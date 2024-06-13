Как новая шкала НДФЛ повлияет на рынок вкладов

Новая шкала НДФЛ может снизить приток денег от состоятельных россиян во вклады, допускают банкиры и экономисты. Что банки смогут им предложить и как будут бороться за тех, кого не затронет повышение налогов, — в материале РБК

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Введение новой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 января 2025 года может отразиться на поведении российских вкладчиков, считают опрошенные РБК банкиры и экономисты. Они оценивали три параметра, на которые теоретически может повлиять налоговая донастройка: сберегательное поведение разных групп клиентов, конкуренцию банков за вкладчиков, а также ситуацию с ликвидностью кредитных организаций.

Приток денег на депозиты от состоятельных россиян может снизиться, во-первых, в силу того, что часть этих средств уйдет в бюджет, а во-вторых, потому что располагающие средствами клиенты будут искать инструменты с меньшей налоговой нагрузкой, говорят некоторые эксперты. Другие возражают: при текущих рыночных ставках вклады останутся привлекательными, даже несмотря на снижение порога для применения повышенной ставки налога 15% с текущих 5 млн руб. до 2,4 млн руб. доходов в год.

Минфин внес в правительство законопроект об изменениях в налоговой системе 28 мая. Они еще не приняты. Предполагается, что Госдума рассмотрит их до окончания весенней сессии, которая длится до 5 августа.

Как выглядит новая шкала подоходного налога Законопроект Минфина предполагает расширение прогрессии налогообложения доходов физических лиц. Вместо двух ступеней (13 и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) может появиться пять: 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год). Как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Для доходов с ценных бумаг и депозитов пять ставок применять не планируется, тут останутся только две — 13 и 15%. Первая будет применяться для доходов до 2,4 млн руб. в год, вторая — для тех, что превышают эту сумму.

Чего ожидают банкиры

«Налоговая донастройка усилит конкуренцию (банков. — РБК) за деньги «нижнего сегмента» [клиентов]. Как теперь будет настроена налоговая система: больше денег будут забирать у богатых, у высокооплачиваемых [работников], а это основные депозиторы банков, и передаваться через бюджет сравнительно низкооплачиваемому сегменту», — сказал в эфире телеканала РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он считает, что в банках в целом будет «меньше ликвидности от физических лиц».

«По нашим оценкам, налоговая донастройка затронет всех, кроме массовой розницы. В целом это изменение мы оцениваем как деликатное», — говорит управляющий директор центра управления инвестиционным частным капиталом «Росбанк L’Hermitage Private Banking» Андрей Алексеев.

Обновление прогрессивной шкалы НДФЛ, скорее всего, затронет сегмент mass affluent (премиальные клиенты. — РБК), добавляет директор департамента развития частного банковского бизнеса Абсолют Банка Андрей Шадрин: «При получении прибыли от размещенных средств на депозитах для них будет заметна разница, поскольку порог для применения ставки 15% будет снижен с 5 млн до 2,4 млн руб.». Но в целом, по его словам, новая шкала НДФЛ вряд ли ощутимо и болезненно скажется на рынке депозитов.

Налоговая донастройка в меньшей степени коснется именно вкладчиков из массового сегмента, соглашается зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин. Он, однако, не ждет усиления борьбы банков за вкладчиков с небольшими чеками, поскольку конкуренция на рынке вкладов и так существенная.

Такой же точки зрения о состоянии конкуренции придерживается руководитель управления депозитных и расчетных продуктов Т-банка (бывший «Тинькофф») Владимир Любимов. Он считает, что вклады останутся привлекательным инструментом для сбережений в условиях высоких ставок, несмотря на рост НДФЛ.

«Мы не ожидаем усиления конкуренции за «массового» вкладчика на фоне повышения прогрессивной шкалы НДФЛ — там не такой значительный подъем налога предполагается. Будет эффект на потребление, мы ожидаем некоторого охлаждающего эффекта на самых разных клиентов, но какого-то радикального сдвига в пассивах банков — перераспределения в пользу менее состоятельных вкладчиков — мы не ожидаем», — оценил в разговоре с РБК совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В Сбербанке также не ожидают существенного влияния будущих налоговых изменений на банковские продукты, сообщил его представитель. В остальных крупных банках не ответили на запрос РБК.

Как влияние новой шкалы НДФЛ на поведение вкладчиков оценивают экономисты

По оценкам Минфина, в России 64 млн плательщиков подоходного налога, изменение шкалы затронет около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год), или 3,2% работающего населения. В апреле 2023 года начисленную зарплату в размере более 200 тыс. руб. получил 1,1 млн работников в стране, свидетельствуют данные исследования, которое Росстат проводит раз в два года. Зарплату свыше 3 млн руб. в том месяце получили 3,7 тыс. человек.

«Повышение ставки НДФЛ для состоятельных граждан может приводить к тому, что клиенты будут меньше сберегать», — говорит главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Главный экономист «Т-Инвестиций» («Тинькофф Инвестиций») Софья Донец считает, что наибольший эффект ощутят те, чья ставка НДФЛ вырастет до 20 и 22%, то есть «супербогатые клиенты».

«Не думаю, что будет какой-то отток депозитов состоятельных россиян, но объем притока их сбережений в банки может сократиться — повышенный НДФЛ просто уменьшит объем свободных средств», — говорит она. Донец также обращает внимание, что предыдущее изменение шкалы НДФЛ и введение ставок 13 и 15% не имело «выраженного влияния» на рынок розничных пассивов.

Оттока средств крупных вкладчиков ждать не стоит, пока ставки на депозитном рынке остаются высокими, соглашается главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. «В этом плане совпадение по времени корректировки налоговой системы и жесткой ДКП (денежно-кредитной политики. — РБК) является удачным», — замечает он.

Как следует из статистики ЦБ, ставки по вкладам начали резко расти во второй половине прошлого года, после перехода регулятора к ужесточению ДКП. В третьей декаде мая средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков превысила 15% годовых. Маркетинговые ставки, которые сейчас предлагают банки по сберегательным продуктам, еще выше.

Сиюминутного эффекта на рынок вкладов налоговая донастройка не окажет, но в перспективе те же состоятельные вкладчики должны будут уплатить еще один налог — на процентные доходы по депозитам, напоминает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.

«Достаточно большая группа вкладчиков, скорее всего, будет вынуждена платить налог на процентные доходы по вкладам из-за текущей высокой доходности депозитов — ставки по коротким вкладам уже превышают ключевую, и это создает поле, для того чтобы процентные доходы вкладчиков увеличились. Если брать более длинные вклады, на два-три года, то по ним тоже получится довольно высокий зазор между зафиксированной высокой ставкой по депозиту и ключевой, которая в среднем в ближайшие три года будет ниже, чем сейчас. Поэтому основной эффект от изменения налогообложения некоторые категории клиентов, вероятно, почувствуют на горизонте нескольких лет», — объясняет он.

Что нужно знать о налоге на вклады Подоходный налог на процентные доходы по депозитам появился в России в 2020 году, но его сбор дважды сдвигался из-за пандемии и кризиса. Первый раз россияне должны его заплатить в 2024 году. НДФЛ взимается не со всей суммы процентных доходов по вкладам, а только с ее части. Необлагаемая база в значительной степени зависит от величины ключевой ставки Банка России. Максимальное значение ставки ЦБ за отчетный год (за 2023-й берется значение ставки на 1 декабря — 15% годовых) умножается на 1 млн руб. Если доходы клиента по всем имеющимся вкладам за отчетный период не превысили 150 тыс. руб., налог вкладчику платить не придется. Если полученные проценты выше этого порога, то доход облагается НДФЛ по ставке 13 или 15%.

Опрошенные РБК экономисты считают, что состоятельные клиенты на фоне роста налогов будут заинтересованы перераспределять сбережения в пользу инструментов, где для них сохраняются налоговые льготы.

«Решения могут способствовать росту привлекательности других форм сбережений, в частности ИИСов (индивидуальных инвестсчетов) и закрытых ПИФов (паевых инвестфондов)», — говорит Кузьмин. Вайсберг допускает, что молодые состоятельные клиенты также могут заинтересоваться программой долгосрочных сбережений.

«Горизонт банковских вкладов достаточно короткий — средняя дюрация вкладов составляет год-полтора, то есть на депозитах обычно лежат деньги, которые люди не готовы размещать вдолгую. Перевод сбережений в иные, более длинные инструменты может быть интересен молодым специалистам с высокими зарплатами: их высокие доходы и так будут облагаться повышенным НДФЛ, поэтому дополнительный налог на вклады снизит интерес таких клиентов к депозитам. И в принципе эта категория населения уже более ориентирована на новые инструменты, чем вкладчики старшего возраста, которые привыкли формировать пассивный доход за счет классических депозитов», — объясняет эксперт.

Россияне с низкими доходами, хотя и выиграют от изменения НДФЛ, вряд ли станут теми, кто сможет формировать депозитную базу банков, говорит Донец. Для таких граждан планируются новые льготы в виде налоговых вычетов, но высвободившиеся средства они скорее направят на текущее потребление, а не на депозиты.

«Эта группа клиентов исторически почти ничего не сберегала, у них нет сбережений на вкладах. Они не являются прицельной клиентской группой банков, поскольку их доходы быстро прокручиваются по счетам и уходят на потребление. <…> Рост конкуренции банков в целом за массовый сегмент клиентов затронет не вклады. Преимущества скорее будут у банков, которые обслуживают социальные выплаты, — у них может вырасти объем условно «бесплатных» остатков на текущих счетах граждан. Но это не очень большие деньги», — рассуждает главный экономист «Т-Инвестиций».

Сколько россияне держат на депозитах в банках На 1 мая 2024 года сбережения населения в российских банках составляли почти 48 трлн руб., следует из статистики ЦБ. 66,7% этой суммы, или 32,03 трлн руб., хранится на вкладах. С начала года объем остатков вырос на 9,4%, или на 2,74 трлн руб. Примерно три четверти вкладов россиян (на 24,24 трлн руб.) были открыты на срок до года. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на 1 апреля 2024 года средний размер вклада физлица достигал 343 тыс. руб. Исторически количество клиентов с крупными депозитами в России невелико, но доля их сбережений в общем объеме значительна. Полные данные о распределении депозитов АСВ раскрывало по итогам третьего квартала прошлого года. Тогда на вклады размером свыше 10 млн руб. приходилось 30,3% общей суммы средств на розничных депозитах. Но таких вкладов всего 0,1%. (В статистике АСВ учитывается именно количество счетов, а не клиентов банков: у одного человека может быть несколько депозитов.) Доля «чеков» от 3 млн до 10 млн руб. составляла 14,1% от совокупного объема, от 1 млн до 1,4 млн руб. — 10,5%. Это менее 3% от количества открытых депозитов физлиц. Вклады до 1 млн руб. занимали 28,8% всего объема депозитных сбережений населения, но их доля в общем количестве высокая — 96,5%.

Эффект налоговой донастройки на ликвидность банков

«Рынок розничных пассивов к концу 2024 года будет составлять порядка 55 трлн руб. Новая прогрессивная шкала налогов позволит собирать в бюджет с 2025 года дополнительно порядка 530 млрд руб. в год (оценка Минфина. — РБК). Соответственно, денежная масса, которая не будет поступать в рынок депозитных продуктов, составит меньше 1% этого рынка», — рассуждает Любимов. Он называет эффект от налоговых изменений незначительным.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом устойчивая, говорит Вайсберг. Он отмечает, что банки этой весной «начали новую конкуренцию за деньги вкладчиков», но это объясняется сохраняющимся высоким спросом на кредиты.

«Скорее всего, через полгода и более длительное время спрос на кредиты снизится (будут сворачиваться льготные программы, отложенный спрос на автомобили и на ссуды будет удовлетворен), мы будем наблюдать скорее негативную динамику кредитования, и на этом фоне дополнительные деньги от вкладчиков могут быть не особо нужны. Насколько длительным будет цикл замедления кредитования, мы пока не знаем, но вполне возможно, что в тот момент, когда налоговые изменения вступят в силу, банки по-прежнему не будут остро нуждаться в наращивании розничных пассивов», — полагает экономист.

Изменение прогрессивной шкалы НДФЛ может косвенно влиять на ситуацию с ликвидностью в банковском секторе, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова: «Повышенные налоги будут оседать на депозитах компаний, после того как государство потратит эти средства. Депозиты компаний обычно меньше по срочности. Для выполнения нормативов ликвидности банкам может потребоваться держать больше высоколиквидных активов».

Банки будут ориентироваться на влияние налоговых изменений на ликвидность, но фокус будет сделан на перетоке средств компаний, замечает Донец.

«Есть депозиты юрлиц, они достаточно объемные. Налоговые меры (например, повышение налога на прибыль. — РБК) перераспределят эти деньги в сторону госсектора и бюджета, и это будет иметь значение для ситуации с ликвидностью в отдельных банках. В целом по системе эффект может быть нейтральным — средства, изъятые в виде налогов у одних, перераспределятся в пользу других экономических агентов и все равно «осядут» в экономике, но переток фондирования может быть в пользу банков, более тесно связанных с госсектором», — поясняет она.