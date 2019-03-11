Boeing отложил презентацию нового самолета из-за катастрофы в Эфиопии

Boeing отказался от проведения презентации новейшего самолета Boeing 777X, запланированной на 13 марта, после катастрофы в Эфиопии. Крушение стало вторым для самолета этого типа

Фото: Jason Redmond / Reuters

Презентация новейшего лайнера Boeing 777X будет отложена из-за крушения пассажирского лайнера в Эфиопии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

«Мы ищем возможность для знакомства мира с новым самолетом в ближайшем будущем», — цитирует агентство заявление авиастроительной корпорации. Презентация самолета должна была пройти 13 марта, в среду. В Boeing подчеркнули, что компания после катастрофы сосредоточится на поддержке расследования случившегося.

В Эфиопии разбился лайнер Boeing 737 Max 8 — вторая версия узкофюзеляжного 737 Max, эксплуатация которого началась в 2017 году. Эти лайнеры должны заменить серию Boeing 737 Next Generation. Катастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 разбился в Индонезии близ Джакарты. В ноябре стало известно, что после инцидента компания Boeing направила операторам новых самолетов предупреждение, основанное на предварительных выводах расследования. В предупреждении указывалось, что ошибочные данные системы контроля за полетом могут привести к внезапному пикированию самолета.

После крушения в Эфиопии власти Китая распорядились приостановить полеты Boeing 737 Max 8 до выяснения причин аварии. По данным Reuters, в КНР эксплуатируются порядка 60 самолетов этого типа.