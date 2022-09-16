Центробанк снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Банк России снизил ключевую ставку с 8 до 7,5%. На фоне замедления недельной дефляции и роста инфляционных ожиданий регулятор решил продолжить смягчение политики, но уменьшил его темпы по сравнению с предыдущими шагами

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Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п. — с 8 до 7,5%, говорится в сообщении регулятора. Это снижение стало шестым подряд в текущем цикле смягчения, который начался в апреле.

На этот раз регулятор значительно снизил темп смягчения денежно-кредитной политики. На последних двух заседаниях (в июне и в июле) ЦБ выбирал шаг в 150 базисных пунктов, а в апреле-мае, когда он только перешел к снижению ставки с рекордных 20%, смягчение было еще более быстрым — по 300 б.п. на каждом заседании.

Сокращение шага выбрано на фоне замедления недельной дефляции в России и повышения инфляционных ожиданий населения. За неделю по 12 сентября цены сократились на 0,03% по сравнению с неделей ранее, до этого показатель составлял 0,13%, сообщал Росстат. Цены на плодовоощную продукцию, которые вносили наибольший вклад в дефляцию, стали снижаться медленнее, а некоторые товары этой категории (например, огурцы, бананы) подорожали. В годовом выражении инфляция в России значительно выше целевых показателей, но она все равно замедлилась с 14,08 до 14,06%.

Инфляционные ожидания населения в сентябре увеличились с 12 до 12,5%, следует из опроса «инФОМ» для Банка России. Вырос и показатель наблюдаемой населением инфляции — с 20,5 до 21,5%.

Снижение ставки на 50 б.п. ожидали участники консенсус-прогноза Bloomberg и опрошенные РБК эксперты. В качестве аргументов именно для такого сценария они называли повышение инфляционных ожиданий населения, постепенное ослабление влияния дезинфляционных сезонных факторов, восстановление кредитования и рост бюджетных расходов. Часть экспертов ожидала, что ЦБ может снизить ставку сразу на 100 б.п.

На еще двух запланированных в 2022 году заседаниях (в октябре и декабре) аналитики ожидают от Банка России продолжения осторожного смягчения — с шагом в 50 б.п. или меньше. К концу года ключевая ставка ЦБ может составить 6,5%, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой полагает, что ставка в конце года может составить 6,5-7% с возможностью ее дальнейшего снижения в 2023 году. Экономисты по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Аднрей Мелащенко считают, что ключевая ставка в конце 2022 года будет равна 7,5%, а в 2023 году регулятор снизит ее до 6,5%.