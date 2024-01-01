Россияне впервые заплатят налог на вклады

В 2024 году впервые наступит срок уплаты налога с процентного дохода по банковским вкладам. Как это будет работать и почему рост ставки ЦБ сократил число плательщиков налога — в материале РБК

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2024 году должна впервые собрать с физических лиц налог на процентные доходы по банковским вкладам. НДФЛ на такие виды доходов был введен еще в 2020 году, но срок уплаты сдвинулся из-за кризиса. Сбор коснется тех, кто размещал денежные средства на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получил процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.

Какие сбережения учитываются для уплаты налога

При расчете налога будут учитываться процентные доходы физического лица, полученные за 2022 год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках. Сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения. Под налогообложение не попадут доходы, полученные по вкладам с доходностью ниже 1%, а также по вкладам, которые клиент унаследовал.

Декларировать такие доходы не потребуется. До 1 февраля 2023 года кредитные организации должны будут направить в ФНС информацию о суммах выплаченных процентов, причитающихся каждому вкладчику. Налоговая самостоятельно сведет данные о клиенте из разных банков, рассчитает для него сумму налога и направит гражданину уведомление на уплату НДФЛ. Уплатить налог нужно будет до 1 декабря 2024 года, разъясняла ФНС.

Как рассчитывается налог и необлагаемая база

НДФЛ взимается не со всей суммы процентных доходов по вкладам, а только с ее части. Необлагаемая база в значительной степени зависит от величины ключевой ставки Банка России. Этот компонент формулы рассчитывается так: максимальное значение ставки ЦБ за отчетный год (показатели берутся на начало каждого месяца) умножается на 1 млн руб. В 2023 году регулятор поднимал ставку пять раз — с 7,5 до 16% годовых. Для расчета необлагаемой базы за прошлый год берется значение ставки на 1 декабря — 15% годовых. Таким образом, если доходы клиента по всем имеющимся вкладам за отчетный период не превысили 150 тыс. руб., новый налог ему платить не придется. Из-за ужесточения денежно-кредитной политики число потенциальных плательщиков налога на вклады значительно сократилось, писал РБК.

Если процентные доходы вкладчика за прошлый год превышают пороговое значение, то НДФЛ по ставкам 13 или 15% (в зависимости от уровня годового дохода гражданина) облагается сумма дохода за вычетом 150 тыс. руб.

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Россияне с какой суммой сбережений могут столкнуться с налогом

Хотя рост ключевой ставки обеспечил увеличение суммы, которая не будет облагаться новым налогом, доходность сберегательных продуктов в течение года тоже заметно изменилась. Как следует из данных ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков с января по вторую декаду декабря поднялась на 6,39 процентного пункта — с 8,13 до 14,52% годовых. Индекс FRG 100 от Frank RG, учитывающий предложения большего числа банков, свидетельствует о росте ставок за тот же период с 6,69 до 11% годовых.

Если предположить, что клиент открыл вклад с капитализацией процентов по ставке 6,69% в начале года на 12 месяцев, то процентный доход от 150 тыс. руб. он получит только при изначальных сбережениях в 2,19 млн руб.

В теории, если гражданин открывал короткие депозиты и перекладывал деньги под более высокий процент по мере роста ставок на рынке, превысить необлагаемую налогом сумму доходов он мог бы при меньших стартовых сбережениях. Однако необходимо учесть, что в первом полугодии средние ставки по вкладам держались в районе 6,2–6,6%, и только в сентябре-октябре пришли к 9,2%, замечает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. В этих условиях, по его словам, серийные трехмесячные депозиты могли дать доход от 150 тыс. руб. при вложениях от 2,1 млн руб. Постоянный пересмотр ставок на рынке во втором полугодии мало отразился на процентном доходе, поскольку клиент все равно фиксировал ставку по продукту на три месяца.

Необходимость уплаты налога вряд ли снизит интерес к классическим банковским депозитам, считает Зварич: «Вклады продолжают оставаться самым популярным инструментом сбережения у россиян. Из основных плюсов можно выделить простоту, понятность, а в текущих условиях и привлекательную доходность. При этом налог касается лишь ограниченного числа вкладчиков, доход же большинства вкладов не превышает необлагаемую сумму, в результате чего платить налог не придется».

По данным АСВ, на конец третьего квартала 98% российских вкладчиков-физлиц держали в банках депозиты на сумму ниже страховой (1,4 млн руб.). Статистика АСВ учитывает именно количество вкладов, у агентства нет данных о том, сколько у вкладчика депозитов в разных банках.