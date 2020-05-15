Пандемия коронавируса , 15 мая, 08:34
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 мая
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс., ВОЗ предупредила о второй волне эпидемии в Европе. Главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 15 мая превысило 252,2 тыс., за сутки оно выросло на 9974 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли 2305 человек (плюс 93 за сутки).
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, утверждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что последние 11 дней медики фиксируют лишь незначительный прирост новых случаев. 14 мая число новых больных в России за сутки опустилось ниже 10 тыс. впервые со 2 мая.
- В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. С января по апрель количество смертей от всех причин в столице составило 42,8 тыс. (в прошлом году — 41,3 тыс.). Наибольшая разница по этому показателю наблюдалась в апреле — в этом году умерло на 1841 человека больше.
- Начало сдачи ЕГЭ с учетом эпидемии коронавируса могут перенести на 19 мая или позже. Эти сроки предложил Рособрнадзор. При этом для получения аттестатов об окончании школы выпускникам не нужно будет обязательно сдавать ЕГЭ — это понадобится только тем, кто решит поступать в вузы. ОГЭ для выпускников девятого класса проводить вообще не будут.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Магазины получат право не обслуживать посетителей без масок, следует из методических рекомендаций Минпромторга. Росавиация также планирует обязать носить перчатки и маски всех авиапассажиров.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 4,248 млн человек, 294 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,443 млн человек, более 302 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,4 млн человек. Россия вышла на второе место (252 тыс.), Великобритания — на третьем (234,4 тыс.), Испания — на четвертом (229,5 тыс.), Италия — на пятом (223 тыс.).
- Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс. По числу жертв лидируют США — 85,9 тыс. человек. Вслед за ними идут Великобритания, где умерли 33,6 тыс. человек, и Италия — 31,3 тыс. жертв. Отметка в 100 тыс. погибших с начала распространения коронавируса была пересечена 10 апреля — примерно спустя три с половиной месяца с начала распространения болезни в Китае. Отметка в 200 тыс. жертв была достигнута 25 апреля (100 тыс. смертей за 15 дней). Еще 100 тыс. человек умерли за 19 дней.
- В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан. По ее словам, в среднем в Белоруссии ежедневно число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7−9,7% от общего количества проведенных исследований.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
- Предстоящей осенью европейские страны могут столкнуться с новой волной эпидемии коронавируса, к которой необходимо готовиться, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его словам, отмена ограничений сейчас может быть поспешным решением, у стран есть «время для подготовки, а не для празднования».
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
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