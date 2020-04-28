Спрос на кредиты перешел к росту после «провала» из-за самоизоляции

После резкого спада в начале апреля кредитная активность заемщиков начала постепенно возвращаться к прежним значениям, сообщили в НБКИ. Сильнее всего выросла потребность граждан в новых необеспеченных ссудах

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Спрос заемщиков на новые кредиты вернулся к росту после «провала» первой недели режима самоизоляции, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в топ-3 на российском рынке. Общее количество заявок на ссуды, поданных в период с 13 по 19 апреля, составило 60,7% относительно результатов третьей недели марта, когда в России еще не действовали ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавируса.

Для сравнения: с 23 по 30 марта показатель составил 80,6%, с 30 марта по 5 апреля — 50,3%, с 6 по 10 апреля — 57,6%.

Как самоизоляция повлияла на поведение заемщиков В первую неделю апреля выдачи кредитов наличными упали более чем в три раза, оценивало Объединенное бюро кредитных историй (ОКБ). Опрошенные РБК эксперты в первую очередь связывали это с введением режима самоизоляции в Москве и других регионах России. По оценкам НБКИ, в первую неделю апреля количество заявок на ипотеку сократилось до 27,8% от значений до периода самоизоляции. Число обращений за потребкредитами упало более чем в два раза, спрос на кредитные карты сжался до 64,7% относительно показателей марта.

Быстрее всего спрос восстанавливается в сегменте необеспеченного кредитования, отмечает НБКИ. На третьей неделе апреля количество новых заявок на ссуды наличными и кредитки составило 63 и 66,5% соответственно. По залоговым продуктам — ипотеке и автокредитам — спрос остается слабым: количество обращений за новыми ссудами все еще на две трети ниже уровня прошлого месяца.