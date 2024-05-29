Кремль пообещал глубокую дискуссию по налогам

Кремль назвал востребованными предложенные Минфином изменения налоговой системы, которые предполагают применение пятиступенчатой шкалы НДФЛ, и заявил, что наблюдает за обсуждениями поправок

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Предложения Минфина об изменениях в налоговой системе активно обсуждаются, по ним «будет глубокая дискуссия», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это очень серьезная инициатива, она действительно востребованная, она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что дискуссия уже идет, в ней участвуют эксперты, члены правительства, депутаты, руководство Госдумы: «Поэтому мы, разумеется, все это очень внимательно наблюдаем».

Владимир Путин в послании призывал к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и «обеспечить тем самым стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов». Месяц спустя, в марте, он заявил о необходимости проработать вопрос о введении прогрессивного налогообложения.

Накануне Минфин внес в правительство пакет поправок, которые затрагивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Глава ведомства Антон Силуанов, комментируя законопроект, заявил об «устойчивом запросе на социальную справедливость» среди россиян.

Согласно предложению Минфина, для доходов физлиц будут применять пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Для тех, чьи доходы не превышают 2,4 млн руб. в год, или около 200 тыс. руб. в месяц, сохранится ставка в 13%. Максимальная ставка в размере 22% будет с доходов более 50 млн руб. в год (4,17 млн руб. в месяц). Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами.

Ставку налога на прибыль организаций Минфин предложил повысить на 5 п.п. — с действующих 20 до 25%. Порог доходов для применения УСН расширят с 265,8 млн до 450 млн руб., а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 млн до 200 млн руб. Также министерство предложило поднять НДПИ в рентных отраслях «с высокой рентабельностью и низкими инвестициями» — в производстве минеральных удобрений и добыче железной руды. По оценке ведомства, дополнительные доходы государства от налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 трлн руб.