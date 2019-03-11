Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы

Авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила использование самолетов Boeing 737 Max 8, после того как ее лайнер этой модели разбился 10 марта. Об этом говорится в сообщении перевозчика в Twitter.

Как заявили в Ethiopian Airlines, несмотря на то, что причина авиакатастрофы пока не известна, решение было принято «в качестве дополнительной меры предосторожности».

Ранее временно запретить использование Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах решили власти Китая.

Пассажирский самолет Ethiopian Airlines, следовавший по маршруту Аддис-Абеба — Найроби, разбился через 10 минут после вылета. Пилот сообщил о технической проблеме и запросил разрешение на посадку сразу после взлета, но лайнер не успел приземлиться. На борту были 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил. Среди погибших — граждане 35 стран, в том числе трое россиян.