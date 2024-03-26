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Финансы ,  
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Россияне в феврале пополнили банковские вклады на рекордные ₽1,1 трлн

ЦБ: россияне в феврале пополнили банковские вклады на рекордные ₽1,1 трлн
За февраль сбережения россиян в банках увеличились на 1,1 трлн руб. — такого прироста в этом месяце не было как минимум с 2016 года. Одна из причин — ставки по вкладам, которые все еще остаются привлекательными
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В феврале 2024 года средства россиян на счетах и депозитах в банках выросли на 1,1 трлн руб., или 2,5%, оценил Центробанк. Такой прирост нетипичен для этого месяца, он стал рекордным, отмечается в обзоре регулятора.

Согласно статистике Банка России, сопоставимый приток средств населения в банки в феврале фиксировался в 2023 году (больше 1 трлн руб.), но он скорее компенсировал сезонный отток, наблюдаемый в январе. В этом году в январе остатки на счетах и депозитах физических лиц в банках практически не изменились (54 млрд руб.). Таким образом, февральский прирост существенно увеличил базу розничных банковских пассивов — до 46,1 трлн руб. Значительный приток вкладов в банки до этого наблюдался в декабре прошлого года (2,9 трлн руб.) и июне (1,1 трлн руб.)

По данным ЦБ, за отчетный месяц рублевые вклады увеличились на 1,2 трлн руб., а валютные сократились на 52 млрд руб. 57% внесенных средств поступили на текущие счета (674 млрд руб.), а остальные — на депозиты (508 млрд руб.). Банк России связал это с высокими процентными ставками по вкладам, а также с индексацией с 1 февраля социальных и страховых выплат. На конец февраля средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках составляла 14,79%, следует из данных ЦБ. Ко второй декаде марта она снизилась до 14,7%.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Средства населения в российских банках существенно растут с начала прошлого года, эта динамика усилилась во втором полугодии на фоне подъема ключевой ставки. За 2023 год сбережения россиян на счетах и депозитах увеличились на 7,4 трлн руб., или 19,7%, — это почти втрое выше, чем в 2022 году, указывал ЦБ. Регулятор связывал это не только с динамикой ключевой ставки.

«Значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — говорилось в материалах ЦБ.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что на рынке сложилась нетипичная динамика: население наращивает и сбережения, и потребление.

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«Норма сбережений остается высокой. Динамика депозитов опережает сезонную норму, это во многом связано с ростом доходов. И сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением. В дальнейшем мы рассчитываем, что накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий мотивирует людей сберегать еще больше, и это будет способствовать более выраженному замедлению инфляции», — сказала она на брифинге 22 марта.

На заседании Банк России оставил ключевую ставку неизменной — 16%. Снижение показателя возможно в этом году, вероятно во втором полугодии, заявляла Набиуллина.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Вклады ключевая ставка ЦБ ЦБ банковские вклады
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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