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Sephora продаст свои магазины Ile de Beauté в России

Sephora продаст свои магазины в России под брендом Ile de Beauté, новым владельцем станет генеральный директор российской сети. В марте LVMH, куда входит Sephora, приостановила деятельность в стране
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сеть парфюмерно-косметических магазинов.Sephora продаст все свои 88 бутиков Ile de Beauté («Иль де Ботэ») в России местному менеджменту, говорится в заявлении LVMH, в который входит Sephora.

Sephora объявила о «подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору». Сумма сделки не раскрывается.

Генеральный директор Sephora в России — Евгений Дроздов.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Sephora объявила о временном закрытии магазинов в России в марте после начала военной операции на Украине. Такое решение принял владелец сети холдинг LVMH.

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» была основана в 2001 году. В 2008-м основатели холдинга «Единая Европа» (на тот момент владел магазинами) Игорь Денисов и Алексей Грибков создали с LVMН совместное предприятие для развития розничной сети, где французский холдинг получил 45% и опцион на дальнейшее увеличение доли. Спустя три года LVMH увеличила свой пакет до 65%. В ноябре 2016-го холдинг консолидировал все 100% кипрской компании Galonta Holdings Ltd., которой принадлежала «Иль де Ботэ».

В 2020 году российская сеть объявила о ребрендинге, в рамках которого магазины «Иль де Ботэ» начали открываться под брендом Sephora.

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В начале марта американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder, владеющая брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty, приостановила коммерческую деятельность в России, закрыв обычные и интернет-магазины и прекратив бизнес-инвестиции.

В апреле закрыть магазины и приостановить интернет-продажи в России решила французская L'Occitane. В компании объяснили это желанием «защитить сотрудников по всему миру от потенциальной агрессии общественности» на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения деятельности в стране после начала военной операции на Украине. Два месяца спустя магазины открылись вновь под брендом «Л'Окситан». Юридическое лицо ООО «Л'Окситан Рус» перешло от зарегистрированной в Люксембурге L'Occitane International S.A. к российским топ-менеджерам.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
LVMH продажа бизнеса косметика парфюмерия
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