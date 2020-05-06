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Пандемия коронавируса ,  
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Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, которые испытывают финансовые трудности, объясняют неплатежи отсутствием работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. За год их доля выросла в полтора раза
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил платежеспособность российских заемщиков, сообщили РБК в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%, подсчитали в НАПКА на основе статистики коллекторских агентств. Если год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле их стало 30%. Кроме того, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10 п.п.).

Спрос на кредиты перешел к росту после провала из-за самоизоляции
Финансы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Несмотря на то что сами должники прямо ссылаются на коронавирус, по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках», — говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев. Статистика коллекторских агентств отражает поведение заемщиков, которые уже испытывали проблемы с выплатами кредитов. Но режим самоизоляции повлиял и на клиентов, которые ранее не допускали просрочек, добавляет собеседник РБК.

Опрошенные РБК крупные банки подтверждают ухудшение платежной дисциплины российских заемщиков.

  • «На текущий момент большое количество клиентов действительно связывают нарушения по оплате кредитов с пандемией. В основном в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту называют потерю работы или сокращение дохода», — сообщил представитель Сбербанка.
  • В апреле все больше заемщиков указывали пандемию коронавируса в качестве причины просрочки, отмечает представитель ВТБ. Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
  • Газпромбанк в апреле зафиксировал рост уровня просроченной задолженности на 0,2 п.п., заявил его представитель. Рост отказов заемщиков платить по долгам в Газпромбанке считают незначительным и связывают со снижением доходов клиентов и режимом самоизоляции.
  • Каждый седьмой клиент Промсвязьбанка из уже допустивших просрочку связывает свои проблемы с падением доходов на фоне пандемии, говорит представитель кредитной организации. Но сложности с погашением обязательств начинают испытывать и лояльные клиенты, которые столкнулись с падением или потерей дохода в марте—апреле. «В ходе телефонных консультаций люди рассказывают, что их предприятие приостановило деятельность в связи с ограничениями из-за коронавируса, и не все работодатели, особенно в сфере малого бизнеса, сохраняют наемным работникам даже часть дохода», — добавляет представитель Промсвязьбанка.
  • По словам замдиректора департамента аналитического менеджмента Росбанка Евгения Сеньковского, причины отказов платить по кредитам не поменялись. Но платежная дисциплина ухудшается. «Начиная с апреля выросли входы в просрочку по потребительским кредитам, автокредитам и ипотечным кредитам, но говорить о снижении платежеспособности клиентов <...> пока преждевременно», — замечает Сеньковский.
  • В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова. «Примерно в 27% случаев заемщики ссылаются на ситуацию, связанную с коронавирусом, более половины из этих клиентов (66%) говорят о потере работы и снижении дохода. По сравнению с февралем—мартом доля тех, кто называет в качестве основной причины сокращение дохода, выросла на 24%», — оценивает она.
  • В банке «Хоум Кредит» рост отказов заемщиков погашать задолженность считают закономерным. В Совкомбанке отказались от комментариев, остальные банки из топ-20 не ответили на запросы РБК.

Грозит ли России всплеск безработицы

По данным Росстата, в феврале 2020 года уровень безработицы в России составлял 4,6% от общей численности населения. Безработными считались 3,4 млн человек. В марте показатель существенно не изменился и составил 4,7%, следует из исследования ведомства.

Тем не менее многие экономисты ожидают проблем в сфере занятости. По оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, число безработных россиян может вырасти втрое — до 8 млн человек.

Рейтинговое агентство АКРА подготовило три сценария для российской экономики, в каждый из них заложен рост безработицы: до 4,8% в оптимистичном сценарии, до 6,7% в базовом и до 8,9% в пессимистичном.

В 2020 году безработица в России может достичь 7%, прогнозировал Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Эксперты также ожидают резкого сокращения реальных доходов населения — на 17,5% в апреле—июне и на 6,5% по итогам года, что станет рекордным снижением с 2014 года.

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Экономика
Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Помогают ли кредитные каникулы

В 2020 году доля проблемных кредитов в российских банках может удвоиться и достигнуть 20% портфеля, прогнозировало рейтинговое агентство Moody’s. Причина — простой бизнеса из-за самоизоляции и последующий рост безработицы. По данным ЦБ на 1 марта, портфель корпоративных и розничных кредитов всех банков составляет 57,5 трлн руб., 20% от этой суммы — это около 11,5 трлн руб.

Банк России оценивал объем кредитов, выданных уязвимым заемщикам, в 19 трлн руб. Это ссуды физлицам, малому бизнесу и компаниям из пострадавших от кризиса отраслей, которые могут подлежать реструктуризации, говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В апреле значительно выросло количество запросов клиентов на реструктуризацию или кредитные каникулы, отмечает Сеньковский из Росбанка.

«Люди настроены договориться с банком — получить отсрочку платежа, кредитные каникулы, выяснить, какие у них есть варианты реструктуризации и что для этого требуется. Большинство таких клиентов рассчитывают, что в течение трех-шести месяцев они смогут восстановить доход», — соглашается представитель Промсвязьбанка.

В основном банки готовы предложить заемщикам три способа финансовой поддержки.

  • Кредитные каникулы по 106-ФЗ, который был подписан президентом 3 апреля. Закон дает возможность физлицам получить временную отсрочку по платежам, если они столкнулись с длительным больничным, потерей работы или снижением дохода более чем на 30%. В законе предусмотрены ограничения по суммам кредитов.
  • Ипотечные каникулы по 76-ФЗ. Закон вступил в силу в августе 2019 года. На отсрочку платежей могут рассчитывать только ипотечные заемщики, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией. В отличие от новых кредитных каникул допустимый лимит по сумме кредита выше — до 15 млн руб.
  • Собственные программы банков. Могут предусматривать как отсрочку платежей, так и реструктуризацию. Активация таких программ может быть платной.

Сколько заемщиков заявили о проблемах

По данным ЦБ на 24 апреля, почти 1 млн российских заемщиков уже обратились в банки за послаблениями (.pdf). Организации успели рассмотреть 821 тыс. заявлений граждан. 54,9% клиентов получили одобрение на реструктуризацию задолженности. Примерно такой же уровень удовлетворения у заявок на кредитные каникулы по новому закону — 55%. В итоге отсрочки по ссудам получили 170,1 тыс. россиян. При этом основная причина отказов — превышение максимального размера кредита, предусмотренного законом.

Коллекторские агентства пока не наблюдают всплеска обращений за кредитными каникулами или другими послаблениями, сообщили в НАПКА. «Как правило, ежемесячный платеж коллекторскому агентству, работающему в рамках договора цессии, меньше, чем банку, и уже находится на достаточно приемлемом для должника уровне. Во-вторых, вполне возможно, что клиенты имеют некий запас средств, который позволяет им продолжать погашать задолженность в полном объеме», — поясняет Мехтиев. Но он не исключает, что сохранение режима самоизоляции может изменить общую картину. «Если ситуация с режимом самоизоляции продлится еще полтора-два месяца, то количество обращений вырастет и может составить 20% от всех должников к концу года», — резюмирует он.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, коллекторы, долги, кредиты
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