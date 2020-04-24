Росстат представил данные об уровне безработицы в марте

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Росстат представил новые данные об уровне безработицы в марте 2020 года, исследование есть у РБК. Исследование проводили в период с 16 по 22 марта 2020 года, то есть до того, как президент России объявил о нерабочем периоде.

Эпидемиологическая ситуация на период проведения опроса позволила не вносить каких-либо изменений в методику и порядок его проведения. Всего в опросе приняли участие 77 тыс. человек старше 15 лет.

Такие показатели, как уровень занятости и уровень безработицы в России, в марте 2020 года находятся примерно на уровне данных за март 2019 года и составляют 59,1% и 4,7% соответственно. Сопоставимо с данными за март прошлого года и соотношение числа тех, кто имеет занятие, приносящее им доход, или ищет работу, к численности населения в возрасте 15 лет и старше. Этот показатель остается на уровне 62%.

«Анализ данных начиная с 2019 года показывает, средний уровень безработицы в течение последних 15 месяцев располагался в коридоре значений 4,6‒4,7%. Самое высокое значение показателя зафиксировано в январе 2019 года — 4,9%, или 3,7 млн человек, самое низкое — в августе 2019 года — 4,3%, или 3,3 млн человек», — говорится в сообщении Росстата.