В Эфиопии нашли «черные ящики» разбившегося Boeing

Участники поисковой операции обнаружили параметрический самописец и речевой самописец с самолета Boeing 737 Max 8, который разбился 10 марта в Эфиопии. Об этом говорится в сообщении авиакомпании Ethiopian Airlines в Twitter.

Самолет выполнял рейс Аддис-Абеба — Найроби. Он потерпел крушение через 10 минут после вылета. Пилот сообщил о технической проблеме и запросил разрешение на посадку, однако лайнер не успел приземлиться. В результате погибли все находившиеся на борту 157 человек. Среди них — граждане 35 стран, в том числе трое россиян. Причины катастрофы пока не установлены.

После крушения власти Китая временно запретили использование Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах, также до выяснения причин от эксплуатации самолетов этой модели отказалась Ethiopian Airlines.

Кроме того, Boeing отложил презентацию новейшего Boeing 777X и заявил, что намерен сосредоточиться на поддержке расследования крушения.

