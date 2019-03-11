Сбербанк сообщил о гибели своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

Сбербанк сообщил о гибели своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

При крушении в Эфиопии самолета Ethiopian Airlines 10 марта погибли два сотрудника Сбербанка — Екатерина и Александр Поляковы. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК.

Супруги Поляковы работали в компании «Сбербанк Лизинг», они поехали в Африку на отдых. Сбербанк пообещал оказать помощь и поддержку родственникам погибших.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8​, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, разбился через 10 минут после вылета. Сразу после взлета пилот сообщил о технической проблеме и запросил разрешение на посадку, однако лайнер не успел приземлиться. На борту самолета были 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не выжил. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое граждан России.

Как ранее сообщило посольство России в Эфиопии, на борту лайнера, помимо супругов Поляковых, был россиянин по имени Сергей Вяликов. Мужчина работал инструктором по прыжкам с парашютом в Твери, заявила ТАСС руководитель федерации парашютного спорта Тверской области Ольга Коваленко. С какой целью Вяликов находился в Эфиопии, она не уточнила.