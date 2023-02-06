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Эксперты предсказали самую долгую за два года паузу в изменении ставки

ЦБ не станет менять ставку в третий раз подряд впервые за два года — эксперты
Несмотря на рост расходов бюджета, сокращение экспортных доходов и опережающий рост зарплат, ЦБ не будет повышать ключевую ставку, считают эксперты. Впервые за два года она может остаться неизменной три заседания подряд
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На заседании 10 февраля совет директоров Банка России оставит ключевую ставку на уровне 7,5%, следует из консенсус-прогноза Bloomberg и аналитиков, который изучил РБК. Все восемь экономистов, участвовавшие в опросе агентства, ожидают от российского регулятора сохранения текущей ставки на уровне 7,5%. Аналогичного мнения придерживаются и пять из шести экспертов, опрошенных РБК.

Затянувшаяся пауза

Последний раз Банк России изменил ключевую ставку в сентябре 2022 года, снизив ее с 8 до 7,5%. На следующих двух заседаниях в октябре и декабре регулятор сохранял ее на прежнем уровне. ЦБ не так часто удерживает ставку без изменений более двух заседаний подряд: в последний раз это происходило в 2020–2021 годах. В течение нескольких месяцев после начала пандемии регулятор снизил ставку с 6,25% до исторического минимума в 4,25% (к июлю 2020 года), затем удерживал ее на этом уровне четыре заседания подряд — до марта 2021 года, после чего перешел к ужесточению денежно-кредитной политики.

Впрочем, на заседании будет обсуждаться и вариант повышения ставки на 50 б.п., допускает главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Но, по его мнению, это не основной вариант. Главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиций» Антон Прокудин, наоборот, полагает, что, выбирая между повышением до 8% и сохранением 7,5%, регулятор отдаст предпочтение ужесточению политики из-за увеличения дефицита бюджета по итогам 2022 года и ухудшения прогноза по дефициту на 2023 год.

Вариант сохранить ставку на уровне 7,5% будет единственным, возражает экономист по России в Bloomberg Economics Александр Исаков: «Обсуждения будут главным образом касаться того, какой сигнал дать по средней ставке в этом году». По его мнению, ЦБ сузит диапазон средней ключевой ставки до 7–8% (в октябре было 6,5–8,5%).

Независимый аналитик Виктор Тунев, также прогнозирующий сохранение ставки, ожидает от Банка России «ястребиной» риторики. В сообщении регулятора может появиться информация о рассмотрении возможного повышения на февральском заседании, допускает он. «Банк России или ужесточит сигнал и прямо в пресс-релизе напишет, что в этом году может понадобиться повышение ставки, или пока сохранит нейтральный сигнал на ближайшие заседания, но еще больше ужесточит риторику с намеком на вероятное повышение ставки позднее в этом году», — согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Как будут учитываться инфляционные ожидания и необоснованный рост зарплат

Снижение ставки преждевременно с учетом рисков роста инфляции во втором полугодии, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Сейчас, несмотря на ускорение недельной инфляции с 0,14 до 0,21% (данные Росстата с 17 по 23 января), она не отклонилась от прогноза, что дает ЦБ основания не менять ключевую ставку.

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Одновременно улучшились инфляционные ожидания населения, на которые также обращает внимание регулятор. Согласно последнему опросу «инФОМ», проведенному по заказу ЦБ, в январе инфляционные ожидания снизились с 12,1 до 11,6%. Васильев полагает, что это произошло вслед за замедлением фактической инфляции, которое наблюдалось в декабре и после январских праздников. По оценке эксперта, по итогам января она может составить 11,5% годовых, а по итогам февраля — 11%. Ее уменьшение вновь спровоцирует снижение инфляционных ожиданий населения, считает Васильев.

При этом в макроопросе Банка России, опубликованном в феврале, аналитики ухудшили свои ожидания относительно роста индекса потребительских цен с 5,8 до 6% по итогам 2023 года. Фактическая ситуация с инфляцией ухудшается, пессимистичен Прокудин, инфляционные ожидания хоть и снизились в январе, но остаются повышенными. Дополнительным проинфляционным фактором будет и рост зарплат из-за дефицита кадров, на который эксперты ЦБ указали в бюллетене «О чем говорят тренды», отметил Прокудин.

«На мой взгляд, опасения относительно роста зарплат преждевременны — во-первых, рост зарплат лишь немного превысил уровень инфляции в прошлом году, во-вторых, высокий рост зарплат в тех или иных секторах — это важный рыночный сигнал, который ускоряет перераспределение труда между секторами, то есть структурную перестройку экономики», — комментирует Исаков.

Как дефицит бюджета повлияет на решение

По итогам 2022 года дефицит бюджета составил 2,3% ВВП (3,35 трлн руб.) против 2%, которые прогнозировал министр финансов Антон Силуанов во время декабрьского заседания ЦБ. Первоначально же ожидался дефицит бюджета в 0,9% ВВП.

Неожиданное и крупное увеличение расходов бюджета — главный риск разгона инфляции и в 2023 году, констатирует Исаков. «Инфляционные оптимисты среди экономистов — те, кто ждет инфляции меньше 7%, — и пессимисты — те, кто ждет инфляции 7% и выше, — расходятся именно в этой базовой оценке: следует ли ждать, что расходы будут в пределах действующего закона о бюджете, то есть 29–30 трлн руб., или вырастут на 3–4%, до 33–35 трлн», — отмечает эксперт. В этом смысле стоит ждать сигнала от правительства, от его планов и будут зависеть ожидания насчет ключевой ставки, заключает Исаков.

В 2023 году дефицит бюджета может превысить текущий прогноз Минфина в 3,3 трлн руб., считает Васильев. В проект бюджета на нынешний год министерство закладывало цену барреля Urals в $70, но в январе средняя цена барреля, по оценке Минфина, составила $49,48. По прогнозу Васильева, среднегодовая цена будет около $55 за баррель, что приведет к повышению дефицита бюджета до 4,3 трлн руб. «ЦБ указывал, что чем мягче будет бюджетная политика, тем жестче будет монетарная политика, чтобы охладить спрос в экономике и инфляции», — напоминает эксперт.

Дефицит бюджета нельзя считать проинфляционным фактором, когда падают доходы экономики, считает Тунев. «Лучше смотреть на динамику и структуру расходов — динамика известна, расходы растут, но структура закрыта. <...> Допускаю, что часть расходов является госинвестициями и не влияет на инфляцию краткосрочно», — отмечает эксперт.

Как будет учтено эмбарго на нефть и нефтепродукты

На пресс-конференции по итогам декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в феврале регулятор планирует дать оценку последствиям нефтяного эмбарго (с 5 декабря вступили в силу потолок цен на нефть и ограничения на ее морские перевозки, с 5 февраля эмбарго затронет и нефтепродукты).

Оценка потери в экспортных доходах на фоне эмбарго будет одной из основных вводных для решения о ключевой ставке, считает Исаков. «По нашим подсчетам, Минфин соберет 7 трлн руб. нефтегазовых доходов в этом году без изменения ориентира нефтяной цены с Urals. С другой стороны, сохранение высоких уровней добычи нефти, скорее всего, заставит Банк России пересмотреть оценку сокращения ВВП в 2023 году с минус 3,5–3% до минус 1,5 — плюс 0,5%», — прогнозирует он.

Эмбарго приведет к ослаблению рубля и ускорению инфляции в будущем с лагом во времени до девяти месяцев — это один из двух важных факторов для подъема ключевой ставки, считает Прокудин.

Нефтегазовые доходы не должны в принципе влиять на решение о размере ставки, потому что в условиях действия бюджетного правила все выпадающие доходы компенсируются продажами валюты из ФНБ, рассуждает Тунев. «Пока мы видим, что эмбарго сказалось только на доходах федерального бюджета из-за привязки к очень низкому бенчмарку нефти Urals. Бенчмарк, скорее всего, не отражает реальной стоимости экспорта нефти. Объемы добычи и экспорта сохраняются выше ожиданий. Полагаю, что у Банка России пока не будет достаточно информации для оценки влияния эмбарго», — заключил эксперт.

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Теги
Маргарита Мордовина
ключевая ставка Банк России Bloomberg консенсус-прогноз
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