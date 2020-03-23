Глава Сбербанка вышел на работу в офис после двухнедельного карантина
Председатель правления Сбербанка Герман Греф вышел в офис после двухнедельной работы в дистанционном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в РБК.
Источник РБК, близкий к банку, ранее сообщал о планах Грефа выйти на работу 23 марта.
В пресс-службе напомнили, что Греф перешел на режим удаленной работы в начале марта после возвращения из поездки в ряд стран Европы.
В условиях изоляции он рассказывал, что продолжает «полноценную работу», а его рабочее место организовано за городом. При этом он не отменил ни одного мероприятия.