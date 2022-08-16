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Спрос на карты банков СНГ резко вырос после ухода Visa и Mastercard

В апреле—июне 2022 года в соседних с Россией странах число карт в обращении выросло сильнее, чем годом ранее. На это время пришелся пик карточного туризма россиян после ухода в марте с рынка Visa и Mastercard, говорят эксперты
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Темпы выпуска банковских карт в странах ближнего зарубежья ускорились по итогам второго квартала в сравнении с тем же периодом прошлого года, следует из данных центральных банков соседних стран, которые изучил РБК.

Например, в Киргизии, Узбекистане и Белоруссии годовой прирост оказался максимальным как минимум с 2018 года. Двузначные темпы роста фиксируются в Армении и Таджикистане (данные по итогам мая, поскольку статистика за второй квартал на момент написания статьи опубликована еще не была). Выдачи ускоряются на фоне ухода Visa и Mastercard из России — их карты, выпущенные отечественными банками, перестали работать за рубежом. Это приводит к расцвету «карточного туризма» россиян, констатируют эксперты, — не всем достаточно отечественной системы «Мир» и китайской UnionPay, чьи карты дорого обходятся и принимаются далеко не везде.

Детали оценки

Хотя отчасти прирост числа карт в обращении во втором квартале может объясняться накопленным эффектом (выдачами на протяжении всего года, а не только после начала военной операции на Украине и ухода Visa и Mastercard), статистика в любом случае показывает ускорение. Выдачи в Киргизии, Узбекистане, Армении, Казахстане, Таджикистане растут и в поквартальном выражении (когда конец второго квартала сравнивается с концом первого) — даже при том что «карточный туризм» начался еще в марте. И темпы этого роста выше, чем, например, при аналогичных расчетах год назад.

Центральные банки не раскрывают число закрытых карт — как следствие, этот аспект не учитывается при расчетах.

Уход Visa и Mastercard из России. Вопросы и ответы
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Как банки соседних стран нарастили выпуск карт

  • Наибольший прирост по итогам второго квартала зафиксировал ЦБ Киргизии: число карт международных платежных систем за год увеличилось на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,2 млн карт. На 1 июля 2021 года число карт в обращении, наоборот, сократилось на 5,6% в годовом выражении. В статистику включены карты Visa, Mastercard, UnionPay и карты российской системы «Золотая корона».
  • Банки Узбекистана за год увеличили число карт на 26,2%, до 29,9 млн карт. Местный регулятор в статистике не выделяет карты международных платежных систем. По итогам второго квартала 2021 года этот показатель рос всего на 1,9%. В пандемийный второй квартал 2020 года, когда популярность безналичной оплаты росла во всем мире, — на 23,5%.
  • В Армении число карт Visa и Mastercard за исследуемый период выросло на 16,2% и превысило 2 млн. Для сравнения: по итогам второго квартала 2021 года этот показатель увеличился на 5,11%.
  • Банки Белоруссии нарастили число карт на 11,52%, до 17 млн штук. Во втором квартале 2021 года количество карт сокращалось на 1,03%, во втором квартале 2020 года — росло лишь на 0,9%.
  • Банки Таджикистана по итогам мая 2022 года (данных за июнь пока нет) выпустили более 4 млн карт (+28% за год). Годом ранее прирост составлял 21%.

Впрочем, не везде наблюдается такая тенденция.

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  • По данным ЦБ Казахстана, число карт Visa и Mastercard за год увеличилось на 7,86%, до 39,8 млн штук, но это минимальный показатель прироста за последние годы.
  • В Грузии число карт в обращении по итогам июня 2022 года за год сократилось на 0,75%, хотя в 2021 году сокращение было еще более сильным (минус 2,21%).

Открытие карт для россиян могло стать одной из причин ускорения прироста, говорит руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея, хотя у этого явления есть и локальные причины: развитие безналичной экономики и изменение поведения потребителей в ряде стран.

По его мнению, наиболее популярными направлениями у россиян были Белоруссия, Узбекистан, Казахстан и ряд других стран ближнего зарубежья. По словам директора отдела форензик компании Kept (ранее — KPMG в России) Елены Петерсон, пик карточного туризма пришелся на апрель—май, когда многие банки Казахстана и Узбекистана рекламировали услуги по оперативному открытию счетов нерезидентам. Кривошея считает, что пик был в мае и июне, в том числе из-за длинных выходных.

Насколько охотно банки открывают карты россиянам

РБК направил запросы в центробанки стран ближнего зарубежья и получил ответы двух регуляторов. Нацбанк Киргизии сообщил, что порекомендовал коммерческим банкам усилить внутренний контроль при обслуживании клиентов, в том числе с учетом «текущей экономической и геополитической ситуации». По словам представителя ЦБ Казахстана, открытие банковских счетов осуществляется только после проведения банками всех необходимых проверок, установления и подтверждения личности клиента, проверки его наличия в санкционных списках и списке Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Оператор карт «Мир» перестал платить банкам за их продвижение
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Популярные у россиян страны ухудшили условия открытия карт в их банках, констатирует Петерсон. Например, в Казахстане резиденту России необходимо предварительно получить местный ИИН (регистрационный номер). Ранее сделать это можно было через аналог «госуслуг» за один-два дня. Далее при наличии ИИН нужно было купить локальную сим-карту и с этим пакетом документов уже отправляться в банк. Но в конце мая официальные органы Казахстана сообщили о временной приостановке выдачи ИИН нерезидентам онлайн.

Упала популярность Армении и Грузии для карточного туризма, отмечает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Многие россияне столкнулись со сложностями в данных странах, например с искусственным затягиванием процесса.

«Сейчас спрос сократился по нескольким причинам. Во-первых, не все банки готовы открывать счета гражданам РФ из-за риска вторичных санкций. Во-вторых, подобное клиентское поведение обычно характеризуется ярким всплеском и затуханием», — рассуждает Кривошея.

Российские подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay
Финансы
Фото:x99 / Xinhua / Global Look Press

В чем риски иностранных карт

Нет никаких гарантий, что даже после открытия счета в иностранном банке не будут введены новые пакеты санкций, из-за которых все пути обхода карточных ограничений закроются, предупреждает Винокурова.

По мнению Петерсон, основной риск — кредитный, так как человек доверяет деньги неизвестной ему иностранной финансовой организации: «Принципы клиентоориентированности, а также защиты интересов иностранных банковских клиентов в каждой стране свои и непредсказуемы с точки зрения локального регулирования». Кроме того, россиянам, которые переехали за границу и открыли там банковские счета, начали начислять штрафы, напоминает Петерсон. Как писал «Коммерсантъ», проблемы коснулись тех, кто уведомил об открытии счетов российскую ФНС и затем совершал валютные переводы с другими резидентами России.

Главные риски с открытием карты в иностранном банке связаны с тем, что клиент передает все данные третьему лицу, если использует дистанционное открытие карты через посредников, считает Кривошея: «В пакете документов дополнительно могут содержаться доверенности, что открывает еще больше лазеек для мошенников». Скрытые риски связаны с тем, что при открытии карты за рубежом для ее обслуживания или закрытия может потребоваться личное присутствие, что чревато дополнительными затратами, добавляет он.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Карты санкции Visa Mastercard
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