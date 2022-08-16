Еврокомиссия назвала условие для разморозки инвестиций россиян

В ЕС назвали условия, при которых европейские депозитарии смогут рассчитаться с НРД с целью выплат российским инвесторам. Но даже при наличии четких критериев согласовать сделки будет непросто, предупреждают эксперты

Вид на здание Национального расчетного депозитария (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Европейская комиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги российских инвесторов, но при соблюдении двух условий. Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду; во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД. Это следует из разъяснений, опубликованных на сайте высшего органа исполнительной власти ЕС.

Несмотря на наличие четких условий, провести расчеты и перечислить замороженные в европейских депозитариях денежные средства на счета российских инвесторов будет непросто, предупреждают эксперты, которых опросил РБК. Брокерам, управляющим компаниям и другим участникам финансового рынка нужно будет раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления в адрес лиц, подпавших под санкции.

Кроме того, в силу требований санкционного регламента № 269/2014, даже если инвестор, которому причитаются выплаты, не находится под санкциями ЕС, активы все равно должны быть заморожены, так как их держателем является подсанкционный НРД. Для разморозки требуется отдельная лицензия от европейских регуляторов, на получение которой может потребоваться значительное время.

Почему НРД не может перевести деньги российским инвесторам В начале марта клиенты российских брокеров столкнулись со сложностями при проведении операций с иностранными бумагами. Из-за санкций против финансового сектора России международные депозитарии остановили работу с российскими контрагентами. В начале июня Евросоюз ввел санкции уже против самого НРД, тем самым окончательно разорвав отношения европейских контрагентов с российским депозитарием. В НРД признали сложившуюся ситуацию чрезвычайной. Санкции и последовавшие за ними действия держателей иностранной финансовой инфраструктуры, по оценке Банка России, заблокировали активы 5 млн человек. В результате только на счетах бельгийского клиринга Euroclear зависло €72 млрд. В начале августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить санкции.

Как работают санкции в отношении НРД

В ЕК напоминают, что в соответствии с условиями санкций запрещены транзакции, которые прямо или косвенно могут привести к получению НРД какого-либо вознаграждения. При этом может продолжаться деятельность, в результате которой НРД не будет получать экономической выгоды, уточняется в документе.

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Таким образом, теоретически, если НРД не получает вознаграждения за проведение операции, сделки в интересах неподсанкционных клиентов могли бы быть проведены, рассуждает партнер BGP Litigation Татьяна Невеева. «Если бы не то обстоятельство, что любые активы неподсанкционных лиц, которые «держатся» подсанкционным лицом, все равно автоматически подлежат блокировке в силу ст. 2 регламента 269/2014», — добавляет эксперт.

Обязанность по блокировке является автономной от обязанности не совершать сделки, приносящие выгоду подсанкционному лицу, добавляет старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Она не связана с тем, принесет ли сделка с заблокированным имуществом выгоду НРД или нет, средства останутся заблокированными», — указывает Именнов.

Какие действия можно предпринять для проведения сделок

«В отношении входящих переводов из НРД (то есть перечислений через НРД в адрес конечных инвесторов. — РБК) можно будет запросить у соответствующего национального компетентного органа разрешение на высвобождение этих средств на таких условиях, которые они сочтут подходящими», — указывает Еврокомиссия. Такие разрешения могут получить брокеры, управляющие компании и другие игроки российского финансового рынка, которые совершают сделки с иностранными активами в отношении российских клиентов.

В ЕС лицензии на совершение сделок в рамках санкционного регламента выдают национальные уполномоченные органы каждого государства — члена союза, поясняет Невеева. Если говорить о Euroclear, то для сделок с его участием необходимо получить согласование в администрации Казначейства Бельгии (Belgian Treasury Administration), отмечает эксперт.

Главным условием получения лицензии от европейских регуляторов при этом является раскрытие данных об инвесторах, в чей адрес будут проводиться выплаты во избежание проведения транзакций в интересах лиц, попавших под санкции. «В соответствии с регламентами Совета ЕС <...> и приведенными разъяснениями центральных депозитариев европейские центральные депозитарии и международный центральный депозитарий должны использовать всю доступную им информацию, чтобы установить, кто является конечными клиентами и в какой роли выступает НРД», — поясняет старший юрист консалтинговой группы РКТ Владислав Холодков. Более того, ст. 11 регламента совета № 269/2014 прямо предусматривает ситуацию, когда бремя доказывания будет лежать на испрашивающей стороне, указывает эксперт.

По оценке Невеевой, на получение лицензии может уйти от двух месяцев. Она также считает, что вероятность получить индивидуальную лицензию в пользу конкретного клиента выше, чем получения лицензии брокерами. «Поскольку именно неподсанкционный статус клиентов, на наш взгляд, может убедить регулятора разблокировать активы», — говорит она.

Позиция российской стороны

В НРД в ответ на вопрос РБК о том, готов ли депозитарий отказаться от вознаграждений ради возможности проведения сделок, отметили, что «рассматривают все возможные варианты, которые помогут совершать операции с заблокированными активами клиентов».

Ряд российских брокеров также выразили готовность принимать все возможные меры в интересах клиентов, но пока не видят пути возможных решений проблемы.

«Если такая возможность будет, конечно, мы сделаем все для того, чтобы клиенты смогли ею воспользоваться. Но пока это невозможно. На текущий момент мы ведем соответствующие работы в рамках Клуба по защите прав инвесторов, объединяющего профучастников рынка», — пояснил руководитель департамента интернет-брокеров «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Он также добавил, что брокер готов раскрыть информацию об инвесторах для проведения транзакций, «если это будет в рамках текущего законодательства».

В «Финаме» также выразили готовность участвовать в разморозке клиентских активов, как только появится такая юридическая и техническая возможности. «Если легализовать и выстроить процессы таким образом, что европейские депозитарии будут знать конечных клиентов в НРД, то теоретически блокировки несанкционных клиентов российских брокеров внутри НРД можно снимать. Уверен, подавляющая часть клиентов, у которых есть замороженные активы, готовы будут «раскрыться» перед вышестоящими депозитариями для снятия ограничений на движение своих активов», — считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

В ITI Capital отмечают, что «не видят заинтересованности Euroclear и западных брокеров в решении проблемы». «Более того, некоторые инвесткомпании в одностороннем порядке под весьма надуманным и явно политизированным предлогом досрочно погасили продукты, купленные российскими инвесторами, что привело к существенным убыткам», — отметил представитель компании. Однако на вопрос о том, готова ли компания участвовать в разблокировке активов, если такую возможность предоставят европейские регуляторы, он ответил утвердительно.