Moody's спрогнозировало удвоение проблемных кредитов в банках

Существенный вклад в рост просроченной задолженности внесут портфели потребительских займов и — впервые — кредитов малому и среднему бизнесу. Moody's отмечает высокую вероятность получения банками государственной поддержки

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору со стабильного на негативный на ближайшие 12–18 месяцев. Вспышка коронавируса и обвал цен на нефтяном рынке, как считает Moody's, приведут к ухудшению операционной среды и качества активов банков, а также станут причиной падения прибыли.

На фоне внешнеэкономических событий рост ВВП России будет слабым и составит 0,5%, но и для такого прогноза есть риски понижения. «Выдача новых займов снизится еще сильнее из-за нежелания банков выдавать кредиты и слабого спроса на новые ссуды из-за высокой степени неопределенности», — говорится в отчете агентства. Вместо этого банки будут активно заниматься реструктуризаций текущего портфеля.

Простой бизнеса из-за самоизоляции вызовет рост безработицы и сокращение доходов домохозяйств, что нанесет ущерб как нефинансовым компаниям, так и банкам. В итоге Moody's прогнозирует рост проблемных кредитов банков до 20% от кредитного портфеля с 10% на конец 2019 года. Агентство рассчитывает долю проблемных кредитов по рейтингуемым банкам, активы которых составляют около 80% системы. По данным ЦБ на 1 марта, портфель корпоративных и розничных кредитов всех банков составляет 57,5 трлн руб., 20% от этой суммы — это около 11,5 трлн руб.

Стремительный рост портфеля розничных кредитов в 2018–2019 годах вместе с резким падением доходов домохозяйств приведет к «более выраженному ухудшению качества потребительских кредитов», считают в агентстве. «На уровне банковской системы доля проблемных кредитов в потребительском кредитовании вырастет с 5 до 15%», — отмечается в отчете. Ипотека покажет хороший уровень просрочки, ниже 5%.