Посольство России назвало имена российских пассажиров разбившегося Boeing

Посольство России в Эфиопии назвало имена россиян, находившегося на борту разбившегося в Эфиопии пассажирского самолета Boeing 737. Эту информацию подтвердила авиакомпания Ethiopian Airlines, выполнявшая рейс.

«Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Дипмиссия выразила соболезнования семьям погибших. Отмечается, что посольство находится в контакте с родственниками россиян и готово оказать им все возможное содействие в сложившейся ситуации.

Заведующий консульским отделом российского посольства в Кении Олег Кипоренко сообщил «РИА Новости», что трое россиян, которые значатся в списке пассажиров разбившегося самолета, являются туристами, а не участниками предстоящей конференции ООН в Найроби.

«Данные пассажиры являются, по нашей информации, обыкновенными туристами, они не имеют отношения к посольству, либо к каким-то государственным учреждениям. Все (российские) делегаты, которые приглашены на это мероприятие (ООН), не используют и не использовали «Эфиопские авиалинии», они прилетают другими рейсами», — сказал Кипоренко.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший по маршруту Аддис-Абеба — Найроби, потерпел крушение 10 марта в 08:44 по местному времени спустя три минуты после взлета. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Помимо трех россиян на борту находились 32 кенийца,18 канадцев, девять граждан Эфиопии, по восемь человек из Китая, США, Италии, шесть египтян, пять голландцев, а также граждане Словакии, Австрии и Швеции, Марокко, Испании, Польши, Израиля, Бельгии, Индонезии, Уганды, Йемена, Судана, Сербии и ряда других государств, все они погибли. Сервис Flightradar со ссылкой на свои данные сообщал, что вертикальная скорость лайнера после вылета не была устойчива.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент России Владимир Путин выразили соболезнования родным и близким погибших.