Платежная система «Мир» объяснила проблемы со своими картами в Турции

Карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, сообщил РБК оператор платежной системы. Но банки-эквайеры могут отклонять операции по картам подсанкционных банков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности в случае оплаты картами подсанкционных банков. Об этом РБК сообщил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

«Карты «Мир» работают в Турции в штатном режиме. Платежная система «Мир» отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации», — сказал он.

«Как сообщалось ранее, некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам», — добавили в НСПК.

На сайте платежной системы «Мир» указано, что снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах турецких банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank, Halkbank. О проблемах с приемом карт «Мир» в турецких отелях писал, в частности, портал Tourdom. Он сообщил со ссылкой на одну из сетей гостиниц, что обслуживать их перестал банк Vakif из-за указания Центробанка Турции. Представитель сети Titanic, в свою очередь, сказал порталу, что платежи с картами «Мир» больше не проводят Ziraat Bankasi, Is Bank, Deniz Bank из-за угрозы санкций.

Однако сайт Ассоциации туроператоров отмечает, что сообщения об отказе в обслуживании карт «Мир» в отелях Турции относились к картам, выпущенным Сбербанком, который находится под блокирующими санкциями США и Европы. «В опрошенных принимающих компаниях российских туроператоров ничего о неких «указаниях ЦБ или государственных решениях» в Турции, которые могли бы положить конец приему карт «Мир» в стране, не знают», — подчеркивают в АТОР.

«В Турции на сегодняшний день продолжают приниматься карты «Мир». Проблема неприема российских карт носит точечный характер и, как и ранее, связана с картами конкретных банков, попавших под санкции и конкретными банками, обслуживающими отдельные отели. С неподсанкционными картами, как и ранее, ничего плохого в масштабах страны не происходит. Никаких документальных подтверждений наличия указаний ЦБ Турции о запрете приема всех российских карт нет», — заключили в Ассоциации туроператоров.

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Как санкции влияют на оплату в Турции

В конце августа Wall Street Journal сообщил, что власти США предостерегли турецкий бизнес от сотрудничества с россиянами и российскими компаниями, попавшими под санкции. Соответствующее письмо заместитель министра финансов США Уолли Адейемо направил в Американскую торговую палату в Турции, а также в Турецкую ассоциацию промышленности и бизнеса.

15 сентября Financial Times сообщила, что власти США и ЕС усилят давление на Турцию из-за подключения местных банков к платежной системе «Мир». «Мы очень четко подадим сигнал о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети «Мир», потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций», — сказал изданию западный чиновник. По информации FT, ЕС, в частности, «готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность [по этому поводу] турецким официальным лицам».

Держатели карт «Мир» уже испытывали сложности с их работой в Турции. Например, в мае 2022 года прием карт «Мир» на своем сайте отключил крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines. Тогда в НСПК пояснили, что банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» в зарубежных странах, могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания карт некоторых российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями. Летом картами «Мир» снова можно было оплатить билеты Turkish Airlines в их официальном приложении и на сайте, сообщали в кол-центре авиакомпании, в этом же убедился корреспондент РБК.

В июне глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев уже рассказывал телеканалу РБК, что турецкие банки-эквайеры могут не принимать карты «Мир», если выпустивший ее банк находится под санкциями западных стран. «В каких-то странах, в первую очередь речь может идти здесь о Турции, мы знаем случаи, когда в банкоматах и POS-терминалах конкретных банков, они (местные банки. — РБК) делали различия между картами санкционных и несанкционных российских банков, но это не массовая история», — объяснял Комлев.

Сейчас карты «Мир» также принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Сложности с приемом за границей возникли после начала специальной военной операции России на Украине и ввода западными странами масштабных санкций против российский финансовой системы, в частности против крупнейших банков.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты продолжают действовать в России, но перестали работать за границей. Сейчас у россиян есть две возможности расплачиваться безналично за рубежом: с помощью карт «Мир» и с помощью карт китайской платежной системы UnionPay. Последняя работает в 180 странах мира. Однако ее карты российских банков также работают с перебоями: они могут приниматься не во всех зарубежных банкоматах и POS-терминалах из-за санкций, писал РБК.