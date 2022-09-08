Брокер «Открытия» попросил Швейцарию разблокировать активы клиентов

Находящийся под санкциями брокер «Открытия» увидел в свежей лицензии Минфина США способ вывести иностранные активы своих клиентов из швейцарской Credit Suisse. Даже если этот способ сработает, процесс будет непростым

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Представители брокера «Открытие Инвестиции» обратились в Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO, подразделение Министерства экономики) за лицензией на осуществление перевода активов неподсанкционных клиентов из швейцарского Credit Suisse, следует из письма компании, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердили в «Открытие Инвестиции».

«Мы от имени компании («Открытие Инвестиции». — РБК) просим вас рассмотреть возможность выдачи специального разрешения, гранта или заключения, разрешающего Credit Suisse разблокировать активы клиентов, освободить ценные бумаги, хранящиеся на их имена, и фактически прекратить депозитарные и брокерские операции с компанией», — говорится в письме.

Группа «Открытие» попала под санкции 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Ранее российский брокер уже обращался к швейцарскому регулятору за согласием на проведение операций по переводу активов клиентов в рамках прекращения взаимоотношений с Credit Suisse, рассказывал генеральный директор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов. Но SECO отложила принятие решения по этому вопросу, сославшись на необходимость ознакомления с точкой зрения санкционного управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). «Уровень боязни вторичных санкций такой, что регулятор Швейцарии не может принять решение, не получив решение OFAC», — отмечал Маслов.

19 августа OFAC выпустило генеральную лицензию № 50, регулирующую процесс закрытия счетов в подсанкционных организациях. Именно на нее и ссылаются в обращении к швейцарскому регулятору «Открытие Инвестиции». Лицензия позволяет перевести все активы с таких счетов, но с соблюдением двух условий. Во-первых, владелец активов не должен находиться под санкциями. Во-вторых, перевести активы можно только в неподсанкционные организации.

«В соответствии с санкционным режимом США клиенты российской компании («Открытие Брокера». — РБК) имеют право просить закрыть свои личные счета и вернуть активы, которыми в настоящее время управляет Credit Suisse», — резюмируют в обращении «Открытие Инвестиции». В документе также уточняется, что Credit Suisse не возражает против соблюдения условий, указанных в лицензии OFAC № 50, при наличии соответствующего разрешения от швейцарского регулятора.

Позволяет ли это сделать лицензия OFAC

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Лицензия № 50 разрешает закрывать счета неподсанкционных лиц в подсанкционных финансовых организациях (дочерние общества Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, «Открытия» и прочих) и выводить оттуда средства, объясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

Впрочем, напрямую россиян лицензия не затрагивает. «Действие лицензии распространяется на лиц, находящихся под американской юрисдикцией. Это так называемые U.S. persons, например граждане и обладатели вида на жительство в США, американские компании. Наличие лицензии обеспечивает им иммунитет от административного наказания и уголовного преследования, если, конечно, соблюдены условия лицензии и не совершаются другие действия», — говорит эксперт.

Но и для неамериканских лиц лицензия имеет значение, поскольку снижает риск вторичных санкций за взаимодействие с подсанкционными финансовыми организациями, а также риск административного наказания и уголовного преследования их американских акционеров, бенефициаров и топ-менеджмента, продолжает эксперт.

В целом лицензия может помочь клиентам подсанкционных брокеров осуществить перевод активов, отмечает адвокат коллегии Delcredere Эльвира Хасанова. Но есть несколько нюансов. «Первый — сейчас из текста генеральной лицензии не ясно, кто должен быть инициатором процесса перевода — сам клиент или брокер, находящийся под санкциями. Второй — этот процесс осуществляется одновременно с закрытием счета клиента в санкционном банке или брокере, на что прямо указано в лицензии», — указывает собеседница РБК.

Кроме «Открытие Инвестиции» под блокирующие санкции также попали брокеры Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, Совкомбанка и другие компании. Совкомбанк после объявления о санкциях рекомендовал клиентам продать все иностранные бумаги, чтобы избежать их заморозки. Брокер «ВТБ Мои инвестиции» предпринял попытку перевести клиентов другим участникам финрынка, в том числе в «Альфа-Инвестиции», которые позже также оказались под санкциями. В результате часть активов клиентов брокеров оказалась заблокированной. О принудительном переводе сообщал и брокер «Сбера». Представитель «ВТБ Мои инвестиции» рассказал РБК, что брокер рассматривает возможности разблокировки иностранных ценных бумаг, которые предоставляет лицензия № 50. «Хотя она предполагает действия самих владельцев этих счетов, а не брокера», — уточнил он. Собеседник РБК также обратил внимание, что данная лицензия — американская, европейских лицензий пока нет, инициировать их самостоятельно банк ВТБ не может, так как взаимодействие с иностранными институтами напрямую для него ограничено. Остальные брокеры, попавшие под санкции, не ответили на запросы РБК.

Что может дать разрешение OFAC

Перевести активы может только неподсанкционное лицо, подчеркивается в лицензии. Таким образом, если план «Открытия» сработает, для установления этого факта понадобится раскрыть информацию об инвесторе. Воспользоваться механизмом могут только инвесторы — физические лица, подчеркивает Хасанова: «Корпоративные клиенты «подсанкционных» брокеров не смогут воспользоваться возможностями, которые предоставляет генеральная лицензия».

Что касается адресата переводов — то эта организация также не должна находиться под санкциями, следует из документа. Так как автором лицензии является американское ведомство, то теоретически перевод активов может быть осуществлен даже в Национальный расчетный депозитарий, ведь санкции в его отношении ввел только ЕС, допускает Хасанова.

Еврокомиссия (Швейцария не входит в ЕС, но присоединилась к его пакету санкций) ранее допустила проведение расчетов с НРД при соблюдении двух условий. Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду; во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД. Первое уже соблюдено: после публикации позиции Еврокомиссии НРД отменил комиссии за проведение операций, связанных с переводом российских ценных бумаг из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру.

Но «Открытие Инвестиции» не планируют переводить клиентские активы в НРД, сказал источник РБК на финансовом рынке, «так как в этом нет никакого смысла». По его словам, брокер рассчитывает перевести активы на счета неподсанкционных депозитариев, чтобы у клиента была возможность совершать сделки. Для перевода бумаг, которые учитываются в депозитарной цепочке, включающей не только американские и швейцарские депозитарии, могут потребоваться дополнительные лицензии иных регуляторов.

Опрошенные РБК эксперты полагают, что коллективное обращение брокеров может быть более успешным, чем индивидуальные обращения клиентов. К тому же потребуется большая и дорогостоящая подготовительная работа. «Вопрос, пожалуй, в том, кто поможет организационно (здесь посредничество брокера или пула из нескольких брокеров было бы полезно) и возьмет на себя возможные расходы, в частности на юристов, которые могут обеспечить предварительную проверку на предмет соблюдения санкционных требований и помогут сформировать пакет документов по каждому клиенту брокера, подтверждающих возможность перевода», — считает партнер, руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева.