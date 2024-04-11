Набиуллина поддержала освобождение длинных вкладов от налогов

Центробанк поддерживает освобождение вкладов сроком свыше года от налогов, заявила Эльвира Набиуллина. Кроме того, ЦБ хочет смягчить для банков отчисления в фонд страхования по таким продуктам

Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Банк России поддерживает отказ от налогообложения долгосрочных вкладов. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Анатолий Геннадьевич (глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. — РБК) недавно говорил о том, что нужно освободить длинные вклады от налога, и Минфин это предлагал. Мы это в целом поддерживаем», — сказала Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации банков России (АБР), передает корреспондент РБК.

Аксаков неоднократно выступал за такую меру. Минфин еще осенью 2023 года предлагал проработать вопрос отмены налога на процентный доход по вкладам сроком от одного года, писал РБК. Речь шла о том, чтобы включить доходы по таким вкладам в необлагаемую налогом базу «в периоды, за которые начислены проценты по вкладу». Сейчас по Налоговому кодексу НДФЛ не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки: максимальная ставка ЦБ за отчетный год умножается на 1 млн руб., полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата берется 13% налога.

В марте 2024 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, который меняет правила расчета налога на процентный доход по вкладам на срок свыше одного года, полученный после 1 января 2024 года. Но о полном освобождении речь в проекте не идет.

Согласно поправкам, если доходы вкладчика за текущий налоговый период окажутся ниже пороговой суммы (1 млн руб., умноженный на максимальную ставку ЦБ), то полученная разница может уменьшить «вплоть до нуля» налоговую базу следующих периодов. Такое будет возможно, если эти доходы в виде процентов не будут получены «за текущий налоговый период». Новый подход затронет вклады сроком от одного года.

Проект дает вкладчикам с длинными депозитами возможность сохранять «несгораемую», то есть необлагаемую, сумму, которая выпадает на один из годов, объясняла РБК руководитель практики налогового консалтинга для частных клиентов ФБК Legal Лилия Юлгушева.

«Например, в 2023 году у человека был открыт вклад, и проценты он получит только в 2025 году. Сейчас за год не облагается сумма процентов, рассчитанная как 1 млн руб., умноженный на максимальное значение ключевой ставки за год на 1-е число каждого месяца. То есть для 2023 года необлагаемая база — 150 тыс. руб. Вкладчик с длинным вкладом, не получивший проценты в 2023 году, эту необлагаемую базу уже не может перенести на 2024 год, то есть у него эти 150 тыс. «сгорают» и на будущее не переносятся. А потом, в 2025 году, этот вкладчик получает проценты за весь срок вклада, но необлагаемая база у него применяется только за один предыдущий год, а не за два», — говорила Юлгушева.