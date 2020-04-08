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Финансы ,  
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Moody's спрогнозировало удвоение проблемных кредитов в банках

Существенный вклад в рост просроченной задолженности внесут портфели потребительских займов и — впервые — кредитов малому и среднему бизнесу. Moody's отмечает высокую вероятность получения банками государственной поддержки
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору со стабильного на негативный на ближайшие 12–18 месяцев. Вспышка коронавируса и обвал цен на нефтяном рынке, как считает Moody's, приведут к ухудшению операционной среды и качества активов банков, а также станут причиной падения прибыли.

На фоне внешнеэкономических событий рост ВВП России будет слабым и составит 0,5%, но и для такого прогноза есть риски понижения. «Выдача новых займов снизится еще сильнее из-за нежелания банков выдавать кредиты и слабого спроса на новые ссуды из-за высокой степени неопределенности», — говорится в отчете агентства. Вместо этого банки будут активно заниматься реструктуризаций текущего портфеля.

Простой бизнеса из-за самоизоляции вызовет рост безработицы и сокращение доходов домохозяйств, что нанесет ущерб как нефинансовым компаниям, так и банкам. В итоге Moody's прогнозирует рост проблемных кредитов банков до 20% от кредитного портфеля с 10% на конец 2019 года. Агентство рассчитывает долю проблемных кредитов по рейтингуемым банкам, активы которых составляют около 80% системы. По данным ЦБ на 1 марта, портфель корпоративных и розничных кредитов всех банков составляет 57,5 трлн руб., 20% от этой суммы — это около 11,5 трлн руб.

Стремительный рост портфеля розничных кредитов в 2018–2019 годах вместе с резким падением доходов домохозяйств приведет к «более выраженному ухудшению качества потребительских кредитов», считают в агентстве. «На уровне банковской системы доля проблемных кредитов в потребительском кредитовании вырастет с 5 до 15%», — отмечается в отчете. Ипотека покажет хороший уровень просрочки, ниже 5%.

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Вклад малого бизнеса

Свой существенный вклад в рост проблемных долгов впервые внесет малый и средний бизнес. Банки, активно кредитовавшие МСБ, «серьезно пострадают» от роста просрочки в этом портфеле.

«Мы считаем, что в этом росте проблемной задолженности вклад МСБ составит около 1 трлн руб., или 20% от всех вновь сформированных проблемных кредитов. В прошлые кризисы больше страдали крупные закредитованные заемщики, в том числе взявшие валютные кредиты», — говорит РБК аналитик Moody's Ольга Ульянова. Малый и средний бизнес подвержен рискам в любой кризисной ситуации, потому что он, с одной стороны, зависим от потребительской активности домохозяйств, а с другой — часто является поставщиком крупных компаний. Но под такой удар, как сейчас, он еще не попадал, отмечает эксперт. «С другой стороны, и портфели банков сегменту МСБ не набирали таких объемов в моменты предыдущих спадов», — говорит эксперт. По данным ЦБ, долги малых и средних предприятий на первое января превышают 4,6 трлн руб.

В предыдущий кризис 2014–2016 годов, по оценкам Moody's, доля проблемных долгов достигала только 12%. «Не исключено, что банки, как и в прошлый раз, отрапортуют о меньшем росте по сравнению с реальностью, потому что проведут множество реструктуризаций, что позволит им растянуть на несколько лет начисление необходимых резервов».

В результате повышения доли проблемных долгов покрытие кредитов резервами упадет до 50–60% с нынешних практически 80%. Создание резервов не отразится на капитализации банков (большинство из них смогут сократить дивидендные выплаты, чтобы поддерживать достаточность капитала), но скажется на прибыльности. На нее повлияет и сокращение чистой процентной маржи: банки не смогут компенсировать рост стоимости фондирования темпами кредитования, говорится в отчете.

Стабильным остается прогноз агентства по государственной помощи сектору. «Вероятность государственной поддержки банков, принадлежащих правительству и ЦБР, высока», — считает Moody's. Частные системно значимые банки тоже имеют доступ к инструментам ликвидности, предоставляемым Центральным банком.

Moody's не исключает и санации частных банков. «В случае если они столкнутся с серьезным риском неплатежеспособности, они, вероятно, смогут получить поддержку капиталом от Фонда консолидации банковского сектора», — подчеркивается в отчете.

Рейтинговое агентство Fitch также считает, что частные банки могут столкнуться с повышенными рисками. Накануне, 7 апреля, Fitch изменило прогноз по 15 российским частным банкам на негативный, хотя в агентстве отметили, что эти банки обладают достаточными буферами капитала и необходимым уровнем ликвидности.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Moody's, банковский сектор
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