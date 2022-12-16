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Банк России не стал менять ключевую ставку под конец года

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
ЦБ, как и в октябре, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Как и предполагали эксперты, Банк России еще на полтора месяца продлит паузу для оценки соотношения проинфляционных и дезинфляционных факторов
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Совет директоров Банка России на заседании 16 декабря принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Такое же решение было принято на заседании совета в октябре. До этого в течение полугода ЦБ последовательно снижал ключевую ставку на каждом заседании с рекордных 20%.

«Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики», — отметил Банк России.

Неизменности ставки в преддверии заседания ожидали большинство экспертов. По их словам, ЦБ необходимо было продлить паузу, чтобы оценить влияние новых проинфляционных и дезинфляционных рисков. Сам регулятор также указывал, что будет принимать дальнейшие решения по ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

К декабрьскому заседанию, с одной стороны, инфляция укладывалась в ожидания регулятора: по состоянию на 12 декабря годовой темп роста цен составил 12,7%, следует из данных Минэкономразвития. Этот показатель вписывается в диапазон ЦБ, который предсказывал рост цен на конец года на уровне 12–13%. «Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале—апреле 2022 года», — указывает сам ЦБ.

С другой стороны, ожидаемая населением инфляция все еще остается на повышенных уровнях — 12,1% по данным на 8 декабря, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу регулятора. О беспокойстве в отношении инфляционных ожиданий ранее заявляла и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Одновременно усиливается давление новых проинфляционных факторов. Во-первых, Минфин пересмотрел прогноз по дефициту бюджета в этом году — вместо 0,9% он может составить 2% ВВП, отмечал глава ведомства Антон Силуанов.

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Во-вторых, с 5 декабря начали действовать ограничения на экспорт российской нефти, среди которых санкции на морские перевозки и потолок цен, с 5 февраля такие же ограничения начнут действовать и в отношении российских нефтепродуктов. Потолок цен привел к еще большему дисконту на российскую нефть Urals, что спровоцировало ослабление рубля: с 5 декабря российская валюта опустилась по отношению к доллару с 62,3 до примерно 64,5, а к евро вырос с 66 до 68,7 руб. Дополнительным негативным фактором для рубля служит и девятый пакет санкций ЕС.

Чего ждать от ЦБ в следующем году

Что касается дальнейших действий регулятора, здесь эксперты разошлись в прогнозах. Так, директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг ожидал от Банка России жесткого сигнала и допускал переход к повышению ставки уже в первом квартале 2023 года, как только ЦБ сформирует новый среднесрочный прогноз, где будут учтены оценки последствий нефтяных санкций. Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой, напротив, предполагал, что регулятор даст рынку нейтральный сигнал, и прогнозировал ключевую ставку на уровне 6,5–6,75% в следующем году. Среднесрочный прогноз, который ЦБ выпускал в октябре, предусматривает средний уровень ключевой ставки 6,5–8,5% в 2023 году, а инфляцию — 5–7%.

Сам Банк России в релизе пишет, что «на среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных». Он сохранил свой прогноз по темпу роста цен на 2023 год на уровне 5–7% при цели 4%. «Дополнительным источником проинфляционных рисков может выступать ускорение роста реальных заработных плат, опережающего рост производительности труда. Риском также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям», — говорится в сообщении ЦБ.

Дальнейшие решения он планирует принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Этот сигнал не изменился по сравнению с октябрем.

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Теги
Маргарита Мордовина
Банк России ключевая ставка
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