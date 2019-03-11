Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской авиации КНР.

В ведомстве напомнили, что за последние полгода это вторая катастрофа с самолетами этого типа. В управлении отметили, что оба раза самолеты падали во время набора высоты.

В заявлении говорится, что запрет на использование Boeing 737 Max 8 вводится с 18:00 по пекинскому времени (13:00 мск). Регулятор уточнил, что подобные меры необходимы в целях обеспечения безопасности перелетов внутри страны.

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром 10 марта спустя шесть минут после взлета из Аддис-Абебы. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.