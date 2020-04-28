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Пандемия коронавируса ,  
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Спрос на кредиты перешел к росту после «провала» из-за самоизоляции

После резкого спада в начале апреля кредитная активность заемщиков начала постепенно возвращаться к прежним значениям, сообщили в НБКИ. Сильнее всего выросла потребность граждан в новых необеспеченных ссудах
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Спрос заемщиков на новые кредиты вернулся к росту после «провала» первой недели режима самоизоляции, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в топ-3 на российском рынке. Общее количество заявок на ссуды, поданных в период с 13 по 19 апреля, составило 60,7% относительно результатов третьей недели марта, когда в России еще не действовали ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавируса.

Для сравнения: с 23 по 30 марта показатель составил 80,6%, с 30 марта по 5 апреля — 50,3%, с 6 по 10 апреля — 57,6%.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Как самоизоляция повлияла на поведение заемщиков

В первую неделю апреля выдачи кредитов наличными упали более чем в три раза, оценивало Объединенное бюро кредитных историй (ОКБ). Опрошенные РБК эксперты в первую очередь связывали это с введением режима самоизоляции в Москве и других регионах России.

По оценкам НБКИ, в первую неделю апреля количество заявок на ипотеку сократилось до 27,8% от значений до периода самоизоляции. Число обращений за потребкредитами упало более чем в два раза, спрос на кредитные карты сжался до 64,7% относительно показателей марта.

Быстрее всего спрос восстанавливается в сегменте необеспеченного кредитования, отмечает НБКИ. На третьей неделе апреля количество новых заявок на ссуды наличными и кредитки составило 63 и 66,5% соответственно. По залоговым продуктам — ипотеке и автокредитам — спрос остается слабым: количество обращений за новыми ссудами все еще на две трети ниже уровня прошлого месяца.

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Восстановление в банковской рознице началось быстро, в том числе из-за развития онлайн-каналов, считает гендиректор НБКИ Александр Викулин: «На дистанционные каналы пришлось более половины поданных заявок, а сокращение здесь хоть и заметное — 71,2% в целом по всем видам кредитов, но все же не кратное. Без этого рынок кредитования физлиц упал бы еще сильнее».

РБК направил запрос в ОКБ и БКИ «Эквифакс», которые также входят в тройку крупнейших на рынке.

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Фото: Алексей Иванов / Global Look Press

Банки стали осторожнее

Восстановление активности банковских клиентов пока не конвертируется в выдачи новых кредитов — уровень одобрения заявок заметно упал по сравнению с мартом и пока не вернулся к прежним значениям. На третьей неделе апреля банки удовлетворили лишь 20,9% обращений заемщиков, что на 9,3 п.п. ниже средних показателей марта.

Больше всего банки отказывают россиянам, которые хотят получить кредитную карту или необеспеченный кредит — к третьей неделе апреля доля одобренных заявок на такие продукты сократилась до 18% (более чем на 8 п.п. по сравнению со средним уровнем прошлого месяца). Банки ужесточили и выдачу ипотеки: доля одобренных кредитов в этом сегменте упала ниже 40%, хотя еще в начале марта приближалась к 55%. Уровень удовлетворения автокредитов в течение апреля немного вырос — до 20,7% на третьей неделе месяца, но не вернулся к уровню марта.

Участники рынка уже поменяли свои подходы к кредитованию клиентов в условиях кризиса и самоизоляции, писал РБК. Крупные банки, например, стали поднимать минимальный порог первоначального взноса по ипотечным кредитам. Ужесточение требований позволит работать с более подготовленными к ипотеке клиентами, отмечали эксперты.

Некоторые игроки усилили контроль за долговой нагрузкой действующих клиентов — в частности, стали снижать лимиты по уже выданным кредитным картам.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, потребкредиты
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