Россияне в феврале пополнили банковские вклады на рекордные ₽1,1 трлн
В феврале 2024 года средства россиян на счетах и депозитах в банках выросли на 1,1 трлн руб., или 2,5%, оценил Центробанк. Такой прирост нетипичен для этого месяца, он стал рекордным, отмечается в обзоре регулятора.
Согласно статистике Банка России, сопоставимый приток средств населения в банки в феврале фиксировался в 2023 году (больше 1 трлн руб.), но он скорее компенсировал сезонный отток, наблюдаемый в январе. В этом году в январе остатки на счетах и депозитах физических лиц в банках практически не изменились (54 млрд руб.). Таким образом, февральский прирост существенно увеличил базу розничных банковских пассивов — до 46,1 трлн руб. Значительный приток вкладов в банки до этого наблюдался в декабре прошлого года (2,9 трлн руб.) и июне (1,1 трлн руб.)
По данным ЦБ, за отчетный месяц рублевые вклады увеличились на 1,2 трлн руб., а валютные сократились на 52 млрд руб. 57% внесенных средств поступили на текущие счета (674 млрд руб.), а остальные — на депозиты (508 млрд руб.). Банк России связал это с высокими процентными ставками по вкладам, а также с индексацией с 1 февраля социальных и страховых выплат. На конец февраля средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках составляла 14,79%, следует из данных ЦБ. Ко второй декаде марта она снизилась до 14,7%.
Средства населения в российских банках существенно растут с начала прошлого года, эта динамика усилилась во втором полугодии на фоне подъема ключевой ставки. За 2023 год сбережения россиян на счетах и депозитах увеличились на 7,4 трлн руб., или 19,7%, — это почти втрое выше, чем в 2022 году, указывал ЦБ. Регулятор связывал это не только с динамикой ключевой ставки.
«Значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — говорилось в материалах ЦБ.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что на рынке сложилась нетипичная динамика: население наращивает и сбережения, и потребление.
«Норма сбережений остается высокой. Динамика депозитов опережает сезонную норму, это во многом связано с ростом доходов. И сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением. В дальнейшем мы рассчитываем, что накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий мотивирует людей сберегать еще больше, и это будет способствовать более выраженному замедлению инфляции», — сказала она на брифинге 22 марта.
На заседании Банк России оставил ключевую ставку неизменной — 16%. Снижение показателя возможно в этом году, вероятно во втором полугодии, заявляла Набиуллина.
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