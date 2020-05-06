Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, которые испытывают финансовые трудности, объясняют неплатежи отсутствием работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. За год их доля выросла в полтора раза

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Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил платежеспособность российских заемщиков, сообщили РБК в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%, подсчитали в НАПКА на основе статистики коллекторских агентств. Если год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле их стало 30%. Кроме того, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10 п.п.).

«Несмотря на то что сами должники прямо ссылаются на коронавирус, по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках», — говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев. Статистика коллекторских агентств отражает поведение заемщиков, которые уже испытывали проблемы с выплатами кредитов. Но режим самоизоляции повлиял и на клиентов, которые ранее не допускали просрочек, добавляет собеседник РБК.

Опрошенные РБК крупные банки подтверждают ухудшение платежной дисциплины российских заемщиков.