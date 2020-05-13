Первого зампреда ВТБ госпитализировали с коронавирусом

Юрия Соловьева госпитализировали в подмосковную больницу с COVID-19. В последние недели перед госпитализацией он работал на удаленке

Юрий Соловьёв (Фото: kremlin.ru)

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован, у него подозревают заражение коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В ВТБ подтвердили, что топ-менеджер банка попал в больницу.

«Юрий Соловьев действительно госпитализирован, находимся с ним в контакте и желаем ему скорейшего выздоровления. В минувшие недели он работал в удаленном режиме», — подтвердил РБК информацию Reuters представитель ВТБ.

После публикации Соловьев подтвердил РБК, что у него диагностирован коронавирус. «На данный момент нахожусь в больнице. Диагностирован коронавирус. Была высокая температура, сейчас состояние получше, спасибо врачам за своевременную, квалифицированную помощь. Стараюсь тем не менее оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений. Желаю всем здоровья, и будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких», — передал Юрий Соловьев РБК через пресс-службу ВТБ.

Юрий Соловьев родился в 1970 году. В банковском секторе он начал работать с начала 1990-х годов. С 1996 по 2002 год он работал в британском отделении банка Lehman Brothers, до 2008 года он был первым зампредом правления ООО «Дойче Банк», позднее перешел в ВТБ. Первым зампредом ВТБ он стал в 2011 году. Он входит в советы директоров Объединенной зерновой компании, «Страхового общества газовой промышленности» и футбольного клуба «Динамо».

В качестве главы «ВТБ Капитала» он был одним из основателей форума «Россия зовет!» и участвует в тематических приемах на форуме для участников: в 2019 году он встретил гостей форума в костюме Гарри Поттера.