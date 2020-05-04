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Пандемия коронавируса ,  
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Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Россияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции. Пока доля таких карт в общем числе невелика. Но банки могут экономить на их выпуске: они обходятся на 70% дешевле «пластика»
ВТБ VTBR ₽0,03486 -0,11% Купить
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Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.

Цифровые банковские карты практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых карт. Чтобы пользоваться такой картой не только в онлайне, но и в магазинах, необходимо загрузить ее в мобильный кошелек — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.

Спрос растет

Среднесуточное число активаций дебетовых цифровых карт в мобильном приложении у Сбербанка в начале апреля выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом в марте. Банк выпускает такие карты с 2018 года.

У ВТБ спрос на цифровые карты в апреле вырос более чем на 10% по сравнению с февралем и мартом этого года. «Цифровая карта в целом пользуется популярностью с момента выпуска (декабрь 2019 года — РБК) и продолжает быть востребованной в период самоизоляции», — пояснил представитель кредитной организации.

У банка «Русский стандарт» количество выпущенных цифровых карт в марте 2020 года выросло на 26,89% относительно февраля, в апреле также было замечено повышение спроса на цифровые карты: число заявок на них с 13 по 19 апреля выросло на 11,41% по сравнению с предыдущей неделей.

Платежный сервис QIWI отметил увеличение спроса на digital-карты в последнюю неделю марта и первую неделю апреля — объем эмиссии таких карт вырос по сравнению как со среднемесячными показателями, так и с аналогичным периодом прошлого года, рассказал представитель QIWI, не назвав конкретные показатели. МТС-банк также наблюдает рост спроса на этот продукт, и с начала 2020 года выпустил более 100 тыс. цифровых карт.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Росбанк наблюдает стабильный рост спроса на digital-карты. Он решил выпускать в таком формате не только дебетовые, но и кредитные карты, рассказал замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса банка Павел Меньшиков.

Тинькофф Банк не наблюдает роста выпуска цифровых карт из-за самоизоляции, но отмечает, что у банка и так нет отделений, а карты развозятся на дом: «Поэтому доля клиентов, которые пользуются исключительно виртуальными картами, в целом в нашей экосистеме невелика. Целевая аудитория такого продукта существенно ограничена: согласно законодательству, банки могут выпускать такие карты только действующим идентифицированным клиентам».

Промсвязьбанк пока не выпускает цифровые карты, но должен приступить к их эмиссии в этом году. У банка уже есть виртуальные карты (их можно использовать только онлайн) — в апреле клиенты ПСБ выпустили почти на 10% больше таких карт, чем в марте, рассказал директор дирекции цифрового бизнеса Юрий Чернышев. Еще один банк, который решился на эмиссию digital-карт (уже в мае), — «Открытие». «Мы ожидаем значительный спрос на данный продукт в условиях самоизоляции», — сказал представитель банка.

В платежных системах Visa и Mastercard также наблюдают большой спрос на цифровые карты. «В текущей ситуации к ним вырос интерес как у банков, так и у пользователей», — подчеркнул представитель Mastercard. По словам вице-президента Visa Юрия Топунова, сейчас цифровую эмиссию в том или ином виде реализуют порядка 20 банков, благодаря чему в России выпущено более миллиона digital-карт, которые существуют только в цифровом виде. Кроме этого, продолжает Топунов, правила Visa предусматривают возможность для банков-эмитентов одновременно выпускать и цифровую карту, и пластиковую: банк-эмитент может моментально выпустить цифровую карту в мобильном приложении для использования клиентом до получения пластиковой карты в отделении банка.

Экономия на «пластике»

Банки оценивают выпуск одной пластиковой карты в 30–100 руб. в зависимости от использованных материалов в дизайне карты. Еще есть траты на персонал и оборудование — в целом выпуск одной карты на пластиковом носителе может доходить до 500 руб. Издержки при выпуске цифровой карты на 70% ниже в сравнении с выпуском пластиковой, отмечает представитель QIWI: «При выпуске цифровых карт отсутствуют затраты на комплектующие, производство, упаковку и логистику. Остаются транзакционные издержки, обслуживание и обновление продуктов». Для банка выпуск цифровых карт позволит сэкономить на закупках заготовок пластика и снизить нагрузку на отделения, добавляет представитель «Открытия».

Текущая тенденция по переходу на виртуальные карты, безусловно, выгодна для банков, поскольку позволяет сэкономить около $2 при каждом выпуске, говорит руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. Банки также экономят на курьерских службах, добавляет директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев.

Оценить долю цифровых карт в общем объеме эмиссии сложно, так как эта статистика не отражается в отчетах, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, добавляя, что, по его оценкам, она заметно меньше 1% от общей эмиссии.

По статистике ЦБ, всего к началу 2020 года в России было выпущено 285 млн банковских карт.

Цифровые карты удобнее и быстрее в выпуске, потому что за ними не надо идти в отделение, особенно в нынешних условиях, когда многие банки закрыли свои офисы и получать «пластик» стало сложнее, говорит предправления Национального платежного совета Алма Обаева.

«Если сравнивать цифровую карту с продленной по сроку годности картой (некоторые банки из-за пандемии коронавируса продолжают обслуживать карты с истекшим сроком действия. — РБК), то последняя уступает по нескольким показателям», — продолжает эксперт. Во-первых, карту с истекшим сроком могут принимать не все торговые точки, если банк-эквайер не настроил POS-терминалы. Во-вторых, продленные карты точно не принимаются для оплаты в иностранных интернет-магазинах. В-третьих, такой картой нельзя расплатиться за границей, поэтому, если там «застрял» держатель карты, у которой истекает срок годности, то для него лучше выпустить цифровую карту, объясняет Обаева.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: банки, карты, самоизоляция, Visa, Master Card
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