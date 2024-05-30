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Налоги для юридических лиц ,  
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Эксклюзив

Все деньги от роста НДФЛ и налога на прибыль пойдут в федеральный бюджет

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Налоги для юридических лиц в 2024 году
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Налоги для физических лиц в 2024 году
Все доходы, которые поступят за счет изменения ставок НДФЛ и налога на прибыль, пойдут в федеральный бюджет, следует из предложенных Минфином поправок. Речь идет о более ₽2 трлн в 2025 году
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Все дополнительные поступления от расширения прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (свыше 13%) будут направлены в доход федерального бюджета. Это следует из законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс (Минфин внес его в правительство 28 мая вместе с законопроектом о поправках в Налоговый кодекс). Копия поправок в Бюджетный кодекс есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с их содержанием.

Ранее Минфин оценивал дополнительные поступления от изменения ставок НДФЛ в 533 млрд руб. в 2025 году и порядка 3,1 трлн руб. в сумме до 2030 года. Министр финансов Антон Силуанов в ходе слушаний в Госдуме уже говорил, что дополнительные средства пойдут на финансирование нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», повышение социальных выплат, продление материнского капитала, поддержку здоровья женщин и т.д.

В составе поправок в Налоговый кодекс Минфин предложил при установлении ставки по налогу на прибыль организаций в 25% (вместо нынешних 20%) зачислять в федеральный бюджет сумму налога, соответствующую ставке 8% в 2025–2030 годах, и 7% после. Таким образом, норматив зачисления части налога на прибыль в бюджеты регионов (17% до 2030 года, позже — 18%) не изменится. От увеличения ставки по налогу на прибыль с учетом вычетов в госбюджет в 2025 году дополнительно поступит порядка 1,6 трлн руб., оценивал Минфин.

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Фото:Антон Вергун / ТАСС

Что касается повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (сырье для удобрений), норматив распределения доходов между федеральным бюджетом (83% в федеральный бюджет, 17% — в бюджеты регионов) предложено оставить без изменений. В связи с этим федеральные допдоходы составят порядка 24 млрд руб. в 2025 году, следовало из финансово-экономического обоснования налоговых изменений. Поступления регионов в абсолютном размере увеличатся, но, возможно, они лишь скомпенсируют уменьшение доходов от налога на прибыль из-за дополнительных изъятий у производителей железной руды и удобрений, следует из пояснительной записки к поправкам в Бюджетный кодекс.

Аналогичный норматив (83/17%) предлагается предусмотреть для нового акциза — на природный газ для производства аммиака. В части акцизов на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания предлагается зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100% — аналогично действующим нормативам от уплаты акцизов на все виды табачной продукции.

В части акцизов на фармацевтическую субстанцию этилового спирта предлагается также зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100%. Это объясняется тем, что акциз вводится в рамках борьбы с теневым сектором экономики и предполагает в том числе предоставление вычетов в случае использования полученной фармацевтической субстанции для производства лекарственных средств.

Регионы смогут увеличить свои доходы за счет полномочий по налогообложению дорогостоящих объектов недвижимости. Увеличение ставок по дорогостоящему имуществу до 2,5% может пополнить их бюджеты на 1 млрд руб. ежегодно, говорилось в финансово-экономическом обосновании. А муниципалитеты за счет установления ставок на дорогие земельные участки в размере 1,5% смогут дополнительно получить 27 млрд руб. в 2025 году. В настоящее время владельцы объектов недвижимости кадастровой стоимостью более 300 млн руб. должны платить налог на имущество по ставке 2%.

Наконец, право властям регионов увеличивать до 1 понижающий коэффициент (0,7) при налогообложении продажи недвижимости может принести всем регионам 4 млрд руб. в 2025 году. При продаже объекта недвижимости за сумму меньше, чем его кадастровая стоимость, умноженная на коэффициент 0,7, НДФЛ рассчитывается от дохода, равного кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
федеральный бюджет НДФЛ налог на прибыль перераспределение
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