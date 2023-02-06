Эксперты предсказали самую долгую за два года паузу в изменении ставки

ЦБ не станет менять ставку в третий раз подряд впервые за два года — эксперты

Несмотря на рост расходов бюджета, сокращение экспортных доходов и опережающий рост зарплат, ЦБ не будет повышать ключевую ставку, считают эксперты. Впервые за два года она может остаться неизменной три заседания подряд

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На заседании 10 февраля совет директоров Банка России оставит ключевую ставку на уровне 7,5%, следует из консенсус-прогноза Bloomberg и аналитиков, который изучил РБК. Все восемь экономистов, участвовавшие в опросе агентства, ожидают от российского регулятора сохранения текущей ставки на уровне 7,5%. Аналогичного мнения придерживаются и пять из шести экспертов, опрошенных РБК.

Затянувшаяся пауза Последний раз Банк России изменил ключевую ставку в сентябре 2022 года, снизив ее с 8 до 7,5%. На следующих двух заседаниях в октябре и декабре регулятор сохранял ее на прежнем уровне. ЦБ не так часто удерживает ставку без изменений более двух заседаний подряд: в последний раз это происходило в 2020–2021 годах. В течение нескольких месяцев после начала пандемии регулятор снизил ставку с 6,25% до исторического минимума в 4,25% (к июлю 2020 года), затем удерживал ее на этом уровне четыре заседания подряд — до марта 2021 года, после чего перешел к ужесточению денежно-кредитной политики.

Впрочем, на заседании будет обсуждаться и вариант повышения ставки на 50 б.п., допускает главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Но, по его мнению, это не основной вариант. Главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиций» Антон Прокудин, наоборот, полагает, что, выбирая между повышением до 8% и сохранением 7,5%, регулятор отдаст предпочтение ужесточению политики из-за увеличения дефицита бюджета по итогам 2022 года и ухудшения прогноза по дефициту на 2023 год.

Вариант сохранить ставку на уровне 7,5% будет единственным, возражает экономист по России в Bloomberg Economics Александр Исаков: «Обсуждения будут главным образом касаться того, какой сигнал дать по средней ставке в этом году». По его мнению, ЦБ сузит диапазон средней ключевой ставки до 7–8% (в октябре было 6,5–8,5%).

Независимый аналитик Виктор Тунев, также прогнозирующий сохранение ставки, ожидает от Банка России «ястребиной» риторики. В сообщении регулятора может появиться информация о рассмотрении возможного повышения на февральском заседании, допускает он. «Банк России или ужесточит сигнал и прямо в пресс-релизе напишет, что в этом году может понадобиться повышение ставки, или пока сохранит нейтральный сигнал на ближайшие заседания, но еще больше ужесточит риторику с намеком на вероятное повышение ставки позднее в этом году», — согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Как будут учитываться инфляционные ожидания и необоснованный рост зарплат

Снижение ставки преждевременно с учетом рисков роста инфляции во втором полугодии, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Сейчас, несмотря на ускорение недельной инфляции с 0,14 до 0,21% (данные Росстата с 17 по 23 января), она не отклонилась от прогноза, что дает ЦБ основания не менять ключевую ставку.

Одновременно улучшились инфляционные ожидания населения, на которые также обращает внимание регулятор. Согласно последнему опросу «инФОМ», проведенному по заказу ЦБ, в январе инфляционные ожидания снизились с 12,1 до 11,6%. Васильев полагает, что это произошло вслед за замедлением фактической инфляции, которое наблюдалось в декабре и после январских праздников. По оценке эксперта, по итогам января она может составить 11,5% годовых, а по итогам февраля — 11%. Ее уменьшение вновь спровоцирует снижение инфляционных ожиданий населения, считает Васильев.

При этом в макроопросе Банка России, опубликованном в феврале, аналитики ухудшили свои ожидания относительно роста индекса потребительских цен с 5,8 до 6% по итогам 2023 года. Фактическая ситуация с инфляцией ухудшается, пессимистичен Прокудин, инфляционные ожидания хоть и снизились в январе, но остаются повышенными. Дополнительным проинфляционным фактором будет и рост зарплат из-за дефицита кадров, на который эксперты ЦБ указали в бюллетене «О чем говорят тренды», отметил Прокудин.

«На мой взгляд, опасения относительно роста зарплат преждевременны — во-первых, рост зарплат лишь немного превысил уровень инфляции в прошлом году, во-вторых, высокий рост зарплат в тех или иных секторах — это важный рыночный сигнал, который ускоряет перераспределение труда между секторами, то есть структурную перестройку экономики», — комментирует Исаков.

Как дефицит бюджета повлияет на решение

По итогам 2022 года дефицит бюджета составил 2,3% ВВП (3,35 трлн руб.) против 2%, которые прогнозировал министр финансов Антон Силуанов во время декабрьского заседания ЦБ. Первоначально же ожидался дефицит бюджета в 0,9% ВВП.

Неожиданное и крупное увеличение расходов бюджета — главный риск разгона инфляции и в 2023 году, констатирует Исаков. «Инфляционные оптимисты среди экономистов — те, кто ждет инфляции меньше 7%, — и пессимисты — те, кто ждет инфляции 7% и выше, — расходятся именно в этой базовой оценке: следует ли ждать, что расходы будут в пределах действующего закона о бюджете, то есть 29–30 трлн руб., или вырастут на 3–4%, до 33–35 трлн», — отмечает эксперт. В этом смысле стоит ждать сигнала от правительства, от его планов и будут зависеть ожидания насчет ключевой ставки, заключает Исаков.

В 2023 году дефицит бюджета может превысить текущий прогноз Минфина в 3,3 трлн руб., считает Васильев. В проект бюджета на нынешний год министерство закладывало цену барреля Urals в $70, но в январе средняя цена барреля, по оценке Минфина, составила $49,48. По прогнозу Васильева, среднегодовая цена будет около $55 за баррель, что приведет к повышению дефицита бюджета до 4,3 трлн руб. «ЦБ указывал, что чем мягче будет бюджетная политика, тем жестче будет монетарная политика, чтобы охладить спрос в экономике и инфляции», — напоминает эксперт.

Дефицит бюджета нельзя считать проинфляционным фактором, когда падают доходы экономики, считает Тунев. «Лучше смотреть на динамику и структуру расходов — динамика известна, расходы растут, но структура закрыта. <...> Допускаю, что часть расходов является госинвестициями и не влияет на инфляцию краткосрочно», — отмечает эксперт.

Как будет учтено эмбарго на нефть и нефтепродукты

На пресс-конференции по итогам декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в феврале регулятор планирует дать оценку последствиям нефтяного эмбарго (с 5 декабря вступили в силу потолок цен на нефть и ограничения на ее морские перевозки, с 5 февраля эмбарго затронет и нефтепродукты).

Оценка потери в экспортных доходах на фоне эмбарго будет одной из основных вводных для решения о ключевой ставке, считает Исаков. «По нашим подсчетам, Минфин соберет 7 трлн руб. нефтегазовых доходов в этом году без изменения ориентира нефтяной цены с Urals. С другой стороны, сохранение высоких уровней добычи нефти, скорее всего, заставит Банк России пересмотреть оценку сокращения ВВП в 2023 году с минус 3,5–3% до минус 1,5 — плюс 0,5%», — прогнозирует он.

Эмбарго приведет к ослаблению рубля и ускорению инфляции в будущем с лагом во времени до девяти месяцев — это один из двух важных факторов для подъема ключевой ставки, считает Прокудин.

Нефтегазовые доходы не должны в принципе влиять на решение о размере ставки, потому что в условиях действия бюджетного правила все выпадающие доходы компенсируются продажами валюты из ФНБ, рассуждает Тунев. «Пока мы видим, что эмбарго сказалось только на доходах федерального бюджета из-за привязки к очень низкому бенчмарку нефти Urals. Бенчмарк, скорее всего, не отражает реальной стоимости экспорта нефти. Объемы добычи и экспорта сохраняются выше ожиданий. Полагаю, что у Банка России пока не будет достаточно информации для оценки влияния эмбарго», — заключил эксперт.