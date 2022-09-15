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FT узнала о планах США и ЕС оказать давление на Турцию из-за карт «Мир»

FT: США и ЕС окажут давление на турецкие банки, которые подключились к системе «Мир»
ЕС намерен направить делегацию в Турцию на фоне опасений из-за обхода санкций против России, пишет издание. В Турции сейчас много партнеров России — только некоторые из банков не готовы обслуживать карты «Мир», отметил глава НСПК
Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

США и Евросоюз усиливают давление на Турцию, чтобы обеспечить соблюдение санкций против России. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на два источника.

По данным издания, Вашингтон сосредотачивает внимание на турецких банках, которые подключились к российской платежной системе «Мир».

Брюссель также готовит делегацию, чтобы выразить свои опасения турецким чиновникам напрямую.

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, в свою очередь, сообщил, что карты платежной системы «Мир», о сбое в работе которой в Турции сообщали ранее, продолжают функционировать в прежнем режиме.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

«Ничего нового в Турции плохого не произошло, работа идет абсолютно в нормальном режиме. Везде, где карты «Мир» принимались, они принимаются», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По словам Комлева, российская сторона связалась с турецкими партнерами, и они подтвердили, что никаких поводов для волнения нет. В Турции сейчас находится много партнеров, некоторые из банков и раньше не всегда были готовы обслуживать карты российских банков, попавших под санкции. «Но это лишь некоторые из банков», — добавил Комлев.

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В начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи упомянул тему использования в Турции российских карт «Мир»,

«Есть еще карта «Мир» России. Сейчас над ней работают пять наших банков. Здесь тоже очень серьезные разработки», — сказал турецкий лидер.

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После этого The Financial Times сообщила, что власти стран Запада все больше обеспокоены углублением экономического сотрудничества между Россией и Турцией и растущим риском вторичных санкций против Анкары, если она будет помогать Москве обходить ограничения.

Один из европейских чиновников сообщил, что ЕС следит за сотрудничеством Москвы и Анкары «все более и более пристально». «Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения», — подчеркнул источник.

Замминистра финансов Турции Ньюнус Элиташ 21 августа заверил США, что  официальная Анкара не допустит обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в Турции. 

В начале марта Турция отказалась присоединяться к санкциям против России, пояснив это решение нежеланием «сжигать мосты», несмотря на поддержку Украины.

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