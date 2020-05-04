Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

У банка «Русский стандарт» количество выпущенных цифровых карт в марте 2020 года выросло на 26,89% относительно февраля, в апреле также было замечено повышение спроса на цифровые карты: число заявок на них с 13 по 19 апреля выросло на 11,41% по сравнению с предыдущей неделей.

Платежный сервис QIWI отметил увеличение спроса на digital-карты в последнюю неделю марта и первую неделю апреля — объем эмиссии таких карт вырос по сравнению как со среднемесячными показателями, так и с аналогичным периодом прошлого года, рассказал представитель QIWI, не назвав конкретные показатели. МТС-банк также наблюдает рост спроса на этот продукт, и с начала 2020 года выпустил более 100 тыс. цифровых карт.

Росбанк наблюдает стабильный рост спроса на digital-карты. Он решил выпускать в таком формате не только дебетовые, но и кредитные карты, рассказал замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса банка Павел Меньшиков.

Тинькофф Банк не наблюдает роста выпуска цифровых карт из-за самоизоляции, но отмечает, что у банка и так нет отделений, а карты развозятся на дом: «Поэтому доля клиентов, которые пользуются исключительно виртуальными картами, в целом в нашей экосистеме невелика. Целевая аудитория такого продукта существенно ограничена: согласно законодательству, банки могут выпускать такие карты только действующим идентифицированным клиентам».

Промсвязьбанк пока не выпускает цифровые карты, но должен приступить к их эмиссии в этом году. У банка уже есть виртуальные карты (их можно использовать только онлайн) — в апреле клиенты ПСБ выпустили почти на 10% больше таких карт, чем в марте, рассказал директор дирекции цифрового бизнеса Юрий Чернышев. Еще один банк, который решился на эмиссию digital-карт (уже в мае), — «Открытие». «Мы ожидаем значительный спрос на данный продукт в условиях самоизоляции», — сказал представитель банка.

В платежных системах Visa и Mastercard также наблюдают большой спрос на цифровые карты. «В текущей ситуации к ним вырос интерес как у банков, так и у пользователей», — подчеркнул представитель Mastercard. По словам вице-президента Visa Юрия Топунова, сейчас цифровую эмиссию в том или ином виде реализуют порядка 20 банков, благодаря чему в России выпущено более миллиона digital-карт, которые существуют только в цифровом виде. Кроме этого, продолжает Топунов, правила Visa предусматривают возможность для банков-эмитентов одновременно выпускать и цифровую карту, и пластиковую: банк-эмитент может моментально выпустить цифровую карту в мобильном приложении для использования клиентом до получения пластиковой карты в отделении банка.

Экономия на «пластике»

Банки оценивают выпуск одной пластиковой карты в 30–100 руб. в зависимости от использованных материалов в дизайне карты. Еще есть траты на персонал и оборудование — в целом выпуск одной карты на пластиковом носителе может доходить до 500 руб. Издержки при выпуске цифровой карты на 70% ниже в сравнении с выпуском пластиковой, отмечает представитель QIWI: «При выпуске цифровых карт отсутствуют затраты на комплектующие, производство, упаковку и логистику. Остаются транзакционные издержки, обслуживание и обновление продуктов». Для банка выпуск цифровых карт позволит сэкономить на закупках заготовок пластика и снизить нагрузку на отделения, добавляет представитель «Открытия».

Текущая тенденция по переходу на виртуальные карты, безусловно, выгодна для банков, поскольку позволяет сэкономить около $2 при каждом выпуске, говорит руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. Банки также экономят на курьерских службах, добавляет директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев.

Оценить долю цифровых карт в общем объеме эмиссии сложно, так как эта статистика не отражается в отчетах, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, добавляя, что, по его оценкам, она заметно меньше 1% от общей эмиссии.

По статистике ЦБ, всего к началу 2020 года в России было выпущено 285 млн банковских карт.

Цифровые карты удобнее и быстрее в выпуске, потому что за ними не надо идти в отделение, особенно в нынешних условиях, когда многие банки закрыли свои офисы и получать «пластик» стало сложнее, говорит предправления Национального платежного совета Алма Обаева.

«Если сравнивать цифровую карту с продленной по сроку годности картой (некоторые банки из-за пандемии коронавируса продолжают обслуживать карты с истекшим сроком действия. — РБК), то последняя уступает по нескольким показателям», — продолжает эксперт. Во-первых, карту с истекшим сроком могут принимать не все торговые точки, если банк-эквайер не настроил POS-терминалы. Во-вторых, продленные карты точно не принимаются для оплаты в иностранных интернет-магазинах. В-третьих, такой картой нельзя расплатиться за границей, поэтому, если там «застрял» держатель карты, у которой истекает срок годности, то для него лучше выпустить цифровую карту, объясняет Обаева.