На каких условиях иностранцы продают бизнес в России
Когда массовый исход иностранцев только начинался, эксперты ожидали, что зарубежные игроки, спеша покинуть Россию, будут продавать активы с существенным дисконтом, а покупателями станут российские стратегические инвесторы. Но конкуренция среди покупателей-россиян, оценивающих иностранные активы как качественные, существенно уменьшила предполагаемый дисконт, а в качестве покупателей зарубежные компании, желающие оставить себе возможность возвращения, зачастую стали выбирать локальный менеджмент, следует из оценок сопровождающих сделки консалтинговых компаний, сделанных по просьбе РБК.
В каком режиме проходят сделки
Практически весь объем российского рынка слияний и поглощений (M&A, mergers and acquisitions) с марта этого года формирует выход иностранных инвесторов, констатирует директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept (бывшая KPMG) Денис Суровцев. И такая картина сохранится в ближайшие несколько месяцев, прогнозирует он.
Несмотря на то что сотни иностранных компаний объявили об ограничениях своей работы в России, вплоть до сворачивания бизнеса, фактически сделок о продаже активов было заключено меньше. По оценке консалтинговой компании Aspring Capital, на данный момент работа ведется только по 60% сделок, анонсированных в начале марта. «Большинство западных компаний не горит желанием собраться и уйти «здесь и сейчас», а были бы рады продолжать вести бизнес в России. Но многие из них испытывают серьезное давление в этом вопросе в странах, где находятся их штаб-квартиры, в связи с чем занимают выжидательную позицию и аккуратно рассматривают разные варианты», — добавляет партнер налоговой практики компании МЭФ Александр Ерасов.
Еще одна причина замедления сделок — технические сложности при согласовании условий дальнейшего использования товарных знаков, технологий, ИT-систем, добавляет управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы ФБК Борис Яценко. «Зачастую местные подразделения плотно интегрированы в инфраструктуру глобальной компании и без ее поддержки сохранить производство сложно», — указывает эксперт.
Еще один стоп-фактор — ставки по кредитам, резко повысившиеся вслед за ключевой ставкой Банка России, продолжает Яценко. «Когда в марте-апреле ставки кредитования превышали 20%, приобретение даже с существенным дисконтом становилось экономически неоправданным», — отмечает собеседник РБК.
Что происходит с ценами на активы уходящих иностранцев
В первые месяц-два после начала массового исхода зарубежных компаний с российского рынка большинство сделок прошло с радикальным дисконтом, отмечает Суровцев. Но затем уровень оценок вырос благодаря высокой конкуренции между покупателями. «Парадоксальным образом сейчас на российском рынке наблюдается самый высокий уровень инвесторской активности с 2008 года, однако эта активность в основном обусловлена надеждой на высокий дисконт. Поэтому цены восстановились, но только до определенной точки. Новое равновесие рынка достигнуто на уровне существенно более низком, чем в прошлом году, но сопоставимом с оценками в 2015–2016 годах», — говорит эксперт. По данным аналитической компании Refinitiv, в 2015 году объем общий сделок на рынке M&A в России составил $26,7 млрд, в 2016-м — порядка $60 млрд.
Отсутствие или сокращение дисконта на иностранные активы во многом связано и с тем, что иностранные компании не спешат признавать в своей отчетности убытки от реализации активов и стремятся минимизировать влияние ухода с российского рынка, добавляет Яценко. «Мы видим существенные риски, что по итогам 2022 года иностранные компании будут вынуждены признать обесценение активов в своей отчетности, даже оставаясь фактическими собственниками российских активов, что приведет к всплеску M&A активности», — предполагает эксперт.
Но получить существенный дисконт по некоторым иностранным активам все же можно. Наибольшая вероятность более выгодной цены сохраняется в сделках с активами, которые «глубоко интегрированы в бизнес-процессы и информационные системы владеющих ими зарубежных групп», поясняет партнер «Б1» (бывший Ernst & Young) Юрий Нечуятов. «[Эти активы] также могут быть завязаны на принадлежащие зарубежному акционеру бренды и зависимы от глобально законтрактованных поставщиков. Разрыв этих связей сильно усложняет выход зарубежных акционеров из активов и существенно их обесценивает для потенциального покупателя», — объясняет собеседник РБК.
Кроме этого, сбить цену на активы уходящих иностранцев фактически может правительственная комиссия, которая сейчас согласует все сделки с нерезидентами. Оценки часто принудительно пересматриваются в меньшую сторону, констатируют Aspring Capital. Пример — продажа активов канадской корпорации Kinross Gold российской ГК Highland Gold Mining. До обращения в правкомиссию эта сделка оценивалась в $680 млн, после цена снизилась до $340 млн, сообщала сама компания. «Также снижает цену желание продавца заключить опцион на обратный выкуп в рамках сделки», — добавляет партнер Aspring Capital Сергей Айрапетов.
Кто покупает активы уходящих компаний
Опрошенные РБК эксперты выделили две основные категории покупателей — российские стратегические инвесторы (компании и физлица) и локальный менеджмент (management buyout). На последний сценарий продажи приходится порядка трети сделок, оценили в Aspring Capital.
Конкуренция среди покупателей-россиян очень высокая, так как многие видят в этом уникальную возможность приобрести качественный актив, отмечает директор департамента финансового консультирования компании «Деловые Решения и Технологии» (ДРТ, бывший Deloitte) Максим Толкачев. «Некоторые даже сравнивают текущую ситуацию с временами приватизации 90-х годов. Особенно большая конкуренция есть по активам, генерирующих стабильный денежный поток», — указывает он.
При этом цели покупки изменились, добавляет Айрапетов. «Раньше такие активы покупались в том числе с целью перепродажи, выхода на IPO. Сейчас эти цели отошли на второй план. Покупая актив, инвесторы рассчитывают экономику — за какой срок можно окупить сделку, за какой срок можно вернуть тот кредит, который был взят под него», — объясняет он.
Что касается сделок категории management buyout (MBO), то их условно можно разделить на две категории, продолжает Толкачев. Первая — это полноценный и реальный MBO, но он требует времени и структурирования, поэтому закрытие таких сделок можно будет увидеть в ближайшем будущем, говорит эксперт. Вторая категория — де-факто передача в доверительное управление независимому, но понятному для иностранного собственника лицу, в ожидании выгодного предложения от стороннего покупателя. Тренд на такие сделки, по словам Толкачева, снижается: «Так как большая часть тех, кто хотел быстро дистанцироваться от своих российских активов, это уже сделали — а остались те, кто либо планирует продолжать работу, либо готов держать активы у себя до появления действительно выгодного предложения с рынка».
Менее популярным сценарием оказались продажи активов инвесторам из дружественных стран. «Поскольку иностранные игроки понимают, что продажа актива крупному зарубежному игроку — это фактически билет в один конец, в то время как, по нашим наблюдениям, многие из игроков рассматривают возможность вернуться на российский рынок после стабилизации обстановки», — объясняет Яценко.
И сами «дружественные» инвесторы с осторожностью смотрят на российский рынок. Суровцев отмечает присутствие интереса со стороны Индии, Китая, Кореи и Турции, но поведение инвесторов сдержанное. «Выбирая между разными географиями для инвестирования, применительно к России они учитывают повышенные экономические (в том числе валютные) и политические риски, поэтому делают консервативные ценовые предложения в отношении российских активов. Локальные инвесторы, которым в любом случае предстоит жить с этими рисками, зачастую готовы покупать дороже», — указывает эксперт.
Какие сценарии ухода с российского рынка уже реализовались
- Продажа активов российским бизнесменам
McDonald's продал свои рестораны сооснователю нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» Александру Говору. До сделки компания Говора «Гид» управляла 25 ресторанами сети быстрого питания в Сибири. Спустя месяц после продажи часть бывших McDonald's возобновила работу, но уже под брендом «Вкусно — и точка».
Французская финансовая группа Societe Generale продала свой российский актив Росбанк компании «Интеррос» Владимира Потанина. При этом Росбанк сохранил за собой статус привилегированного партнера Societe Generale в России и прежних сотрудников.
- Передача активов в госуправление
Российские активы французского концерна Renault были «за один рубль» переданы Российской Федерации и правительству Москвы. Так, столичным властям было передано 100% акций «Рено Россия» и завод в Москве, а ФГУП НАМИ досталось 67,69% акций концерна АвтоВАЗ, которыми ранее владела французская компания. При продаже Renault оставил за собой право на выкуп активов в течение шести лет.
- Продажа активов российскому менеджменту
Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora (входит в холдинг LVMH) сообщила о продаже всех своих российских бутиков местному генеральному директору — Евгению Дроздову.
Также поступили в Schneider Electric: компания продала локальному менеджменту свой бизнес не только в России, но и в Белоруссии. Вместе с владельцами компания сменила и название на Systeme Electric.
- Продажа инвесторам из дружественных стран
Американский производитель бытовой техники Whirlpool продал свои заводы в Липецке турецкой компании Arcelik (владелец бренда Beko). По сообщению новых владельцев, сумма сделки составила €220 млн, Arcelik будет выплачивать их в течение десяти лет.
Польская LPP (магазины одежды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay) продала свои активы компании из Объединенных Арабских Эмиратов. В мае бывшие магазины LPP снова открылись в России, но под другими названиями.