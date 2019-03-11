В Эфиопии нашли «черные ящики» разбившегося Boeing

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,08 -0,20 EUR Бирж. 74,29 0,15 Brent 66,29 0,33% USD Нал. 66,41 65,72 EUR Нал. 74,78 74,07 USD ЦБ 66,08 0,11 EUR ЦБ 74,29 -0,28 EUR/USD 1,1240 0,0058 BTC/USD Бирж. 3 960,00 -40,10 IMOEX 2 461,16 -0,63% RTSI 1 173,23 -0,54% DJIA 25 450,24 -0,09% Nasdaq 7 408,14 -0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Micron $43 (+10,48%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+40,31%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
Micron $43 (+10,48%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+40,31%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 66,08 (+0,11) Quote, 13:57
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 74,29 (-0,28) Quote, 13:57
Россия обменялась с 12 странами списком террористов Экономика, 14:38 Главным редактором Meduza снова назначен Иван Колпаков Технологии и медиа, 14:35 Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе Общество, 14:34 Шойгу заявил о не оправдавшем себя аутсорсинге в армии Общество, 14:33 Турция вошла в рецессию впервые с 2009 года Экономика, 14:26 Зидан отказал «Реалу» и получил официальное предложение «Ювентуса» Спорт, 14:23 Показатель статуса: что должно быть у настоящего успешного человека РБК и BMW, 14:20 Испания увеличила сумму финобеспечения для оформления визы Общество, 14:14 В Эфиопии нашли «черные ящики» разбившегося Boeing Общество, 14:07 Годовые продажи рекламы в интернете впервые обогнали бюджеты на ТВ Технологии и медиа, 14:02 IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнований Общество, 13:59 Основатель сервиса PapaJobs — о дресс-коде и работе мечты РБК и Dockers, 13:57 The Bell назвал оценщика сделки между банком «Восточный» и Baring Vostok Бизнес, 13:57 Песков назвал «путаным» расследование об офшорах «Тройки Диалог» Политика, 13:51
Общество ,  
0 
В Эфиопии нашли «черные ящики» разбившегося Boeing

Участники поисковой операции обнаружили параметрический самописец и речевой самописец с самолета Boeing 737 Max 8, который разбился 10 марта в Эфиопии. Об этом говорится в сообщении авиакомпании Ethiopian Airlines в Twitter.

Самолет выполнял рейс Аддис-Абеба — Найроби. Он потерпел крушение через 10 минут после вылета. Пилот сообщил о технической проблеме и запросил разрешение на посадку, однако лайнер не успел приземлиться. В результате погибли все находившиеся на борту 157 человек. Среди них — граждане 35 стран, в том числе трое россиян. Причины катастрофы пока не установлены.

После крушения власти Китая временно запретили использование Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах, также до выяснения причин от эксплуатации самолетов этой модели отказалась Ethiopian Airlines.

Общество
Авиакатастрофа в Эфиопии

Кроме того, Boeing отложил презентацию новейшего Boeing 777X и заявил, что намерен сосредоточиться на поддержке расследования крушения.
 

Теги: Ethiopian Airlines, бортовой самописец, «черный ящик»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter