
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