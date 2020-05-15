Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 мая

Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс., ВОЗ предупредила о второй волне эпидемии в Европе. Главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 15 мая превысило 252,2 тыс., за сутки оно выросло на 9974 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли 2305 человек (плюс 93 за сутки).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, утверждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что последние 11 дней медики фиксируют лишь незначительный прирост новых случаев. 14 мая число новых больных в России за сутки опустилось ниже 10 тыс. впервые со 2 мая.

В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. С января по апрель количество смертей от всех причин в столице составило 42,8 тыс. (в прошлом году — 41,3 тыс.). Наибольшая разница по этому показателю наблюдалась в апреле — в этом году умерло на 1841 человека больше.

Начало сдачи ЕГЭ с учетом эпидемии коронавируса могут перенести на 19 мая или позже. Эти сроки предложил Рособрнадзор. При этом для получения аттестатов об окончании школы выпускникам не нужно будет обязательно сдавать ЕГЭ — это понадобится только тем, кто решит поступать в вузы. ОГЭ для выпускников девятого класса проводить вообще не будут.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Магазины получат право не обслуживать посетителей без масок, следует из методических рекомендаций Минпромторга. Росавиация также планирует обязать носить перчатки и маски всех авиапассажиров.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 4,248 млн человек, 294 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,443 млн человек, более 302 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,4 млн человек. Россия вышла на второе место (252 тыс.), Великобритания — на третьем (234,4 тыс.), Испания — на четвертом (229,5 тыс.), Италия — на пятом (223 тыс.).

Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс. По числу жертв лидируют США — 85,9 тыс. человек. Вслед за ними идут Великобритания, где умерли 33,6 тыс. человек, и Италия — 31,3 тыс. жертв. Отметка в 100 тыс. погибших с начала распространения коронавируса была пересечена 10 апреля — примерно спустя три с половиной месяца с начала распространения болезни в Китае. Отметка в 200 тыс. жертв была достигнута 25 апреля (100 тыс. смертей за 15 дней). Еще 100 тыс. человек умерли за 19 дней.

В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан. По ее словам, в среднем в Белоруссии ежедневно число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7−9,7% от общего количества проведенных исследований.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Предстоящей осенью европейские страны могут столкнуться с новой волной эпидемии коронавируса, к которой необходимо готовиться, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, отмена ограничений сейчас может быть поспешным решением, у стран есть «время для подготовки, а не для празднования».

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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